Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
15.23

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
letališče Ljubljana letala odpoved stavka Lufthansa

Četrtek, 12. 2. 2026, 15.23

1 ura, 10 minut

Lufthansa odpovedala več sto letov, prizadeto tudi ljubljansko letališče

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Lufthansa | Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05. | Foto Reuters

Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05.

Foto: Reuters

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je, potem ko so piloti in kabinsko osebje danes minuto čez polnoči začeli opozorilno stavko, samo na letališčih v Frankfurtu in Münchnu skupaj odpovedal čez 700 letov. Prizadeti so tudi potniki na poti v oziroma iz Ljubljane.

Na frankfurtskem letališču so po navedbah nemške tiskovne agencije DPA odpovedali 450 od 1.117 odhodov, na münchenskem letališču pa bo na tleh ostalo 275 od 920 letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05. Letala iz Münchna, ki bi moralo na ljubljanskem letališču pristati ob 12.40, medtem ni bilo, posledično je bil odpovedan tudi let v bavarsko prestolnico, sicer predviden ob 13.20.

Med drugim želijo višje plače

Okoli 4.800 pilotov pri Lufthansi in njeni podružnici Lufthansa Cargo zahteva višje prispevke delodajalca za pokojnine, kabinsko osebje pa želi sprožiti pogajanja o več pravicah v okviru kolektivne pogodbe. Med drugim želijo višje plače. Pričakujejo tudi pripravo načrta presežnih delavcev v primeru odpuščanj ob prestrukturiranju.

Sindikat UFO je k stavki pozval tudi zaposlene v regionalni podružnici Lufthansa CityLine, ki ji grozi zaprtje. "Stavka poteka po pričakovanjih," je danes na letališču v Frankfurtu, kjer so se pred okenci Lufthanse vile dolge vrste, ocenil predstavnik UFO Harry Jaeger.

Andreas Pinheiro iz sindikata pilotov pa je izpostavil, da od vodstva pričakujejo novo ponudbo, a se jim še ni oglasilo. Ob tem je posvaril pred možnostjo novih stavk. "Kot sindikat razen stavke nimamo na voljo veliko drugih sredstev," je dejal. "Če ni ponudbe, se eskalacija nezadovoljstva nadaljuje," je pristavil.

Vivian Spohr
Novice Žena direktorja Lufthanse do smrti povozila 24-letnico
Lufthansa
Novice Poročilo: letalo Lufthanse brez pilota letelo deset minut
Ulica v Havani na Kubi
Novice To slovenskim popotnikom svetuje zunanje ministrstvo
letališče Ljubljana letala odpoved stavka Lufthansa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.