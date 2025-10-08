Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Petra Mavrič

Sreda,
8. 10. 2025,
10.18

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Jurij Tepeš Nika Prevc Nika Prevc Nika Vodan Tina Erzar smučarski skoki

Sreda, 8. 10. 2025, 10.18

0 minut

Okrnjena slovenska ženska reprezentanca

Slovenski tabor dobil opomnik, kako dragoceno je zdravje: Upam, da se vrne močnejša

Avtor:
Petra Mavrič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
smučarski skoki | Slovenski ženski skakalni tabor, ki bo v sezono vstopil v okrnjeni zasedbi, je poleti dobil opomnik, kako dragoceno je zdravje. | Foto Bor Slana/STA

Slovenski ženski skakalni tabor, ki bo v sezono vstopil v okrnjeni zasedbi, je poleti dobil opomnik, kako dragoceno je zdravje.

Foto: Bor Slana/STA

Do prvih tekem svetovnega pokala olimpijske sezone v smučarskih skokih je še slab mesec in pol, a že zdaj je jasno, da bo slovenska ženska reprezentanca v Lillehammerju in tudi pozneje nastopila v okrnjeni zasedbi. Pri Tini Erzar so potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, tako da je sredi zahtevne rehabilitacije in vračanja v "normalno življenje", Taja Bodlaj pa okreva po poškodbi in operaciji kolena. Rojakinje obema pošiljajo pozitivne misli, glavni trener Jurij Tepeš pa verjame in upa, da se bo Erzar še vrnila k skokom, a se zaveda, da bodo imeli glavno besedo najprej zdravniki.

Tina Erzar, Trondheim 2025, ekipna tekma
Sportal Tina Erzar morala prečrtati olimpijsko sezono, Taja Bodlaj prestala operativni poseg

Slovenski ženski skakalni tabor se je sredi pripravljalnega obdobja soočil z več neprijetnimi novicami, ki človeka opomnijo, da je zdravje nad športom in rezultati. Glavno opozorilo je prišlo z zahtevno diagnozo komaj 17-letne skakalke Tine Erzar, pri kateri so poleti potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu. 

Zdravniški konzilij je predlagal zdravljenje z infuzijami, tako da je najstnica v sredini aktivnega zdravljenja. Misel na smučarske skoke trenutno razumljivo ne more biti na prioritetni listi, v prvi vrsti je pomembno, da se bo Erzar lahko vrnila v običajno življenje. 

Komaj 17-letna Tina Erzar je sredi zahtevnega obdobja. | Foto: Nebojša Tejić/STA Komaj 17-letna Tina Erzar je sredi zahtevnega obdobja. Foto: Nebojša Tejić/STA

Tepeš: Na nek način sreča, da so ji odkrili že zdaj

"Čez poletje smo imeli dve taki poškodbi, na kateri nismo imeli nobenega vpliva, kar je najslabše. Če imaš vpliv na nekaj, lahko stvari spremeniš. Predvsem nas je kar šokirala Tinina diagnoza. Pri njej sploh ne gre za poškodbo, pač pa za zdravniško diagnozo. Na nek način je sreča, da so ji zaradi bolečin v vratu to odkrili pravi čas, še preden bi nastala poškodba," o stanju Erzar pravi glavni trener skakalk Jurij Tepeš.

Zaveda se, da je varovanka sredi zahtevne preizkušnje, a upa, da bi se stanje v prihodnosti obrnilo tako, da bi nasmejanemu in dobrovoljnemu dekletu še kdaj omogočilo vrnitev na skakalnico. "Verjamem, da se bo vrnila v smučarske skoke. Seveda pa bodo morali najprej svoje povedati zdravniki. Gre za zelo zahtevno diagnozo, zahtevno rehabilitacijo, da se Tina najprej sploh vrne do normalnega življenja, kaj šele do smučarskih skokov. Čas bo pokazal, zdravniki bodo povedali, kako naprej."

Jurij Tepeš | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Bodlaj bi se lahko vrnila sredi zime

Če so pri Erzar vprašaji, ali se bo lahko vrnila v šport, ki ga ima tako rada, pa je pri Taji Bodlaj, ki je morala na operativni poseg, vprašaj pri časovnici vrnitve. "Pri Taji se je vse skupaj vleklo že tri leta, tako da nismo mogli več odlašati s tem. Glede na to, da je Taja še mlada skakalka, smo se odločili za operacijo. Tetiva je bila natrgana, treba jo je bilo zašiti, tako da se je rehabilitacija podaljšala za vsaj za mesec dni, tako da za zdaj še ne trenira. Upam, da se bo vrnila sredi zime."

Vodan: Trening, na katerem smo izvedeli, je bil zame raztresen. Upam, da se vrne močnejša.

Nika Vodan, ki se vrača po izpuščeni skoraj celotni sezoni, upa, da se Erzar vrne močnejša. | Foto: Aleš Fevžer Nika Vodan, ki se vrača po izpuščeni skoraj celotni sezoni, upa, da se Erzar vrne močnejša. Foto: Aleš Fevžer O odsotnosti A-reprezentantk se je na torkovem medijskem dnevu razgovorila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan. "Nič me ne veseli, da se moramo sploh pogovarjati o takih stvareh. Težko je. Taja Bodlaj je moja cimra, tako da bo zagotovo manjkala, a Tina Erzar ... ta novica nas je vse pretresla. Vsi smo bili žalostni," je s cmokom v grlu dejala 25-letnica.

Dodala je, da so za diagnozo izvedeli na enem od treningov: "Spomnim se, da je bil tisti trening zame kar raztreščen. Najprej nisem sicer povsem vedela, kaj sploh to pomeni, zdaj pa, ko smo kot cela ekipa pogosto z njo v kontaktu in spremljamo situacijo, vidimo, da se Tina res bojuje sama s seboj in boleznijo, ki jo je doletela. Take stvari pri tako mladem dekletu ne pričakuješ, ni si zaslužila česa takega. Vem, da ji ni lahko, ampak usmerjam vse pozitivne misli vanjo in upam, da se vrne močnejša. Verjamem, da je prava borka, saj je po naravi precej trmasta. Na začetku smo se malo ustrašili, da bo želela biti neprestano aktivna, saj bi morala biti načeloma bolj pri miru, a kot vem zaradi bolečin bolj kot ne leži. Res upam, da se vrne močnejša, da bo zdravljenje pomagalo, da bo uspešno."

"Šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav." | Foto: Bor Slana/STA "Šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav." Foto: Bor Slana/STA

Prevc: Šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav

Nika Prevc pa je ob omembi diagnoze Erzar dejala, da ji je hudo za Tino: "Tako je bila vedno zagreta, zdaj pa to, vem, da ji je podrlo vse njene cilje. Ni pošteno. Je pa tako, da šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, da si zdrav."

Timi Zajc
Sportal Timi Zajc se je odločil za veliko spremembo
Daniel Andre Tande
Sportal Norvežan se podaja v trenerske vode
Letalnica bratov Gorišek Jelko Gros Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Planica bo večja kot kdajkoli: znana časovnica prenove Letalnice bratov Gorišek
Lean Niederberger
Sportal Po hudem padcu 22-letni skakalec končuje kariero: poslovil se je s čustvenim zapisom
Vanessa Moharitsch
Sportal Še ena avstrijska skakalka je končala kariero
Borut Meh
Sportal Sprememba na čelu slovenskih smučarskih skokov
predstavitev reprezentanc SZS junaki zime
Sportal Junaki zime s kepanjem vstopili v olimpijsko sezono
Luka Steiner
Sportal Brez glasu proti izvoljen za novega predsednika SZS

Jurij Tepeš Nika Prevc Nika Prevc Nika Vodan Tina Erzar smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.