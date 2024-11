Heidi Klum s svojim bivšim odpira picerijo

Dobrih 20 let po razhodu sta Heidi Klum in Flavio Briatore vzpostavila nov odnos, tokrat poslovni.

Ta teden v New Yorku svoja vrata odpira picerija Crazy Pizza, podružnica mednarodne verige, ki jo je ustanovil razvpiti italijanski poslovnež Flavio Briatore. Štiriinsedemdesetletnik s ponudbo v svojih lokalih buri duhove, saj cene pic dosegajo vse tja do 68 evrov, kar se predvsem Italijanom zdi nezaslišano.

Poslovalnica Crazy Pizze, ki so jo v Neaplju odprli sredi septembra Foto: Guliverimage

Kljub navitim cenam so picerije, ki jih je od leta 2019 odprl v Rimu, Milanu, Londonu, St. Tropezu, Neaplju, Riadu in drugih mestih, nabito polne, dohodki verige pa neprestano rastejo.

Flavio Briatore in zvezdniški neapeljski picopek Gino Sorbillo Foto: Guliverimage

Zdaj se je odločil za širitev v ZDA, prva poslovalnica se ta teden odpira v New Yorku, pri njej pa je k sodelovanju povabil nemško manekenko in nekdanjo partnerko Heidi Klum. Prejšnji teden so picerijo predpremierno že odprli za izbrane slavne goste, Heidi Klum sta tam spremljala hči Leni in mož Tom Kaulitz, Briatore pa se na dogodku ni pojavil.

Flavio Briatore in Heidi Klum sta bila v razmerju pred dobrimi 20 leti, razšla pa sta se kmalu zatem, ko je ona zanosila. Njuno hčerko Leni je Klum vzgajala z glasbenikom Sealom, s katerim se je poročila leta 2005, leta 2009 je deklico tudi uradno posvojil. Leni in njen biološki oče dolgo nista imela stikov, v zadnjih letih pa sta se vendarle zbližala.

