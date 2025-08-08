Petek, 8. 8. 2025, 9.38
39 minut
Manekenka Heidi Klum odvrgla vsa oblačila
Nemška manekenka Heidi Klum je svoje oboževalce na družbenih omrežjih razvnela s fotografijo, na kateri je odvrgla prav vsa oblačila.
Tovrstne fotografije pri 52-letnici, ki rada pokaže svojo zavidanja vredno postavo, niso novost. Kot je pojasnila, je fotografija nastala na sanjskem otoku Sveti Bartolomej, kjer poletje uživa s svojim možem, glasbenikom Tomom Kaulitzem, obiskali pa so ju fotografi francoske revije Paris Match in Heidi Klum fotografirali za naslovnico zadnje izdaje.
