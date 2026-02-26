Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
26. 2. 2026,
8.44

44 minut

Trump zahteva takojšnjo izročitev srbskega narkošefa

Na. R.

Antuna Mrdežo kolumbijske oblasti obravnavajo kot člana transnacionalne mreže, ki po ocenah povezuje latinoameriške proizvajalce kokaina z evropskimi distributerji.

Antuna Mrdežo kolumbijske oblasti obravnavajo kot člana transnacionalne mreže, ki po ocenah povezuje latinoameriške proizvajalce kokaina z evropskimi distributerji.

Foto: X/@DiarioLibre

Srečanje dveh vodij mamilarske mreže v amazonski regiji Putumayo je iz skrivnega kriminalnega dogovora preraslo v resno mednarodno težavo in postalo nova točka pritiska administracije Donalda Trumpa na Kolumbijo in Venezuelo. Kolumbijski gverilski vodja Giovanny Andrés Rojas, znan pod vzdevkom Araña, in srbski narkošef Antun Mrdeža naj bi namreč sklenila dogovor o tihotapljenju kokaina po eni najpomembnejših svetovnih mamilarskih poti.

Rojas je bil v času domnevnega dogovora vodja skupine Border Commandos in hkrati uradni mirovni pogajalec kolumbijske vlade. Danes je zaprt v strogo varovanem zaporu La Picota v Bogoti.

Mrdeža, znan tudi kot Nikola Boroš, je od maja 2025, po večletnem begu, ki se je začel z njegovim spektakularnim izginotjem iz kolumbijskega zapora, v priporu v Venezueli.

Bela hiša je uradno zahtevala izročitev obeh osumljencev. Njuni imeni sta zdaj del diplomatskih pogovorov na najvišji ravni.

Prihajajoče srečanje kolumbijskega predsednika Gustava Petra in venezuelske voditeljice Delcy Rodríguez tako presega okvir običajnih bilateralnih odnosov. Po informacijah iz Bogote naj bi skušali vzpostaviti mehanizem, po katerem bi Kolumbija najprej formalno zaprosila za izročitev Mrdeža iz Venezuele ter tako prevzela vlogo posrednika, še preden bi uradno zahtevo vložile Združene države Amerike, poroča El Pais.

Mehika, nemiri, protesti, policija
Novice V nasilju po uboju vodje mamilarskega kartela umrlo več kot 20 mehiških vojakov
Jalisco Nueva Generaciónso
Novice V vojaški operaciji ubili vplivnega narko šefa
Kolumbija preprodajalci mamil Venezuela Bogota ZDA izročitev vodja narkomafija
