Trumpovi vendarle načrtujejo selitev: Melania išče šolo za Barrona na Floridi

Ameriški mediji poročajo, da se bodo Trumpovi po 20. januarju prihodnje leto najverjetneje preselili na razkošno floridsko posestvo Mar-a-Lago, kjer naj bi že potekale prenove prostorov, istočasno pa menda Melania išče ustrezno floridsko šolo, kamor bi vpisala 14-letnega sina Barrona.

Vir revije People je potrdil prenovo rezidence: "Vsekakor tam zdaj potekajo dela, saj hočejo nekatere prostore povečati, jih modernizirati in pripraviti na prihod Trumpa, da mu bo čim bolj udobno."

Na Floridi, natančneje v Palm Beachu, nameravata Donald in Melania z Barronom po navedbah virov preživljati večino časa, z občasnimi potovanji v New York in New Jersey. Tam naj bi se počutila tudi najbolj dobrodošla, še poroča People. "Ne glede na to, kaj se dogaja po svetu, Donalda na Mar-a-Lagu vedno kraljevsko sprejmejo," je še razkril vir in dodal, da naj bi se tja preselili tudi Melanijini starši, ki pomagako pri vzgoji Barrona.

Melania naj bi trenutno iskala ustrezno šolo za Barrona. Foto: Reuters

Za Trumpa bo konec 14. decembra

Trump je šele pretekli teden prvič po volitvah 3. novembra dejal, da bo zapustil Belo hišo, če bo Joe Biden uradno potrjen kot zmagovalec predsedniških volitev. A je hkrati vztrajal, da bi bila potrditev Bidnove zmage napaka, ker je pri volitvah šlo za ogromno prevaro.

O tem se je nato razgovoril čez nekaj dni v prvem intervjuju po porazu na predsedniških volitvah za televizijo Fox. Jezil se je, ker so pri Fox News po volitvah med prvimi za zmagovalca v republikanski Arizoni razglasili demokrata Joeja Bidna. Trump trenutno še vedno vztraja pri svojem in zbira denar za tožbe proti volilnim prevaram.

A vedno bolj je jasno, da je Biden zmagal s prednostjo približno sedmih milijonov glasov, dobil pa je tudi več kot dovolj elektorskih glasov z zmagami po posameznih državah. Po ustavi morajo elektorji do 14. decembra oddati svoje glasove za kandidata, ki je zmagal v določeni državi, in takrat se bo predsedniška tekma končala tudi za Trumpa, poroča STA.

