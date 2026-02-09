V zadnjih dnevih je bila Melania Trump spet bolj v ospredju zanimanja medijev. Zlasti zaradi dokumentarca o njej z imenom Melania, pa tudi zaradi njenega poziva k umiritvi razmer v Minneapolisu.

Naša rojakinja Melania Trump (Melanija Knavs ob rojstvu) je po svoje dokaj skrivnostna oseba in tudi nepredvidljiva. Težko jo je preprosto popredalčkati. Ljudje v ZDA in deloma tudi po svetu so si mnenje o njej ustvarili na podlagi svojega mnenja o njenem možu Donaldu Trumpu.

Žena ikone ameriške desnice, ki ima lepe spomine na socialistično Slovenijo

Njen mož je v zadnjem desetletju za desno usmerjene v številnih zahodnih državah postal za prava ikona. Tudi v Sloveniji. Melania v ZDA stoji ob strani svojemu možu, ampak njen življenjepis kaže, da je imela v Sloveniji v času socializma lepo življenje (kar je v nasprotju s pogledom slovenske desnice na tiste čase).

V svojih spominih nič ne piše, ali v času socializma niso mogli kupiti sadnih jogurtov (tako kot je zatrjevala nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki je tudi zaradi te in podobnih izjav po prvem mandatu odletela iz predsedniške palače v Pantovčaku).

Dobro življenje sevniške družine Knavs v 70. in 80. letih

Piše pa o najeti zasebni varuški, za katero se spominja, da je zanjo in za njeno družino izdelala čudovite rojstnodnevne torte, ki niso bile samo vizualno osupljive – okrašene z ročno izdelanimi sladkornimi rožami –, ampak tudi zelo okusne.

Hiša Knavsovih v Sevnici. Najprej je družina živela v stanovanjskem bloku v Ulici narodnega heroja Maroka. Marok je bil vzdevek oziroma partizansko ime Alojza Kolmana, ki je umrl novembra 1944. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Aprila 1970 rojena Melania je tako bralcem predstavila zgodbo o skorajda bleščečem življenju svoje družine v socialistični Sloveniji. To je zgodba o dragih zahodnih avtomobilih njenega očeta šoferja in pozneje prodajalca avtomobilov Viktorja Knavsa, o smučanju v Alpah, počitnicah v Dalmaciji, družinskih potovanjih v Italijo, ogledih dirk formule ena s svojim nad avtomobili navdušenim očetom, koncertih Eltona Johna (ko je bila stara 14 let) in Tine Turner.

Melanijina politična skrivnost?

Če bi se Melanijino življenje obrnilo kako drugače (dovolj bi bila malenkost, da septembra 1998 ne bi odšla na zabavo v newyorški Kit Kat Club, kjer je spoznala nepremičninskega magnata Donalda Trumpa) in bi se po koncu kariere fotomodela vrnila v Slovenijo, bi bilo zanimivo vedeti, kateremu političnemu taboru bi bila bližja.

Še zlasti, če upoštevamo, da je zgodba njene družine po materini strani povezana z izgonom (etničnim čiščenjem, bi rekli danes) Slovencev iz Posavja in Obsotelja v času nemške okupacije Slovenije med drugo svetovno vojno. Družina njene mame Amalije Knavs (dekliški priimek Ulčnik) je bila med 80 tisoč izgnanimi Slovenci (v Srbijo, Hrvaško in Nemčijo). Tema, ki je bližje politični levici.

Melanijin dokumentarec

Na drugi strani slovenska desnica v ospredje postavlja beg okoli 11 tisoč slovenskih domobrancev in okoli šest tisoč civilistov maja 1945 na avstrijsko Koroško. Britanci so domobrance vrnili v domovino, kjer so komunistične oblasti polnoletne domobrance pobile, civilisti pa so na koncu nov dom našli v Argentini, ki je med drugo svetovno vojno s simpatijami gledala na sile osi.

Melania in njena zdaj že pokojna mama Amalija, katere družino so med drugo svetovno vojno Nemci iz domačije na Raki na Dolenjskem izgnali na avstrijsko Štajersko, da bi naredili prostor za nemške naseljence, ki naj bi ponemčili to območje Slovenije. Amalijina družina je bila del 80 tisoč Slovencev, ki so jih v času nacistične okupacije Slovenije pregnali z lastne zemlje. Foto: Guliverimage

A vrnimo se v sedanjost. 30. januarja je v kinodvorane v ZDA in po svetu prišel dokumentarec o prvi dami ZDA s preprostim naslovom Melania (premiera je bila dan prej v Washingtonu). V ZDA in Kanadi se je dokumentarec odrezal bolje, kot so pričakovali, v prvem koncu tedna je zaslužil nekaj več kot sedem milijonov dolarjev (okoli šest milijonov evrov), kar je na lestvici najuspešnejših filmov tega konca tedna zadostovalo za tretje mesto.

Republikanke kot ciljno občinstvo dokumentarca

Po pričakovanjih se je dokumentarec dobro odrezal zlasti v Teksasu in na Floridi, zveznih državah, ki imata veliko prebivalcev in sta naklonjeni Trumpu in republikancem. Velika večina, ki se je ogledala film, je bila žensk – približno 72 odstotkov.

Slabše je dokumentarcu šlo v drugih državah: v Veliki Britaniji na primer je bil v prvem koncu tedna na lestvici najuspešnejših filmov za obdobje med 30. januarjem in 1. februarjem šele na 29. mestu. V Avstraliji je pristala na 31. mestu. Znani so že podatki za drugi konec tedna: dokumentarec je zaslužil 2,37 milijona dolarjev (1,99 milijona evrov) in je pristal na desetem mestu lestvice.

Melanijin svet blišča

Tisti, ki nimajo radi njenega moža, seveda že iz tega razloga ne najdejo dobrih besed za film Melania. Nemški novinar Michael Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga za območje Balkana, je Melanio mimogrede opisal kot plehek film o plehki prvi dami ZDA.

Napovednik za dokumentarec Melania:

A niso vsi ljudje intelektualci in ne iščejo vsi globine, ampak hrepenijo po blišču. Nenazadnje je bil svet fotomodelov in fotografov, v katerem se je Melania gibala pred zvezo z Donaldom, industrija, ki mora ljudem dajati občutek blišča.

Dokumentarec kot Melanijina zapuščina

Že v prvem Trumpovem mandatu so se pojavili očitki medijem, da Trumpu nenaklonjeni (liberalni) mediji ignorirajo Melanio oziroma da do nje niso nepristranski in pošteni. "For sure," (sl. zagotovo) bi si lahko izposodili zdaj že viralne besede francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Dokumentarec o njej moramo razumeti tudi v tem kontekstu. Je zgodba o njej. Sebe je predstavila takšno, kot želi, da jo vidi tudi ameriška javnost. In jo takšno tudi ohrani v spominu.

Epsteinovi dosjeji

Nekateri so grajali film, za katerega je Amazon dal 40 milijonov dolarjev (33,6 milijona evrov), še 35 milijonov (29,4 milijona evrov) pa plačal za oglaševanje, ker ga je režiral Brett Ratner, ki so mu leta 2017 številne ženske javno očitale neprimerno obnašanje. Ratner se je pojavil tudi v zloglasnih Epsteinovih dosjejih. Na eni od objavljenih fotografij je skupaj z Jeffreyjem Epsteinom in dvema ženskama (njunih obrazov ne vidimo, ker sta namenoma počrnjena, s čimer so preiskovalci hoteli ohraniti njuno anonimnost).

Pomenljivo je, da ameriški mediji, ki Slovenijo pogosto prištevajo k Balkanu (ker je bila del Jugoslavije v letih 1918–1991). A Melania je v svojem govoru na republikanski konvenciji poleti 2016 dejala: "Rodila sem se v Sloveniji. Majhni, čudoviti, takrat komunistični deželi v Srednji Evropi." Tudi ameriški mediji so, ko so pisali o Melaniji, Slovenijo označevali kot srednjeevropsko državo. Na fotografiji: Melania in njen sin Barron na Trumpovi inavguraciji leta 2017. Foto: Guliverimage

Ratner zdaj pravi, da ni imel osebnih stikov z Epsteinom in da se je le enkrat srečal z njim. S tega srečanja je tudi omenjena fotografija, ženska, ki jo objema Ratner, pa je bila po njegovih trditvah njegova tedanja zaročenka.

Draga Ghislaine in cukrček Melania

V januarja objavljenih Epsteinovih dosjejih je tudi e-sporočilo, ki ga je Melania oktobra 2002 poslala tedanji Epsteinovi spremljevalki Ghislaine Maxwell (ta je bila leta 2022 obsojena na 20 let zapora): "Draga G! Kako si? Lepa zgodba o JE (Jeffreyju Epsteinu, op. p.) v New York Magazinu. Na fotografiji si videti odlično. Vem, da si zelo zaposlena z letenjem po vsem svetu. Kako je bilo v Palm Beachu? Komaj čakam, da bom sama šla tja dol. Pokliči me, ko se vrneš v New York. Lepo se imej! Z ljubeznijo, Melania." Kot je znano, ima Trump v Palm Beachu posestvo Mar-a-Lago.

Ghislaine ji je odgovorila: "Cukrček (besedno zvezo "sweat pea", ki jo lahko prevedemo kot cukrček, je Ghislaine v svojih e-sporočilih uporabljala pogosto, ne le za Melanio, op. p.). Pravzaprav so se načrti spet spremenili in zdaj sem na poti nazaj v New York. V petek spet odhajam, zato mislim, da še vedno nimam časa, da te vidim, žal. Poskusila te bom poklicati. Ostani zdrava."

Epstein in Trump

Da sta imela Epstein in Trump stike, je znano že dolga leta (obstajajo tudi skupne fotografije in videoposnetki). So pa Epsteinovi dosjeji tudi razkrili, da je Epstein v času prvega Trumpovega mandata ruskim diplomatom za Trumpovim hrbtom ponujal informacije o Trumpovem značaju in o tem, kako naj se pogajajo z njim.

Melania Trump je ena od treh ljudi, rojenih v Sloveniji, za katere lahko rečemo, da so svetovno znani: druga dva sta košarkar Luka Dončić in filozof Slavoj Žižek. Foto: Reuters

Melania o Epsteinovih dosjejih za zdaj ne daje izjav, se pa je javno oglasila po tragičnih dogodkih v Minneapolisu januarja letos, kjer so zvezni agenti med akcijami iskanja pravih in namišljenih nezakonitih priseljencev ubili dva protestnika, ameriška državljana: pesnico Renee Good in Alexa Prettija.

Melania kot sočutna in spravljiva mati naroda

Uboja, ki sta bila za številne Trumpove nasprotnike svojevrstni javni eksekuciji, ki so ju izvedli neobrzdani zvezni agenti Urada za priseljevanje in carino (ICE), mejni policisti (USBP) in mejne službe (CBP), sta najbrž – vsaj za nekaj časa, morda pa za celoten njegov drugi mandat – končala Trumpovo politiko množičnih deportacij.

Ta preobrat v Trumpovi politiki je potrdila tudi Melania z javnim pozivom Američanom, naj se združijo in poenotijo ter se vzdržijo nasilja. Omenila je tudi spravljive moževe pogovore z guvernerjem Minnesote Timom Walzom in županom Minneapolisa Jacobom Freyem za umiritev razmer.

Čas hitro beži in tudi drugi mandat Melania kot prve dame se bo enkrat končal. Njen mož sicer govori o tretjem mandatu, a zaenkrat ne kaže, da bi bilo to mogoče ali izvedljivo (razen, če bodo ZDA res postale avtoritarna država). Kaj bo Melania počela po januarju 2029?