Do prvih tekem svetovnega pokala olimpijske sezone v smučarskih skokih je še slab mesec in pol, a že zdaj je jasno, da bo slovenska ženska reprezentanca v Lillehammerju in tudi pozneje nastopila v okrnjeni zasedbi. Pri Tini Erzar so potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, tako da je sredi zahtevne rehabilitacije in vračanja v "normalno življenje", Taja Bodlaj pa okreva po poškodbi in operaciji kolena. Rojakinje obema pošiljajo pozitivne misli, glavni trener Jurij Tepeš pa verjame in upa, da se bo Erzar še vrnila k skokom, a se zaveda, da bodo imeli glavno besedo najprej zdravniki.

Slovenski ženski skakalni tabor se je sredi pripravljalnega obdobja soočil z več neprijetnimi novicami, ki človeka opomnijo, da je zdravje nad športom in rezultati. Glavno opozorilo je prišlo z zahtevno diagnozo komaj 17-letne skakalke Tine Erzar, pri kateri so poleti potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu.

Zdravniški konzilij je predlagal zdravljenje z infuzijami, tako da je najstnica v sredini aktivnega zdravljenja. Misel na smučarske skoke trenutno razumljivo ne more biti na prioritetni listi, v prvi vrsti je pomembno, da se bo Erzar lahko vrnila v običajno življenje.

Komaj 17-letna Tina Erzar je sredi zahtevnega obdobja. Foto: Nebojša Tejić/STA

Tepeš: Na nek način sreča, da so ji odkrili že zdaj

"Čez poletje smo imeli dve taki poškodbi, na kateri nismo imeli nobenega vpliva, kar je najslabše. Če imaš vpliv na nekaj, lahko stvari spremeniš. Predvsem nas je kar šokirala Tinina diagnoza. Pri njej sploh ne gre za poškodbo, pač pa za zdravniško diagnozo. Na nek način je sreča, da so ji zaradi bolečin v vratu to odkrili pravi čas, še preden bi nastala poškodba," o stanju Erzar pravi glavni trener skakalk Jurij Tepeš.

Zaveda se, da je varovanka sredi zahtevne preizkušnje, a upa, da bi se stanje v prihodnosti obrnilo tako, da bi nasmejanemu in dobrovoljnemu dekletu še kdaj omogočilo vrnitev na skakalnico. "Verjamem, da se bo vrnila v smučarske skoke. Seveda pa bodo morali najprej svoje povedati zdravniki. Gre za zelo zahtevno diagnozo, zahtevno rehabilitacijo, da se Tina najprej sploh vrne do normalnega življenja, kaj šele do smučarskih skokov. Čas bo pokazal, zdravniki bodo povedali, kako naprej."

Foto: Aleš Fevžer

Bodlaj bi se lahko vrnila sredi zime

Če so pri Erzar vprašaji, ali se bo lahko vrnila v šport, ki ga ima tako rada, pa je pri Taji Bodlaj, ki je morala na operativni poseg, vprašaj pri časovnici vrnitve. "Pri Taji se je vse skupaj vleklo že tri leta, tako da nismo mogli več odlašati s tem. Glede na to, da je Taja še mlada skakalka, smo se odločili za operacijo. Tetiva je bila natrgana, treba jo je bilo zašiti, tako da se je rehabilitacija podaljšala za vsaj za mesec dni, tako da za zdaj še ne trenira. Upam, da se bo vrnila sredi zime."

Vodan: Trening, na katerem smo izvedeli, je bil zame raztresen. Upam, da se vrne močnejša.

Nika Vodan, ki se vrača po izpuščeni skoraj celotni sezoni, upa, da se Erzar vrne močnejša. Foto: Aleš Fevžer O odsotnosti A-reprezentantk se je na torkovem medijskem dnevu razgovorila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan. "Nič me ne veseli, da se moramo sploh pogovarjati o takih stvareh. Težko je. Taja Bodlaj je moja cimra, tako da bo zagotovo manjkala, a Tina Erzar ... ta novica nas je vse pretresla. Vsi smo bili žalostni," je s cmokom v grlu dejala 25-letnica.

Dodala je, da so za diagnozo izvedeli na enem od treningov: "Spomnim se, da je bil tisti trening zame kar raztreščen. Najprej nisem sicer povsem vedela, kaj sploh to pomeni, zdaj pa, ko smo kot cela ekipa pogosto z njo v kontaktu in spremljamo situacijo, vidimo, da se Tina res bojuje sama s seboj in boleznijo, ki jo je doletela. Take stvari pri tako mladem dekletu ne pričakuješ, ni si zaslužila česa takega. Vem, da ji ni lahko, ampak usmerjam vse pozitivne misli vanjo in upam, da se vrne močnejša. Verjamem, da je prava borka, saj je po naravi precej trmasta. Na začetku smo se malo ustrašili, da bo želela biti neprestano aktivna, saj bi morala biti načeloma bolj pri miru, a kot vem zaradi bolečin bolj kot ne leži. Res upam, da se vrne močnejša, da bo zdravljenje pomagalo, da bo uspešno."

"Šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav." Foto: Bor Slana/STA

Prevc: Šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav

Nika Prevc pa je ob omembi diagnoze Erzar dejala, da ji je hudo za Tino: "Tako je bila vedno zagreta, zdaj pa to, vem, da ji je podrlo vse njene cilje. Ni pošteno. Je pa tako, da šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav."