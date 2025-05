Preobrat pri Alpinu: Po odstopu Oakesa zamenjali še dirkača Doohana

Moštvo formule 1 Alpine bo po samo šestih dirkah sezone svetovnega prvenstva zamenjalo dirkača. Argentinec Franco Colapinto bo na dirki v Imoli nastopil namesto Avstralca Jacka Doohana, je danes sporočila francoska ekipa F1. Doohan sicer ostaja v ekipi in bo v nadaljevanju prvi rezervni voznik moštva.

"Spoznali smo, da moramo rotirati našo vozniško postavo," je dejal Flavio Briatore, ki je le dan prej po odstopu Oliverja Oakesa prevzel vlogo vodje ekipe.

Jack Doohan je eden od štirih dirkačev brez točk v tej sezoni formule 1. Dvaindvajsetletni sin avstralske motociklistične legende Micka Doohana je bil nekaj časa pod pritiskom, saj je bil odgovoren tudi za več nesreč.

Briatore, ki je bil prej glavni svetovalec pri Alpinu, naj bi že nekaj časa interno zagovarjal menjavo voznika in želel ponuditi priložnost Colapintu.

Enaindvajsetletni argentinski dirkač je v drugi polovici lanske sezone vozil za Williams. Osvojil je celo pet točk, a nato ni dobil mesta v ekipi. Sedaj bo prvič nastopil na veliki nagradi Emilije-Romanje ob drugem dirkaču Alpina, Francozu Pierru Gaslyju.

Dirkal bo lahko tudi v Monaku, Španiji, Kanadi in Avstriji. Pri Alpinu pa so še sporočili, da bodo pred dirko v Silverstonu v Veliki Britaniji v začetku julija opravili ponovno oceno stanja.

Jack Doohan bo pri ekipi Alpine kariero nadaljeval kot rezervni voznik. Foto: Guliverimage

Alpine je zagotovil, da bo Doohan do takrat prva možnost kot rezervni dirkač in bo ostal pomemben del ekipe. "Seveda je to poglavje težko zame," je ob tem dejal Doohan.

Z menjavo voznika se turbulentno obdobje pri Alpinu nadaljuje. Po večinoma slabem začetku sezone je odstopil šef ekipe Oakes, tako da je njegove naloge prevzel 75-letni Briatore.

