Avtor:
Pe. M.

Sreda,
1. 10. 2025,
20.07

Osveženo pred

34 minut

Druga kariera Norvežana

Daniel Andre Tande v ameriškem trenerskem štabu

Daniel Andre Tande | Daniel Andre Tande bo v prihodnje deloval kot trener ameriških skakalcev v celinskem pokalu. | Foto Guliverimage

Daniel Andre Tande bo v prihodnje deloval kot trener ameriških skakalcev v celinskem pokalu.

Foto: Guliverimage

Nekdanji smučarski skakalec Daniel Andre Tande, ki je septembra 2024 končal profesionalno skakalno pot, bo v prihodnje del trenerskega štaba ZDA. Američani so v svoje trenerske vrste pripeljali še enega Norvežana, Karl Vegard Andersen bo pomočnik trenerja ženske ekipe.

Ameriška smučarska zveza je sporočila, da je v svoj nacionalni program dodala dva nova trenerja. Daniel Andre Tande je bil imenovan za trenerja moške ekipe za celinski pokal, nekdanji skakalec, sicer pa trener Karl Vegard Andersen pa se je pridružil kot pomočnik trenerja ženske ekipe.

"Načrtovanje prihodnosti po koncu kariere mi je bilo kot najstniku največja nočna mora, zdaj pa je nekaj, česar se veselim," je ob koncu kariere pred dobrim letom dejal 31-letni Tande, ki bo trenersko kariero tako začel z ameriškim taborom. V tem bo vodil naslednjo generacijo ameriških skakalcev na ravni celinskega pokala.

"To sta dve pomembni pridobitvi za ameriško smučarsko zvezo, saj še naprej krepimo svoj program in vlagamo v razvoj športnikov. Danielove izkušnje s prvenstvi in ​​Karlovo trenersko ozadje izjemno prispevata k naši ekipi," je ob tem v izjavi za ameriško zvezo dejal direktor smučarskih skokov in nordijske kombinacije Anders Johnson.

