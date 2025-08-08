Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
8. 8. 2025,
9.38

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Uživajmo poletje Uživajmo poletje Nemčija manekenka Heidi Klum

Petek, 8. 8. 2025, 9.38

39 minut

Manekenka Heidi Klum odvrgla vsa oblačila

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Heidi Klum | Heidi Klum z zapeljivimi oblačili rada pokaže svojo zavidljivo postavo. | Foto Guliverimage

Heidi Klum z zapeljivimi oblačili rada pokaže svojo zavidljivo postavo.

Foto: Guliverimage

Nemška manekenka Heidi Klum je svoje oboževalce na družbenih omrežjih razvnela s fotografijo, na kateri je odvrgla prav vsa oblačila.

Tovrstne fotografije pri 52-letnici, ki rada pokaže svojo zavidanja vredno postavo, niso novost. Kot je pojasnila, je fotografija nastala na sanjskem otoku Sveti Bartolomej, kjer poletje uživa s svojim možem, glasbenikom Tomom Kaulitzem, obiskali pa so ju fotografi francoske revije Paris Match in Heidi Klum fotografirali za naslovnico zadnje izdaje.

Preberite tudi: 

Heidi Klum, Flavio Briatore
Trendi Heidi Klum s svojim bivšim odpira picerijo
Georgina Rodríguez
Trendi Zaradi prekratkega krila se je na Ronaldovo Georgino vsul plaz kritik #foto
Iva Krajnc Bagola
Trendi Slovenska igralka delila utrinke s sanjskega oddiha

Uživajmo poletje Uživajmo poletje Nemčija manekenka Heidi Klum
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.