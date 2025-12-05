Pomursko družinsko podjetje, ki drži besedo. Tudi pozimi.

Medtem ko vse hladnejša jutra s slano prekrivajo vetrobranska stekla naših jeklenih konjičkov, ceste pa so ob nizkih temperaturah in pogostih padavinah vse bolj nepredvidljive, postane skrbna priprava vozila ključna za varno vožnjo. V Avto Rajh, družinski avtohiši z več kot petdesetletno tradicijo in dvanajstimi leti sodelovanja z znamko Citroën, dobro vedo, da je pozimi na cesti pomembna prav vsaka malenkost, še posebej če želite, da avtomobil ostane zanesljiv sopotnik v vseh vremenskih razmerah. Zato voznikom ponujajo mnogo več kot le servis v klasičnem pomenu besede. Obiskali smo jih tudi sami in preverili, kakšne nasvete za pripravo vozila na zimo delijo tisti, ki s Citroëni živijo vsak dan.

Damjan in Dušan Rajh Foto: Ana Kovač

"Zaupanje, ki ga gradiš desetletja" Avto Rajh je danes ena najbolj prepoznavnih avtohiš v Pomurju. Začeli so skromno, z majhno delavnico v Ljutomeru, kjer so postavili temelje vrednotam, ki jih vodijo še danes. Sčasoma so se širili in razvijali, zato jih danes najdemo tako v Ljutomeru kot v Murski Soboti. Že dvanajst let so zanesljiv partner znamke Citroën, s katero ustvarjajo sodoben servisni center, ki ostaja zvest svojim družinskim koreninam. Foto: Ana Kovač "Če smo na začetku delali predvsem klasične servise, se danes vsakodnevno srečujemo z naprednimi asistenčnimi sistemi, povezljivostjo, hibridno in električno tehnologijo," nam je povedal direktor Dušan Rajh. Skupni imenovalec ves čas ostaja osebni pristop. Pri Avto Rajh poudarjajo, da stranka nikoli ni številka. Veliko jih namreč poznajo po imenu, vedo, kakšne so njihove vozne navade, in jim znajo že ob prihodu povedati, kaj bo njihovo vozilo potrebovalo. Foto: Ana Kovač To bližino gradijo s pregledno komunikacijo, držijo besedo in zagotavljajo, da se za vsakega zares potrudijo. "Če rečemo, da bo vozilo pripravljeno ob določeni uri, se tega držimo," pravi Dušan Rajh, ki se dobro zaveda, da se zaupanje gradi prav na takšnih, sicer majhnih, a še kako pomembnih stvareh.

"Za nas je stabilna ekipa velika prednost"

V Avto Rajh veliko vlagajo tudi v zaposlene, ki so poleg strank srce njihovega obstoja. Številni mehaniki, sprejemniki in prodajalci so v podjetju že skoraj od začetkov sodelovanja s Citroënom, kar pomeni ne le zagotovilo odličnosti v stroki, temveč tudi kontinuiteto za stranke, ki tako ob obisku servisa ali prodajnega salona vedo, koga bodo srečali.

Foto: Ana Kovač

Pomemben del njihove zgodbe pa je tudi lokalna vpetost. Avto Rajh se redno predstavlja na sejmu Agra in drugih regionalnih prireditvah, ljudje pa jih tam ne doživijo kot prodajalce, ampak kot svoje ljudi: domače, dostopne, zaupanja vredne strokovnjake. Podpirajo tudi športne in družbene projekte, med drugim lokalne nogometne klube. Prav ta prisotnost v okolju jim omogoča, da Avto Rajh deluje kot pomemben del skupnosti, ki skrbi za ljudi, ki v njej živijo.

Priprava vozila na zimo

V pogovoru z ekipo hitro začutiš, da pri Avto Rajh vozil ne obravnavajo le tehnično, ampak predvsem odgovorno in osebno. Ta pristop še posebej pride do izraza pozimi, ko mora biti avtomobil pripravljen na razmere, ki voznika zlahka ujamejo nepripravljenega. Zato smo preverili, kateri deli vozila v tem času potrebujejo dodatno skrb.

Foto: Ana Kovač

Ko nastopijo nizke temperature in vlaga, ko dnevi postanejo krajši in ko se na cestah pojavi sol, avtomobil deluje v pogojih, ki so bistveno zahtevnejši kot v preostanku leta. Zato je zimski pregled eden najpomembnejših korakov, ki jih lahko voznik naredi za svojo varnost. V Avto Rajh poudarjajo, da so največje težave pozimi pogosto posledica drobnih stvari, ki jih je mogoče pravočasno odkriti le s strokovnim pregledom.

Jedro zimskega pregleda sestavlja več sklopov, ki so v tem letnem času najbolj obremenjeni. Damjan Rajh, direktor servisnega dela Avto Rajh, nam je pojasnil, na katere dele je treba biti pozimi še posebej pozoren.

Zavore Foto: Ana Kovač Zavore so pozimi zaradi vlage in soli podvržene hitrejši koroziji, a morajo še posebej na spolzkih in zasneženih cestah delovati brezhibno. Zato pri servisu v Avto Rajh pozimi vedno natančno pregledajo debelino zavornih ploščic, stanje diskov in kakovost zavorne tekočine, saj pozimi prav zavore pomembno vplivajo na dolžino zavorne poti. Akumulator Drugi kritični element je akumulator, pravi Rajh. Hladen zagon vzame veliko energije, zato akumulator, ki je poleti še deloval, pozimi pogosto odpove. Pri Avto Rajh zato preverijo zagonsko moč, napetost in delovanje polnilnega sistema ter tako preprečijo, da bi se voznik nekega mrzlega jutra znašel z neodzivnim vozilom. Foto: Ana Kovač Brisalci in svetila Pozimi, ko so dnevi najkrajši in se na pot pogosto odpravimo še v popolni temi, popoldne pa se na poti domov že temni, je brezhibno delovanje svetil ključnega pomena. K slabši vidljivosti pogosto prispeva tudi vreme – dež, sneg in vlaga –, zato imajo pomembno vlogo tudi brisalci. Metlice se zaradi mraza hitreje obrabijo, umazanija pa se na vetrobranskem steklu nabira precej hitreje kot v drugih letnih časih. Ravno zato je redni pregled svetil, pravilna nastavitev snopa in pravočasna menjava metlic nujna, da voznik tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah ohrani dobro preglednost nad cesto. Foto: Ana Kovač Ogrevanje in prezračevanje Pomemben del pregleda je tudi ogrevanje in prezračevanje. Nepravilno delujoč ventilator, zamašen filter kabine ali neodzivne lopute hitro povzročijo rosenje stekel, kar je lahko nevarno že na kratki poti. Zimski servis zato preveri, ali sistem stekla hitro odrosi, ali se kabina dobro segreva in ali se zrak pravilno pretaka.

"Veliko težav se začne zelo neopazno in jih voznik težko opazi," poudarjajo pri Avto Rajh. Obrabljene pnevmatike, razpoke na gumah, slaba vidljivost ali oslabljen akumulator se razvijajo postopoma, a so lahko usodni v trenutku, ko jih najbolj potrebujemo. Zato priporočajo, da vozniki pregled opravijo čim prej, saj je le tako vozilo pravočasno pripravljeno na zimo.

Foto: Ana Kovač

Vsako leto pri Avto Rjah pripravijo tudi posebne zimske pakete, kjer stranka natančno ve, kaj je bilo pregledano, kakšno je stanje posameznih sklopov in kakšne so priporočene rešitve. Pregled dopolnijo še z ugodnostmi na originalno zimsko opremo in potrošni material, kot so metlice brisalcev, zimska tekočina in akumulatorji. "Preventiva je vedno cenejša od popravila, predvsem pa vozniku zagotovi, da ga zima ne bo presenetila," pravijo pri Avto Rajh.

Pooblaščeni servis ponuja, kar drugi nimajo

Sodobni avtomobili so tehnološko izjemno napredni, njihovi sistemi pa veliko kompleksnejši kot pred desetletjem. Ravno zato pri Avto Rajh poudarjajo, da je danes bolj kot kadarkoli prej pomembno, da za Citroënovo vozilo skrbi strokovnjak, ki znamko zares dobro pozna. Pooblaščeni servis pomeni neposreden dostop do najnovejših tehničnih podatkov proizvajalca, diagnostičnih orodij, servisnih kampanj in natančnega načrta vzdrževanja, torej vsega, kar je nujno za pravilno, varno in dolgoročno učinkovito delovanje vozila.

Branko Jerič – vodja prodaje Citroen vozil pri Avto Rajh Foto: Ana Kovač

Mehaniki Avto Rajh se redno izobražujejo, spremljajo posodobitve programske opreme in se vsak dan srečujejo prav s Citroënovimi modeli. Ta specializacija omogoča, da morebitne težave odkrijejo hitreje, popravila opravijo natančneje, voznik pa se s servisa vedno odpelje z zavedanjem, da je bilo za njegovo vozilo poskrbljeno tako, kot zahteva proizvajalec. Posebej to velja za hibridne in električne modele ter napredne varnostne sisteme, kjer je nepravilno vzdrževanje lahko tudi varnostno vprašanje.

Zakaj so originalni nadomestni deli nenadomestljivi?

Ključno vlogo pri brezskrbnem lastništvu vozika ima tudi originalna oprema. Originalni nadomestni deli so zasnovani izključno za posamezen model, popolno se prilegajo, ne vplivajo na druge sklope in imajo zagotovljeno kakovost ter sledljivost. To je še posebej pomembno pri ključnih delih, kot so zavore ali elektronske komponente, saj od tega pogosto ni odvisno le udobje, temveč tudi varnost.

Foto: Ana Kovač

Velika prednost novejših Citroënov je petletni jamstveni paket FlexCare, ki ga prejme vsak kupec novega vozila. Zajema tako mehanske kot električne okvare in vključuje tudi pomoč na cesti, zato lastniku zagotavlja dolgoročno varnost in predvidljive stroške. Redno servisiranje neposredno vpliva tudi na vrednost vozila: avtomobil, ki ima popolno, potrjeno servisno zgodovino v pooblaščeni mreži, ohrani bistveno višjo ceno na trgu rabljenih vozil in se proda hitreje. Foto: Ana Kovač Del tega jamstva je tudi Citroënova Asistenca Plus, ki jo stranke pridobijo z rednim servisiranjem. V primeru okvare, predrte pnevmatike, pomanjkanja goriva ali izgube ključa je pomoč na voljo 24 ur na dan. Z izkušeno ekipo Avto Rajh, ki poskrbi za hitro diagnostiko in popravilo, stranka nikoli ne ostane sama. In prav to je največja prednost pooblaščenega servisa: zagotovilo varnosti, strokovnosti in zaupanja, ki ga lahko zagotovi le partner, ki vozilo pozna v celoti.

Majhni dodatki, ki pozimi naredijo vožnjo še prijetnejšo

Čeprav je dobra tehnična priprava vozila temelj varne vožnje v hladnih mesecih, lahko zimo vozniku občutno olajšajo tudi majhni, a premišljeni pripomočki. V Avto Rajh opažajo, da si vozniki iz leta v leto bolj želijo urejen, suh in udoben avtomobil, še posebej v obdobju, ko na čevljih v notranjost nosimo sneg, sol in vlago.

Foto: Ana Kovač

Prva izbira so zato kakovostne gumijaste preproge ter korito za prtljažnik, ki notranjost ščitijo pred mokro opremo, blatom ali snegom, ki se topi s smučarske opreme. Ker so originalni Citroënovi izdelki natančno prilagojeni modelu vozila, se popolno prilegajo, ne drsijo pod nogami in ne ovirajo pedalov ali varnostnih sistemov.

Veliko razliko pri jutranji vožnji lahko naredi tudi nekaj osnovnih, a nepogrešljivih pripomočkov: sprej za odmrzovanje stekel in ključavnic, kakovostno zimsko čistilo za vetrobransko steklo, strgalo za led ter dobra krtača za sneg. Med koristne dodatke sodijo tudi zaščitna sredstva za gumijasta tesnila, da se vrata ne primejo, ter drobni organizatorji, ki v prtljažniku poskrbijo, da oprema med vožnjo ne drsi.

Foto: Ana Kovač

Ko je nakup šele začetek sodelovanja V Avto Rajh prodaje ne razumejo kot zaključek, temveč kot začetek odnosa, ki lahko traja več let ali celo desetletij. Po besedah Dušana Rajha je prav dobra poprodaja tista, ki odloča o tem, ali bo stranka znamki ostala zvesta tudi pri naslednjem vozilu. Dobra servisna izkušnja, jasna komunikacija, spoštovani dogovori, pregledni računi in pravočasno opravljeno delo je pogosto odločilna. Ko se težava pojavi, je ključno, da je rešena hitro, strokovno in brez zapletov, kar se pri Avto Rajh kaže tudi v fleksibilnosti pri terminih in možnosti nadomestnega vozila. Foto: Ana Kovač

Kaj iščejo današnji kupci novih vozil?

Kot nam je v pogovoru zaupal Dušan Rajh, danes pri prodaji opažajo več jasnih trendov. Kupci so izjemno informirani, zanimajo jih razmerje med ceno in opremo, poraba goriva, udobje ter varnostni sistemi.

Pri Citroënu so posebej navdušeni nad udobjem sedežev in vzmetenja ter bogato serijsko opremo, ki že v osnovi vključuje številne napredne asistenčne sisteme. V zadnjih letih narašča tudi zanimanje za hibridna in električna vozila, pri katerih kupce zanimajo realen doseg, stroški uporabe in možnosti polnjenja.

Foto: Ana Kovač

S ponosom pa v Avto Rajh opažajo, da se stranke rade vračajo. Mnogi so pri njih kupili že več vozil, pogosto pa se znamki pridružijo tudi njihovi družinski člani ali prijatelji. Kot pravita Damjan in Dušan, je takšno priporočilo največja potrditev, da delo opravljajo dobro: ne le s kakovostjo vozil, temveč predvsem z odnosom, ki temelji na zaupanju, doslednosti in iskrenem odnosu do vsakega posameznika – prav ta pristop je tisti, zaradi katerega vozila Citroën veljajo za zanesljivega sopotnika.