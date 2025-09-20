Po dveh padcih skakalnih šampionk v Predazzu, Avstrijke Eve Pinkelnig in Kanadčanke Alexandrie Loutitt, se je razvnela razprava o varnosti prenovljenih skakalnic, ki bosta februarja prihodnje leto gostili tudi skakalne tekme v sklopu olimpijskih iger Milano Cortina 2026, pa tudi primernosti novih dresov, ki jih je Mednarodna smučarska zveza (FIS) uveljavila po škandalu norveške reprezentance s prirejanjem dresov na lanskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. "Potrebno bo ukrepati," pravi direktor tekem svetovnega pokala Sandro Pertile.

V Predazzu se te dni skakalke in skakalci mudijo na poletni veliki nagradi, ki je obenem nekakšna olimpijska generalka prenovljenih skakalnic. Prav v Predazzu bodo namreč februarja prihodnje leto potekale skakalne tekme v sklopu olimpijskih iger Milano Cortina 2026. A pojavila se je velika težava. V četrtek je na srednji skakalnici grdo padla Avstrijka Eva Pinkelnig, za katero je sezona zaradi hujše poškodbe kolena že končana. Včeraj je padla še Kanadčanka Alexandria Loutitt in tudi pri njej sumijo, da si je huje poškodovala koleno, avstrijske in kanadske skakalke pa so danes tudi bojkotirale posamično tekmo na veliki skakalnici.

"Veliko naše pozornosti je zdaj usmerjene v drese"

Novinarji poljskega portala skijumping.pl so danes v Predazzu zaslišali direktorja tekme svetovnega pokala Sandra Pertileja. "Mislim, da je najpomembneje, da ostanemo mirni in resno ocenimo situacijo. Zavedati se moramo, da imamo dve poškodbi, ki sta prizadeli dve skakalki, ki spadata med petnajsterico najboljših. Upoštevati moramo vse dejavnike. Veliko naše pozornosti je zdaj usmerjene v drese. Po svetovnem prvenstvu v Trondheimu smo morali opraviti temeljito in resno analizo ter prilagoditi postopke. Poletno sezono še naprej obravnavamo kot testno obdobje in po štirih tekmovanjih smo ugotovili, da so se, zlasti na visokogorskih prizoriščih, kot sta Courchevel in Predazzo, pojavili dodatni izzivi," je po dramatičnih dogodkih zadnjih dni pojasnjeval Italijan.

"Profil srednje skakalnice verjetno zahteva prilagoditve in o tem se bomo takoj po tekmovanju pogovorili z organizacijskim odborom za olimpijske igre prihodnje leto." Foto: Guliverimage

Profil srednje skakalnice bo treba popraviti

Predazzo je sicer tradicionalno in znano skakalno središče, sta pa tamkajšnji skakalnici to zimo doživeli temeljito prenovo. Sta zdaj olimpijski skakalnici morda prenevarni? "Profil srednje skakalnice verjetno zahteva prilagoditve in o tem se bomo takoj po tekmovanju pogovorili z organizacijskim odborom za olimpijske igre prihodnje leto," je priznal Pertile. "Upoštevati moramo tudi tehnične napake športnikov; to je del človeške narave. Nikogar ne kritiziram. Želim le odkrito komentirati. Ne gre za en sam razlog, ampak za kombinacijo dejavnikov. Verjetno obstajajo trije glavni razlogi. Popolnoma spoštujem odločitve ekip. Nikogar nikoli ne silimo k skoku. Tudi v ekstremnih vetrovnih razmerah je odločitev ekipe, ali želi sodelovati ali ne. Z našega vidika se nam situacija ne zdi grozna, vendar smo zagotovo pozorni in želimo narediti ustrezne prilagoditve, da zagotovimo čim večjo varnost našega športa," je še dodal.

Je nekaj narobe s sistemom?

Že danes zjutraj je poskušal poklicati podjetje, ki je obnavljalo skakalnici, a ker je sobota, mu ni uspelo najti sogovornika, je še pojasnil Pertile: "V ponedeljek se bom pogovoril z njimi, da vidimo, kako hitro lahko kaj spremenimo. Iz preteklosti imamo več primerov, ko je bil kot vzleta prilagojen in so bili rezultati boljši. To je tudi del naših internih razprav znotraj komisije za skakalnice. Ugotoviti moramo tudi, kaj bi lahko bilo narobe z našim sistemom izračuna za srednje skakalnice, saj je to ni edini primer težav z njimi. Žal se srednje skakalnice v svetovnem pokalu ne uporabljajo pogosto, zlasti pri moških, in to je opazno pri prvih skokih. In točno to se dogaja ta konec tedna."

Velika skakalnica naj ne bi bila problematična, pravi Pertile.

