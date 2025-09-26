Teden dni po padcu v Predadzzu, poškodbi kolena in operaciji je Eva Pinkelnig lahko zapustila bolnišnico in se vrnila domov, kjer jo čaka daljša rehabilitacija. Avstrijska veteranka še ni zaprla skakalnih vrat, odločena je znova občutiti skakalni svet, avstrijska zveza pa ji pri tem stoji ob strani.

Dober teden mineva od olimpijske greneralke v Predazzu na srednji skakalnici, ki izkušeni Avstrijki Evi Pinkelnig ne bo ostala v najlepšem spominu. Ob padcu si je strgala sprednjo križno vez, si poškodovala meniskus in hrustanec.

Hitro je bilo jasno, da je olimpijska sezona za 37-letnico končana, še preden bi se začela. Pinkelnig je bila pred dnevi že operirana, zdaj pa je lahko zapustila bolnišnico in se vrnila na domačo Predarlsko, kjer bo začela pot rehabilitacije.

Prvi koraki po operaciji:

Želi si spet doživeti vznemirjenje smučarskih skokov

"Vesela sem, da sem se lahko vrnila domov. V takšnih razmerah se telo in duša veliko hitreje regenerirata. Že od prvega dne je terapija intenzivna, poskušam kar se da hitro povrniti moč. Moj končni cilj je, da si popolnoma opomorem, tako telesno in psihično, da bom lahko spet sodelovala na tekmovanjih," so pri avstrijski smučarski zvezi povzeli njene besede.

Znova želi občutiti skakalni svet. Foto: Guliverimage

"Kako dolgo bo trajalo? Ne vem, nimam določenega roka. Bom pa vsak dan delala, da bi še enkrat doživela vznemirjenje smučarskih skokov," je Pinkelnig dala vedeti, čeprav so se pojavile govorice, da naj bi po tej poškodbi končala kariero, da še ni zaprla skakalnih vrat.

Na zvezi prepričani, da bo premagala izziv

Na poti vrnitve se lahko popolnoma zanese na podporo zveze, je poudaril športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Florian Liegl.

"Prepričani smo, da bo s svojo močjo in odločnostjo premagala ta izziv." Foto: Guliverimage

"Evi stojimo stoodstotno ob strani med rehabilitacijo in jo bomo po svojih najboljših močeh podpirali na poti vrnitve, tako z medicinskega, športnega kot osebnega vidika. Njeno zdravje in dobro počutje sta naša glavna prioriteta. Prepričani smo, da bo s svojo močjo in odločnostjo premagala ta izziv," je še dodal Liegl.

Nekaj sprememb pri ženskih dresih

Po več padcih v Predazzu so na pododboru za oprem in razvoj sprejeli nekatere spremembe, vezane na ženske drese.

"Na koncu je padla odločitev, da se dresi pri ženskah po obsegu povečajo za en centimeter in da gre v razkoraku dva centimetra nižje," nam je dejal vodja panoge pri SZS Gorazd Pogorelčnik, ki se je sam sicer zavzel za nekoliko drugačne spremembe, a so na koncu soglasno sprejeli zgoraj omenjene.