Potem ko sta na dan državnosti zakon sklenila na upravni enoti, se je mladi par poročil še pred družino in prijatelji. "Nisva popolna, ampak skupaj sva točno to, kar si želiva biti. Midva," je 23-letna Tia zapisala pod fotografijo, s katero je potrdila, da sta s partnerjem postala mož in žena.

Mladi par se je zaročil septembra lani med potovanjem po romantični Toskani, skupaj pa sta dobro leto. Poročnega slavja, ki se je odvilo na idiličnem dvorcu Štatenberg v Makolah, so se udeležili številni znani obrazi, med drugim vplivnica in osebna trenerka Patricia Pangeršič, pevec Tilen Lotrič in glasbenik Uroš Steklasa, ki je opravljal vlogo matičarja.

Prisotni so bili tudi Tiin brat Mark Vlahovič in njegova žena Nika ter Tiina starša Miki in Petra Vlahovič, ki sta prav na dan hčerkine poroke praznovala 29. obletnico poroke.

