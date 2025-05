Dirkalniki formule 1, sestavljeni iz legokock, so na paradi dirkačev v Miamiju navdušili tako voznike kot navijače. Zdaj so nam pokazali, kako so jih v češki tovarni Lego sestavili.

Foto: Reuters Na prejšnji VN Miamija je bila parada dirkačev pred štartom dirke nekaj posebnega. Na stezi so se navijačem pokazali v dirkalnikih dvosedih, sestavljenih iz legokock. Deset replik dirkalnikov so sestavili iz več kot štiristo tisoč kock, nanje pa so namestili avtentične Pirellijeve pnevmatike in zavore. Vsak je bil težak skoraj tisoč kilogramov – in bil je dejansko vozen, z električnim pogonskim sklopom.

Poglejte, kako so dirkalnike iz kock sestavljali v Lego tovarni na Češkem:

Dirkači so bili več kot navdušeni. "Tako zabavne parade dirkačev še nismo imeli. Pa še lahko smo se malo zabijali. Res je bilo zabavno," je dejal Lewis Hamilton (Ferrari). "Mislim, da bodo morali malo pomesti progo, saj je ostalo za nami kar nekaj kock," se je smejalo Maxu Verstappnu (Red Bull), saj so se tudi zaletavali. "So pa malo prepočasni." Legodirkalniki so dosegli maksimalno hitrost 20 kilometrov na uro.

Dirkalnike so sestavili v Lego tovarni v Kladnu na Češkem. Vsak dirkalnik je sestavljala ekipa 26 ljudi, za vseh deset so potrebovali več kot 22 tisoč ur.

Foto: Reuters

Foto: Reuters