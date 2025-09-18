Smučarski skakalci in skakalke so zbrani v Predazzu, kjer bodo do konca tedna prvič tekmovali na prenovljenih napravah, ki bosta februarja gostili tudi olimpijske igre. Tako Slovenci kot Slovenke v Italiji nastopajo v najmočnejši postavi to poletje in iščejo pomembne (pred)olimpijske odgovore.

Če so bile uvodne postaje poletnega grand prixa tradicionalno slabše zastopane, bo v prihodnjih dneh drugače, saj se v Italiji obeta olimpijska tekmovalna generalka. Smučarski skakalci in skakalke bodo namreč tekmovali na srednji in veliki napravi v Predazzu, kjer bodo prihodnjo zimo tudi olimpijske igre.

Vse skupaj se bo začelo že danes, ko bo večina dobila prve tekmovalne odgovore na prenovljenih skakalnicah. Najprej bodo na srednji skakalnici tekmovalke skakalke, zvečer pa pod žarometi še skakalci.

V petek se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico, kjer bodo uradni trening in kvalifikacije, posamični tekmi sledita v soboto. Skakalce v nedeljo čaka še tekma parov, kakršno bomo namesto ekipne tekme prihodnje leto prvič spremljali tudi na olimpijskih igrah.

Robert Hrgota Foto: Aleš Fevžer

Glavni trener ženske reprezentance A Jurij Tepeš bo ob Niki Prevc računal še na Niko Vodan, Emo Klinec, Katro Komar, Tinkaro Komar in Majo Kovačič. Robert Hrgota pa je v Predazzo na olimpijsko generalko odpeljal celotno reprezentanco A Anžeta Laniška, Domna Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja.

Hrgota si predvsem želi, da bi njegovi tekmovalci čim bolj spoznali skakalnici, saj bo to njihov prvi obisk prenovljenih objektov v Predazzu. Podobne želje ima Tepeš, ki se bo s skakalkami na olimpijsko prizorišče vrnil še na priprave ob koncu meseca oziroma v začetku oktobra.

V Predazzu bodo ta konec tedna tekmovali tudi v nordijski kombinaciji in teku na smučeh.