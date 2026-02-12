Lufthansa odpovedala več sto letov, prizadeto tudi ljubljansko letališče

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je, potem ko so piloti in kabinsko osebje danes minuto čez polnoči začeli opozorilno stavko, samo na letališčih v Frankfurtu in Münchnu skupaj odpovedal čez 700 letov. Prizadeti so tudi potniki na poti v oziroma iz Ljubljane.

Na frankfurtskem letališču so po navedbah nemške tiskovne agencije DPA odpovedali 450 od 1.117 odhodov, na münchenskem letališču pa bo na tleh ostalo 275 od 920 letal, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na spletni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je navedeno, da je letalo Lufthanse danes nekaj pred 10. uro pristalo na Brniku, let v Frankfurt pa je bil namesto ob 10.30 ob 15.05. Letala iz Münchna, ki bi moralo na ljubljanskem letališču pristati ob 12.40, medtem ni bilo, posledično je bil odpovedan tudi let v bavarsko prestolnico, sicer predviden ob 13.20.

Med drugim želijo višje plače

Okoli 4.800 pilotov pri Lufthansi in njeni podružnici Lufthansa Cargo zahteva višje prispevke delodajalca za pokojnine, kabinsko osebje pa želi sprožiti pogajanja o več pravicah v okviru kolektivne pogodbe. Med drugim želijo višje plače. Pričakujejo tudi pripravo načrta presežnih delavcev v primeru odpuščanj ob prestrukturiranju.

Sindikat UFO je k stavki pozval tudi zaposlene v regionalni podružnici Lufthansa CityLine, ki ji grozi zaprtje. "Stavka poteka po pričakovanjih," je danes na letališču v Frankfurtu, kjer so se pred okenci Lufthanse vile dolge vrste, ocenil predstavnik UFO Harry Jaeger.

Andreas Pinheiro iz sindikata pilotov pa je izpostavil, da od vodstva pričakujejo novo ponudbo, a se jim še ni oglasilo. Ob tem je posvaril pred možnostjo novih stavk. "Kot sindikat razen stavke nimamo na voljo veliko drugih sredstev," je dejal. "Če ni ponudbe, se eskalacija nezadovoljstva nadaljuje," je pristavil.