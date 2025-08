Edina hči pokojnega Michaela Jacksona preživlja težke dneve. Po fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, na katerih se v solzah sprehaja po Malibuju, je Paris Jackson sporočila, da sta s partnerjem Justinom Longom razdrla zaroko in se razšla.

Zdaj že nekdanji par so zadnjič opazili skupaj sredi junija, dober mesec kasneje pa je 27-letnica potrdila, da je med njima konec. Fotografi so objokano manekenko in pevko ujeli med sprehodom po kalifornijskem obalnem mestu, na tabloidu Daily Mail pa so kot razlog za njeno žalost navedli obletnico smrti njenega očeta. Konec junija je namreč minilo 16 let od slovesa Michaela Jacksona, ki se ga je prijel vzdevek "kralj popa".

Paris Jackson je njihove navedbe zavrnila in na družbenem omrežju nekoliko ostro zapisala, da so to "solze po razhodu". Kje se je zalomilo, ni razkrila.

those are breakup tears. y’all are fkn reaching again — PK (@ParisJackson) July 31, 2025

Po treh letih zveze je zaroko z glasbenim producentom sicer naznanila konec lanskega leta in na omrežju Instagram zapisala, da si "ne more predstavljati nikogar bolj popolnega zase". "Življenje s tabo v zadnjih letih je bil nepopisen vrtinec. Hvala, ker si mi dovolil biti tvoja. Ljubim te," je še dodala v objavi, ki jo je nato izbrisala. Z njenega profila so izginile vse fotografije z nekdanjim zaročencem.

Da sta z Longom v fazi načrtovanja poroke, pa je junija letos priznala v intervjuju za Access Hollywood. "Obleka se izdeluje, prizorišče je izbrano, datum pa je izbral astrolog," je pojasnila in dodala, da jo kristali in astrologija zelo zanimajo.

Paris Jackson je sicer edina hči pokojnega Michaela Jacksona. Z drugo ženo Debbie Rowe, s katero sta bila poročena med letoma 1996 in 2000, sta dobila še sina Princea, medtem ko ime matere njegovega drugega sina Bigija ni znano.

Nazadnje so ju videli skupaj sredi junija. Foto: Profimedia

