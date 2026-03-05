Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

5. 3. 2026,
17.25

Nekdanji marinec v kongresu kričal: Amerika noče poslati svojih sinov v vojno za Izrael #video

Med zaslišanjem pododbora senata za oborožene sile v ameriškem kongresu se je zgodil incident, ko je nekdanji marinec Brian McGinnis protestiral proti ameriški vojaški operaciji v Iranu. Posnetek prikazuje, kako so republikanski senator Tim Sheehy in kapitolska policija McGinnisa na silo odvlekli iz dvorane. Med prerivanjem je več policistov utrpelo poškodbe, McGinns pa se zaradi zloma roke zdravi v bolnišnici, poroča CNN.

Nekdanji marinec ameriške vojske Briana McGinnisa je v ameriškem kongresu glasno izrazil svoje nasprotovanje z ameriško vojaško operacijo v Iranu. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako McGinnis kriči: "Izrael je razlog za to vojno. Amerika se noče bojevati v tej vojni za Izrael. Amerika noče poslati svojih sinov in hčera v vojno za Izrael."  

McGinnis so v trenutku obkrožili kapitolski policisti in ga skušali odvleči iz dvorane, pri čemer se je upiral in se držal za podboj vrat. Policistom je na pomoč priskoči tudi republikanski senator Tim Sheehy, ki je skuša osvoboditi McGinnisovo roko. 

"Uprl se je. Odločil sem se, da bom pomagal in umiril situacijo," je Sheehy zapisal v objavi na družbenem omrežju X. "Ta gospod je prišel v Kapitol iskat soočenje in ga je tudi dobil," je še dodal. 

V incidentu poškodovanih več policistov, McGinnis jo je odnesel z zlomom roke

V incidentu je bilo poškodovanih več policistov in McGinnis, ki se zaradi zloma roke zdravi v bolnišnici. Zaradi upiranja aretaciji in napada na policiste, mu grozi več tožb, je sporočila ameriška kapitolska policija. Ob tem so poudarili, da se je McGinnis nasilno upiral in s tem ogrožal varnost prisotnih v dvorani. 

"Protesti v kongresnih stavbah niso dovoljeni. Na območju Kapitola, zunaj njega, je veliko drugih mest, kjer so demonstracije dovoljene," je v svoji izjavi še zapisala kapitolska policija. 

Novice Nova grožnja Irana evropskim državam: "Prej ali slej boste plačali ceno"
