Danes zjutraj je v turški zahodni provinci Balikesir strmoglavilo turško lovsko letalo F-16, pri čemer je pilot umrl, je sporočilo ministrstvo za nacionalno obrambo, poroča agencija Anadolu.

Letalo je vzletelo iz devete letalske baze General Command v Balikesirju okoli ene po polnoči po lokalnem času. Kmalu po vzletu je izgubilo radijsko povezavo ter podatke o sledenju in strmoglavilo v bližini avtoceste v zahodni Turčiji, je sporočilo ministrstvo.

Takoj so bile sprožene iskalne in reševalne akcije, razbitine letala so kasneje našli. Uradniki so potrdili, da je "pilot umrl mučeniško", pri čemer so uporabili uradno oznako turške vojske za osebje, ki je umrlo med služenjem. "Vzrok nesreče bo ugotovljen po uradni preiskavi," so še sporočili z ministrstva in izrazili sožalje družini umrlega pilota.

Sožalje je izrazil tudi guverner Balikesirja Ismail Ustaoglu.

Minister za pravosodje Akin Gurlek je dejal, da je glavno državno tožilstvo Balikesirja začelo preiskavo nesreče. Dodal je, da so na kraj nesreče prispeli glavni državni tožilec, namestnik glavnega državnega tožilca in dva javna tožilca.

Letala F-16 so hrbtenica turških zračnih sil

V nesreči je bilo udeleženo letalo F-16 Fighting Falcon, večnamensko lovsko letalo in hrbtenica bojne flote turških zračnih sil. Turčija upravlja eno največjih flot F-16 v Natu, ki se zanaša na platformo za zračno obrambo, prestrezanje in napadalne misije v svojem nacionalnem zračnem prostoru in okoliških regijah.

Letalo F-16 je zasnovano za visoko manevrsko sposobnost in večnamensko prilagodljivost, saj je sposobno delovanja tako v zraku kot v zraku-zemlji. Letala, dodeljena bazam, kot je Balikesir, pogosto izvajajo vadbene polete, patrulje za pripravljenost in operativne vaje, namenjene ohranjanju usposobljenosti pilotov in sposobnosti hitrega odzivanja.

Turške oblasti niso razkrile podrobnosti o profilu misije, vremenskih razmerah ali o tem, ali je letalo pred nesrečo doživelo mehansko okvaro. Preiskovalci naj bi preučili podatke o poletih, evidence vzdrževanja in dokaze o razbitinah, da bi ugotovili zaporedje dogodkov, ki so privedli do nesreče.

Deveto glavno poveljstvo letalskih sil s sedežem v Balikesirju je ključno operativno središče turškega lovskega letalstva v zahodni Turčiji, ki podpira dejavnosti zračnega nadzora in usposabljanja nad egejsko regijo. Letala, ki delujejo v tej bazi, redno izvajajo polete, namenjene ohranjanju varnosti zračnega prostora in pripravljenosti pilotov na južnem krilu Nata.