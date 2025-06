"Samo nekaj dni po tem, ko je starejši sin Adrian zaprosil za roko dolgoletno partnerko Sophie na Triglavu, je pred hčerko Annabel pokleknil njen izvoljenec zadnjih nekdaj let, Tyronne, na kratko Ty," je Kastelic zapisal pod niz fotografij s hčerine in sinove zaroke. Medtem ko je njegov sin Adrian izbranko Sophie zaročil na 2.864 metrih nadmorske višine, se je njegova hči zaročila na počitnicah v Italiji, dan pred svojim rojstnim dnem.

Dve zaroki v enem tednu

V obsežnem zapisu je Brane Kastelic, ki redno deli prigode iz svojega zasebnega življenja, pojasnil, da je prvo zaroko na Triglavu pričakoval, za drugo pa je vedel vnaprej, saj ga je hčerin partner "po stari tradiciji" prosil za dovoljenje. "Ne vem, kaj so si mislili na igriščih poleg najinih, ko sva se tesno objela in oba imela solzne oči. Bil sem ganjen, Ty je super fant in super športnik," je zapisal. V nadaljevanju se je pošalil, da je mlajšega sina Aarona, ki je z dekletom Poppy praznoval tretjo obletnico zveze, opozoril, da sta dve zaroki v enem tednu dovolj.

Nekdanji dopisnik iz Londona, s katerim je POP TV v začetku letošnjega leta prekinil sodelovanje, si vse tri otroke deli z ženo Nevenko. Kot je lani poročala revija Lady, so si prav vsi partnerje poiskali zunaj meja Slovenije. Adrianova zaročenka Sophie prihaja iz Združenega kraljestva, Aaronovo dekle Poppy ima avstralsko-brazilske korenine, medtem ko je Annabelin zaročenec Tyronne Južnoafričan.

