STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
13.43

Planico in finale skakalne sezone predstavili tudi v Predazzu

Planica navijači, letalnica bratov Gorišek | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Organizatorji finala skakalne sezone v Planici so danes na letnem srečanju novinarjev Forum Nordicum predstavili Planico. Prihodnjo sezono bo namreč letalnica bratov Gorišek prvič poleg moškega finala gostila tudi finale ženske sezone v smučarskih skokih.

Mednarodna javnost se še vedno spominja izjemnega dosežka Domna Prevca, v sporočilu za javnost menijo pri krovni zvezi SZS. Domen Prevc je marca pod Poncami dosegel svetovni rekord pri 254,5 metra, in s tem še dodatno utrdil ugled Planice kot doline svetovnih prvenstev in rekordov.

Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič je ob tej priložnosti predstavil ključne organizacijske korake do izvedbe finala sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo med 26. in 29. marcem 2026. Hkrati je izpostavil tudi priprave na svetovno prvenstvo v poletih 2028, ki bo znova postavilo Planico v središče pozornosti svetovne športne javnosti.

Domen Prevc | Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

Tema predstavitve je bila tudi strateška odločitev Mednarodne smučarske zveze (Fis), ki je s spremembo pravil omogočila povečavo vseh letalnic. Planica je med prvimi začela pripravo projekta, ki bo v prihodnjih letih zahteval obsežne in zahtevne korake.

"Pred nami je obdobje intenzivnih priprav in številnih izzivov, a hkrati tudi novih priložnosti. Ponosni smo, da bo Planica prvič gostila žensko tekmo, in da lahko dejavno sodelujemo pri razvoju skakalnega športa na svetovni ravni. Naš cilj ostaja jasen - ohraniti Planico kot sinonim za vrhunec sezone in dom svetovnih rekordov," je na predstavitvi povedal Šušteršič.

