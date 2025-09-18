Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
18. 9. 2025,
8.50

31 minut

Smučarski skakalci in skakalke danes na prvi tekmi v olimpijskem Predazzu

Pe. M.

Niko Prevc in tekmice danes čaka tekma na srednji skakalnici v Predazzu, ki bo februarja gostilo tudi olimpijske igre.

Niko Prevc in tekmice danes čaka tekma na srednji skakalnici v Predazzu, ki bo februarja gostilo tudi olimpijske igre.

Foto: Nordic Focus

Smučarski skakalci in skakalke so zbrani v Predazzu, kjer bodo do konca tedna prvič tekmovali na prenovljenih napravah, ki bosta februarja gostili tudi olimpijske igre. Tako Slovenci kot Slovenke v Italiji nastopajo v najmočnejši postavi to poletje in iščejo pomembne (pred)olimpijske odgovore.

Če so bile uvodne postaje poletnega grand prixa tradicionalno slabše zastopane, bo v prihodnjih dneh drugače, saj se v Italiji obeta olimpijska tekmovalna generalka. Smučarski skakalci in skakalke bodo namreč tekmovali na srednji in veliki napravi v Predazzu, kjer bodo prihodnjo zimo tudi olimpijske igre.

Vse skupaj se bo začelo že danes, ko bo večina dobila prve tekmovalne odgovore na prenovljenih skakalnicah. Najprej bodo na srednji skakalnici tekmovalke skakalke, zvečer pa pod žarometi še skakalci.

V petek se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico, kjer bodo uradni trening in kvalifikacije, posamični tekmi sledita v soboto. Skakalce v nedeljo čaka še tekma parov, kakršno bomo namesto ekipne tekme prihodnje leto prvič spremljali tudi na olimpijskih igrah.

Foto: Aleš Fevžer

Glavni trener ženske reprezentance A Jurij Tepeš bo ob Niki Prevc računal še na Niko Vodan, Emo Klinec, Katro Komar, Tinkaro Komar in Majo KovačičRobert Hrgota pa je v Predazzo na olimpijsko generalko odpeljal celotno reprezentanco A Anžeta Laniška, Domna Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja.

Hrgota si predvsem želi, da bi njegovi tekmovalci čim bolj spoznali skakalnici, saj bo to njihov prvi obisk prenovljenih objektov v Predazzu. Podobne želje ima Tepeš, ki se bo s skakalkami na olimpijsko prizorišče vrnil še na priprave ob koncu meseca oziroma v začetku oktobra.

V Predazzu bodo ta konec tedna tekmovali tudi v nordijski kombinaciji in teku na smučeh. 

Spored

Četrtek, 18. september
16.00 trening, HS109 (ž)
17.30 posamična tekma, HS109 (ž)
19.30 trening, HS109 (m)
20.45 posamična tekma, HS109 (m)

Petek, 19. september
16.00 trening, HS143 (ž)
18.00 kvalifikacije, HS143 (ž)
19.15 trening, HS143 (ž)
21.30 kvalifikacije, HS143 (ž)

Sobota, 20. september
16.30 poskusna serija, HS143 (ž)
17.30 posamična tekma, HS143 (ž)
19.30 poskusna serija, HS143 (m)
20.30 posamična tekma, HS143 (m)

Nedelja, 21. september
16.00 poskusna serija, HS143 (m)
17.00 tekma parov, HS143 (m)

Robert Hrgota Jurij Tepeš Predazzo smučarski skoki
