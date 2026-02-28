Potem ko podjetje za umetno inteligenco Anthropic v petek, ko se je iztekel rok za to, ni klonilo pod ultimatom obrambnega ministra ZDA Peta Hegsetha glede vojaške uporabe modela umetne inteligence Claude, je predsednik Donald Trump vsem agencijam zvezne vlade ukazal, naj nemudoma prenehajo uporabljati tehnologijo tega podjetja.

"Vsem zveznim agencijam v vladi ZDA naročam, da nemudoma prenehajo uporabljati tehnologijo podjetja Anthropic. Ne potrebujemo je, ne želimo je in ne bomo več poslovali z njimi," je objavil Donald Trump.

Dodal je, da ne bodo nikoli dovolili, da bo "radikalna levica" narekovala, kako se bo ameriška vojska bojevala in dobivala vojne. "Levičarski norci v Anthropicu so naredili katastrofalno napako, ko so skušali prisiliti ministrstvo," je objavil Trump.

Prehodno obdobje in grožnje sankcij

Takojšnje popolno prenehanje uporabe tehnologije Anthropica sicer ni mogoče, tako da je Trump zveznim agencijam dovolil prehodno obdobje šestih mesecev. V primeru, da bi se podjetje upiralo, mu je zagrozil z uporabo vseh sredstev, ki so mu na voljo na položaju, da Anthropic doletijo civilne in kazenske posledice.

Vodstvo Anthropica je Petu Hegsethu dalo jasno vedeti, da se njihova tehnologija umetne inteligence ne sme uporabljati za bojevanje brez človeškega nadzora in za nadzor nad Američani, minister pa je podjetju dal ultimat, da te zahteve umakne, in sicer do petka, sicer ga čakajo kazenski ukrepi.

Po Trumpovem mnenju so etične omejitve glede še vedno nepredvidljive umetne inteligence "levičarska norost", ki ogroža nacionalno varnost države in tudi življenja ameriških vojakov in državljanov. ZDA nimajo regulacij glede uporabe umetne inteligence, edina omejitev so tako pravila posameznih podjetij.

Hegseth je v petek Anthropic obtožil arogance in izdaje, ministrstvu pa je naročil, naj podjetje razglasi kot tvegano za dobavne verige, kar bi pomenilo, da nobeno podjetje, ki sodeluje s Pentagonom, ne bi smelo sodelovati z Anthropicom.

"Grožnje ne spremenijo našega stališča, da podjetje ne more v dobri veri pristati na zahteve Pentagona," je že v četrtek sporočil izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, ki je Hegsethu že pred tem povedal, da se njihova tehnologija ne sme uporabljati kot avtonomno orožje ali za nadzor nad ameriškimi državljani.

Amodei je opozoril, da umetna inteligenca še ni dovolj zanesljiva, da bi se lahko uporabljala na način, ki ga zahteva Hegseth. "Zavestno ne bomo ponudili izdelka, ki bi ogrožal ameriške vojake in civiliste," je na družbenem omrežju X objavil v četrtek.

Do spora je prišlo, potem ko je Wall Street Journal sredi meseca poročal, da je Pentagon v začetku leta uporabil Claude pri napadu na Venezuelo, kar je v Anthropicu sprožilo preplah.

Demokratski senator Mark Warner je ocenil, da Trumpov ukrep skupaj z retoriko zoper Anthropic vzbuja resne pomisleke o tem, ali so odločitve o nacionalni varnosti sprejete na podlagi skrbne analize oz. političnih premislekov, poroča televizija ABC. Warner je tudi opozoril, da mu Hegseth ne vzbuja zaupanja o odgovorni uporabi umetne inteligence.

Podpora tehnološkega sektorja

Konflikt je sprožil solidarnostno akcijo drugih v industriji, saj je več sto zaposlenih v tehnoloških velikanih, kot sta Google DeepMind in OpenAI, v odprtem pismu z naslovom Ne bomo se pustili razdeliti pozvalo svoja podjetja, naj se združijo v podporo Anthropicu, poroča AFP.

"Upamo, da bodo naši voditelji pozabili na razlike in se združili, da bodo še naprej zavračali trenutne zahteve ministrstva za vojno za dovoljenje za uporabo naših modelov umetne inteligence za domač množični nadzor in avtonomno ubijanje ljudi brez človeškega nadzora," je navedeno v pismu.

Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je zaposlenim v četrtek povedal, da tudi sam upa na dogovor s Pentagonom, ki bi vključeval podobne omejitve, kot jih zahteva Anthropic. "Že dolgo verjamemo, da se umetna inteligenca ne sme uporabljati za množično nadzorovanje ali kot avtonomno smrtonosno orožje," je zapisal v pismu zaposlenim.

V petek je nato sporočil, da so s Pentagonom sklenili dogovor, po katerem bo ta pri uporabi njihove tehnologije upošteval "tehnične zaščitne ukrepe". "Dve naši najpomembnejši varnostni načeli sta prepoved domačega množičnega nadzora in človeška odgovornost za uporabo sile, vključno z avtonomnimi orožarskimi sistemi," je navedel na omrežju X in dodal, da so ta načela vključena v sporazum.