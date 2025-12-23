Beograjska družba Avio Network, ki je v lasti Slovenca Aleša Lucija, je podpisala pogodbo za nakup največje družbe za vzdrževanje civilnih letal na območju nekdanje Jugoslavije JAT Tehnika, poročajo mediji. Avio Network mora zdaj pridobiti dovoljenje regulatorjev, v podjetju pa pričakujejo, da bodo postopki končani v prvem četrtletju 2026.

Kot piše srbski portal Tango Six, je cilj prevzema, po katerem bo imel Avio Network v lasti 99,4 odstotka JAT Tehnike, izboljšati zmogljivosti prevzemnika na področju vzdrževanja, remonta in tehnične podpore potniških letal ter širitev ponudbe tovrstnih storitev strankam.

Gre tudi za pomemben korak h krepitvi njihovih zmogljivosti in njihovi dolgoročni strategiji rasti, je posel komentirala izvršna direktorica družbe Avio Network Marija Dozet.

Avio Network, ki zaposluje 90 ljudi, večinoma letalskih mehanikov, inženirjev, načrtovalcev vzdrževanja in drugega osebja, ima sedež na beograjskem letališču Nikola Tesla. Delovati je začel leta 2017, in sicer z dejavnostjo pranja in čiščenja potniških letal.

Kot je za Tango Six povedal ustanovitelj podjetja Aleš Luci, so od začetka ciljali na širitev dejavnosti za vzdrževanje letal. Licence za vleko in potiskanje letal imajo od leta 2022, prav tako licence za vzdrževanje letal. Med drugimi delajo za Air Serbia, Easyjet, Lumiwings, San Marino, Leav in DAT.

JAT Tehnika zaposluje tisoč ljudi

JAT Tehnika glede na navedbe na svoji spletni strani zaposluje okoli tisoč ljudi in deluje na okoli 480 tisoč kvadratnih metrih prostorov (vključno s tremi hangarji). Med drugimi dela za letalske družbe Transaero, Nordstar, Nordavia, ASL Ireland, ASL France, Air Serbia, Safair, ASL Switzerland, Swiftair, DOT LT, Corendon Dutch Airlines, Chromalloy, CIT, ILFC, Global Jet, Montenegro Airlines, FLT in Yakutia.

Podjetje je bilo do leta 2019 v lasti srbske države, zdaj pa prek družbe Avia Prime spada pod okrilje češkega finančnega sklada Hartenbeg Holding. Ta je imel do pred kratkim v lasti tudi podjetje Adria Tehnika, ki ga je pred tedni prodal britanskemu nizkocenovnemu letalskemu prevozniku Easyjet.