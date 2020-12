Maščevanje nad Melanio Trump

Zadnji meseci niso bili nič kaj prijetni za našo rojakinjo Melanio. Najprej je njena dolgoletna prijateljica Stephanie Winston Wolkoff izdala njeno zaupanje in jo na skrivaj snemala. Sledili sta okužba z novim koronavirusom in poraz njenega moža na volitvah. Januarja prihodnje leto se bo morala izseliti iz Bele hiše. A ne bo se vrnila v New York, kjer družina Trump zadnja leta ni preveč zaželena, ampak bo odšla na Florido.

Zadnji meseci niso bili nič kaj prijetni za našo rojakinjo Melanio. Najprej je njena dolgoletna prijateljica Stephanie Winston Wolkoff izdala njeno zaupanje in jo na skrivaj snemala. Sledili sta okužba z novim koronavirusom in poraz njenega moža na volitvah. Januarja prihodnje leto se bo morala izseliti iz Bele hiše. A ne bo se vrnila v New York, kjer družina Trump zadnja leta ni preveč zaželena, ampak bo odšla na Florido. Foto: Reuters

Donald, Melania in Ivanka Trump imajo podobne težave. Vsem trem so najbližji sorodniki ali prijatelji tako rekoč zabili nož v hrbet. Vsi so tudi zaradi političnih razlogov po svoje nezaželeni v domačem New Yorku.

Prvi je na vrsto za obračun prišel Donald Trump, ki se ga je brez rokavic lotila njegova nečakinja Mary L. Trump. Ta je po izobrazbi klinična psihologinja in je že dalj časa gojila zamero do svojega strica.

Nečakinja proti osovraženemu stricu

Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man (sl. Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega človeka na svetu) je naslov njene letos poleti izdane knjige. Najbolj nevarni človek na svetu je za Mary L. Trump seveda njen stric Donald.

Njen obračun z osovraženemu stricu se je začel leta 2018, ko je navezala stik z novinarji New York Timesa (NYT). Kot anonimni vir je novinarjem newyorškega časnika izročila davčne podatke družine Trump. Ti so bili osnova za članek o domnevnih Trumpovih davčnih goljufijah, ki ga je NYT objavil leta 2018.

Spodletela prepoved knjige

Že takrat, leta 2018, se je tudi porodila zamisel o knjigi o družini Trump. Ameriški predsednik nad knjigo svoje nečakinje seveda ni bil navdušen. Družina Trump je celo poskušala s pravnimi sredstvi preprečiti izid knjige, a je ni uspelo.

Fixed it for you: pic.twitter.com/tVoiVJCRNt — Mary L Trump (@MaryLTrump) November 15, 2020 Mary L. Trump se na Twitterju norčuje iz svojega strica Donalda.

Trump je v pogovoru za spletni medij Axios dejal, da je njegova nečakinja podpisala dogovor, da ne bo razkrivala družinskih zadev in da je njena knjiga kršitev tega dogovora.

Še en obračun z Donaldom Trumpom

Mary L. Trump je pred dnevi napovedala že novo knjigo o svojem stricu. Naslov knjige bo The reckoning (v slovenščino bi lahko prevajali kot Obračun), ki se bo po napovedih ukvarjala z ameriško nacionalno travmo in s krizo duševnega zdravja, ki naj bi jo Trumpova administracija povzročila po izbruhu koronavirusne pandemije.

Če je bil obračun Mary L. Trump z Donaldom Trumpom pričakovan, saj je že leta 2016 javno podprla njegovo protikandidatko Hillary Clinton, pa je bil vsaj na prvi videz precej nepričakovan obračun Stephanie Winston Wolkoff s svojo dolgoletno prijateljico Melanio Trump.

Tesni, nerazdružljivi prijateljici

Sevničanko je spoznala leta 2003, ko je bila novinarka modne revije Vogue. Spoprijateljili sta se, Wolkoffova je bila tudi med povabljenimi na njeni poroki s Trumpom, redno sta tudi hodili na skupna kosila. Wolkoffova je Melania opisala celo kot svojo sestro, ki je nikoli ni imela.

»Bili sva si kot sestri.« Tako svoje prijateljstvo z Melanio opisuje Stephanie Winston Wolkoff. A na koncu se je Melanii, ker jo je odpustila, maščevala tako, da je v knjigi razkrila vse, kar je vedela o njej. Melania je svojo svetovalko Wolkoffovo dala na čevelj, ko je prišlo na dan, da je podjetje Wolkoffove za pripravo Trumpove inavguracije dobilo 26 milijonov dolarjev, kar je znašalo četrtino vseh stroškov inavguracije. Wolkoffova se brani, da je od 26 milijonov dolarjev sama osebno dobila le 1,6 milijona. Foto: Reuters

A "sestrski" odnos med njima se je skrhal zaradi obtožb na račun Wolkoffove, da se je osebno okoristila, ko je januarja 2017 s svojim podjetjem organizirala Trumpovo inavguracijo. Februarja 2018 se je morala Wolkoffova posloviti iz Bele hiše, kjer je bila svetovalka prva dame.

Maščevanje odpuščene Wolkoffove

Wolkoffova, ki je bila prepričana, da jo je Melania pustila na cedilu in jo naredila za grešnega kozla, se je prvi dami letos maščevala s knjigo Melania and me: The rise and fall of my friendship with the first lady (sl. Melania in jaz: Vzpon in zaton mojega prijateljstva s prvo damo), v kateri je brez pomislekov in slabe vesti razkrila njune zasebne pogovore.

Wolkoffova je celo na skrivaj snemala telefonske pogovore z Melanio poleti 2018. Menda za lastno obrambo, če bi jo hoteli še bolj potisniti v blato. V pogovoru se je Melania med drugim jezila nad liberalnimi mediji in se ne preveč lepo izrazila o božičnem okraševanju.

Maščevanje najstniške prijateljice

Zadnja v vrsti je "nož v hrbet" dobila Ivanka Trump. 17. novembra letos, torej že po predsedniških volitvah, je namreč njena dolgoletna prijateljica Lysandra Ohrstrom v reviji Vanity Fair objavila članek z naslovom Ivanka Trump was my best friend. Now she's MAGA royalty (sl. Ivanka Trump je bila moja najboljša prijateljica. Zdaj je MAGA aristokratka).

Zlati par Manhattna. Tako bi lahko pred leti opisali Ivanko Trump in njenega Jareda Kushnerja. A zadnja leta zaradi njune podpore Trumpovi politiki v liberalnem New Yorku nista preveč priljubljena. Newyorčani so tako na ulicah množično proslavljali poraz Ivankinega očeta, številni njuni (nekdanji) newyorški prijatelji jima obračajo hrbet. Foto: Getty Images

Lysandra in Ivanka sta se prvič srečali v šoli v zgodnjih najstniških letih in bili potem neločljivi tesni prijateljici več kot desetletje, tja do leta 2009. Nato sta se oddaljili druga od druge. Prvi Lysandrin spomin na Ivanko iz začetkov njunega poznanstva je ta, da je Ivanka za svoj prdec okrivila nič krivega sošolko.

Vzvišena Trumpova hčerka?

V članku je med drugim tudi napisala, da Ivanka rada preklinja in da je od očeta podedovala nagon, da žrtvuje druge ljudi, če s tem rešuje lastno kožo. Bila naj bi tudi vzvišena nad običajnimi ljudmi, tistimi, ki zdaj politično podpirajo njenega očeta.

"Ljubili te bodo ljudje, ki jih preziraš, ljudje, za katere želiš, da bi te ljubili, pa te bodo prezirali," je misel o Ivanki, ki si jo je Ohrstromova sposodila na Twitterju. Na koncu je še napisala, da je bila med tistimi Newyorčani, ki so se na ves glas veselili Trumpovega poraza in s tem tudi Ivankinega padca.

Nezaželeni v Velikem jabolku

Trumpovi pa niso dobili samo nože v hrbet od svojih sorodnikov in nekdanjih prijateljev, ampak so se ohladili tudi odnosi z domačim New Yorkom. To je mesto, ki je neločljivo povezano z nepremičninsko dinastijo Trump. Je pa tudi svetovljansko velemesto, odprto v svet, v političnim smislu pa demokratska trdnjava in nekakšna neuradna prestolnica liberalne Amerike.

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc — The Good Liars (@TheGoodLiars) November 28, 2020 Plakat, na katerem piše, da je Ivanka Trump nezaželena v New Yorku.

Za številne Newyorčane so zdaj Trumpovi nezaželeni. Ohrstromova pričakuje, da bosta Ivanka in Jared Kushner novo domovanje našla na Floridi v mondenem letovišču Palm Beachu.

"Izgon" Ivanke in Jareda v Severno Korejo

Bolj nediplomatski oziroma grob je kolumnist NYT Frank Bruni, ki Javanko (malce šaljiva okrajšava imen Jared in Ivanka), ker sta nezaželena v ameriških liberalnih velemestih, pošilja celo v tujino: v Savdsko Arabijo, Rusijo ali Severno Korejo.

Po zadnjih podatkih NYT naj bi po odhodu iz Washingtona Ivanka in Jared, ki sta bila nekdaj del newyorške smetane, stanovala v kraju Bedminster v zvezni državi New Jersey, kjer že širita prostore v njuni hiši, ki leži na posestvu v okviru tamkajšnjega Trumpovega golf kluba.

Donald in Melania iz Washingtona na Florido

Zakonca Trump se bosta po odhodu iz Bele hiše skoraj zagotovo izognila vrnitvi v New York in bosta skupaj s sinom Barronom stanovala na Trumpovem dolgoletnem posestvu v Mar-a-Lagu v Palm Beachu na Floridi. Trump je to nakazal že lani jeseni, ko je svoje stalno prebivališče iz liberalno-demokratskega New Yorka prestavil na republikancem naklonjeno Florido.