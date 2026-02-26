Trump zahteva takojšnjo izročitev srbskega narkošefa

Srečanje dveh vodij mamilarske mreže v amazonski regiji Putumayo je iz skrivnega kriminalnega dogovora preraslo v resno mednarodno težavo in postalo nova točka pritiska administracije Donalda Trumpa na Kolumbijo in Venezuelo. Kolumbijski gverilski vodja Giovanny Andrés Rojas, znan pod vzdevkom Araña, in srbski narkošef Antun Mrdeža naj bi namreč sklenila dogovor o tihotapljenju kokaina po eni najpomembnejših svetovnih mamilarskih poti.

Rojas je bil v času domnevnega dogovora vodja skupine Border Commandos in hkrati uradni mirovni pogajalec kolumbijske vlade. Danes je zaprt v strogo varovanem zaporu La Picota v Bogoti.

US steps up pressure on Colombia over Serbian drug lord Antun Mrdeza:

Intel report links the Serb and Giovanny Andrés Rojas,(‘Araña,’) to a transnational cocaine‑trafficking network, turning their extraditions into a diplomatic issue betw US,Bogotá,Caracas https://t.co/1sajyhmOoB — Mila (@Milatrud11) February 21, 2026

Mrdeža, znan tudi kot Nikola Boroš, je od maja 2025, po večletnem begu, ki se je začel z njegovim spektakularnim izginotjem iz kolumbijskega zapora, v priporu v Venezueli.

RD, Italia, España, PR, Colombia, Venezuela: los movimientos del serbio Antun Mrdeza, supuesto líder de una red internacional de tráfico de cocaína. Para más información en: https://t.co/6OAdpPYO3X#เขมจิราต้องรอดseries #patlama #كاريزما76 #السعوديه_العراق pic.twitter.com/9qsWiol2aL — El Faro RD (@ElFaroRD) October 20, 2025

Bela hiša je uradno zahtevala izročitev obeh osumljencev. Njuni imeni sta zdaj del diplomatskih pogovorov na najvišji ravni.

Prihajajoče srečanje kolumbijskega predsednika Gustava Petra in venezuelske voditeljice Delcy Rodríguez tako presega okvir običajnih bilateralnih odnosov. Po informacijah iz Bogote naj bi skušali vzpostaviti mehanizem, po katerem bi Kolumbija najprej formalno zaprosila za izročitev Mrdeža iz Venezuele ter tako prevzela vlogo posrednika, še preden bi uradno zahtevo vložile Združene države Amerike, poroča El Pais.