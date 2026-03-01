Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Aleš Žužek

Avtor:
Aleš Žužek

Nedelja,
1. 3. 2026,
15.07

Osveženo pred

24 minut

Thermometer Blue 0,02

Delcy Rodriguez Donald Trump Josip Broz Tito Josip Broz - Tito

Nedelja, 1. 3. 2026, 15.07

24 minut

Tito in Trump

Aleš Žužek

Avtor:
Aleš Žužek

Thermometer Blue 0,02
Josip Broz - Tito | Zahod je toleriral komunistično Jugoslavijo, ki jo je vodil Josip Broz-Tito, in jo tudi denarno podpiral, ker geopolitično od spora s Stalinom ni bila del sovjetskega bloka. | Foto Guliverimage

Zahod je toleriral komunistično Jugoslavijo, ki jo je vodil Josip Broz-Tito, in jo tudi denarno podpiral, ker geopolitično od spora s Stalinom ni bila del sovjetskega bloka.

Foto: Guliverimage

Kakšni so cilji Donalda Trumpa v Iranu? Res upa na strmoglavljenje verske diktature ali si želi, da se del zdajšnje iranske oblastne strukture pragmatično prikloni Washingtonu in se odmakne od Rusije in Kitajske? Nekaj podobnega, kot se trenutno dogaja v Venezueli, kjer je po zajetju chavista Nicolasa Madura oblast prevzela chavistka Delcy Rodriguez?

Ideologija in geopolitika sta pogosto v nasprotju. To se je dobro pokazalo nekaj let po koncu druge svetovne vojne, ko se je komunistična Titova Jugoslavija oddaljila od komunistične Sovjetske zveze in se geopolitično približala Zahodu ter ZDA.

Geopolitika je pomembnejša od ideologije

"Tito je komunistična baraba, ampak je naša komunistična baraba." Takšna je bila misel nekega zahodnjaka, ki je dobro ponazorila zahodno politiko do Titove Jugoslavije, ko je bila ta v ostrem konfliktu s Stalinom: ni pomembno, ali je Titova Jugoslavija ideološko komunistična, pomembno je, da geopolitično ni del sovjetskega bloka.

V zgodnjih 50. letih je bila Titova Jugoslavija z eno nogo že v Natu, po rešitvi vprašanja Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) pa je Tito spretno izkoristil dekolonizacijo in se uveljavil kot eden od vodij gibanja Neuvrščenih.

Tudi po Titovi smrti ZDA geopolitično podpirajo enotno Jugoslavijo

A tudi tako je bilo v korist Zahodu: boljše zanje je bilo, da so države t. i. Tretjega sveta neuvrščene, kot da bi bile trden del sovjetskega bloka. Tudi po Titovi smrti je Zahod oziroma ZDA geopolitično podpiral enotno Jugoslavijo.

Vprašanje je, kako bi Donald Trump gledal na Tita, če bi vladala v istem obdobju. Na fotografiji: Tito s hollywoodskima zvezdnikoma Richardom Burtonom in Elizabeth Taylor. | Foto: Guliverimage Vprašanje je, kako bi Donald Trump gledal na Tita, če bi vladala v istem obdobju. Na fotografiji: Tito s hollywoodskima zvezdnikoma Richardom Burtonom in Elizabeth Taylor. Foto: Guliverimage

Spomnimo se, kako je tik pred osamosvojitvijo tedanji ameriški zunanji minister, republikanec James Baker, po svoje opogumil jugoslovanskega zveznega premierja Anteja Markovića, da je ukazal vojaški poseg JLA proti Sloveniji.

Kako lahko 50 let mine v dveh letih

Še 14 dni pred slovensko osamosvojitvijo pa je ameriški veleposlanik v Jugoslaviji Warren Zimmermann v ljubljanskih Križankah dejal: "50 let vas ne bomo priznali." No, teh 50 let je hitro minilo – ZDA so na koncu našo neodvisno državo priznale aprila 1992.

"Naša chavistka" Delcy Rodriguez?

Podobno je morda tudi Delcy Rodriguez za Washington "naša chavistka", torej ni pomembno, kakšna je njena ideologija, pomembno je, da je v skladu z ameriškimi geopolitičnimi interesi. Ali bo ta igra v Venezueli uspela, za zdaj še ni jasno.

Vprašanje je tudi, ali bodo ZDA v Iranu morda našle "svoje iranske teokrate" oziroma ali si sploh to želijo. Zagotovo pa si želijo, da Iran geopolitično gledano ne bi bil več ameriški nasprotnik.

Karikaturi iz časov hladne vojne. Na prvi vidimo, da je Titova Jugoslavija vzhodno od železne zavese, na drugi, ko je prišlo do spora s Stalinovo Sovjetsko zvezo, pa je zahodno od železne zavese.
Josip Broz-Tito
Melania Trump
Slovenija, slovenska zastava
Joe Biden pri Blatnikovem mostu
Franklin D. Roosevelt, Stalin in Winston Churchill na Jaltski konferenci
Tatjana Okunevska
Ruski predsednik
Clare Boothe Luce leta 1963
Hristijan Mickoski in Gordana Siljanovska-Davkova
Izraelsko letalo avia češkoslovaške izdelave
Josip Broz-Tito
Delcy Rodriguez Donald Trump Josip Broz Tito Josip Broz - Tito
