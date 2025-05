Kaotični šprint na mokri stezi, Leclerc razbil Ferrarija še pred štartom

Na VN Miamija se je začelo zapletati še pred štartom sobotnega šprinta. Močnejša ploha je namočila ulično dirkališče. Charles Leclerc je svojega Ferrarija razbil že, ko je peljal na štartno vrsto. Zaradi zelo slabe vidljivosti je bil šprint prestavljen za pol ure. Andrea Kimi Antonelli je prvo mesto izgubil že v prvem zavoju, pozneje je vanj v boksih zadel Max Verstappen in aktualni prvak je dobil 10 sekund kazni. Oba sta ostala brez točk. Zmagal je Lando Norris, pred Oscarjem Piastrijem in Lewisom Hamiltonom.

Sončna Florida? Ne to soboto. Dirkače formule 1 je pred štartom šprinterske dirke pričakala razmočena steza. In tisti najhujše se je zgodilo enemu najboljših, Charlesu Leclercu (Ferrari). Na mokrem asfaltu mu je v enem od zavojem dirkalnik podkrmaril in parkiral ga je v zaščitnem zidu. Šprinta je bilo zanj konec še pred štartom.

Na prvem štartnem položaju na šprintu je bil Andrea Kimi Antonelli. Foto: Reuters Ob času predvidenega štarta (18.00 po srednjeevropskem času) ni več deževalo, na stezi pa je bilo precej vode in v krogu za ogrevanje je najhitrejši s petkovih kvalifikacij Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) dejal, da se niti za varnostnim avtomobilom nič ne vidi. "Tako slabe vidljivosti v dirkalniku še nisem imel," pa je dejal drugi na štartu in vodilni v skupnem seštevku Oscar Piastri (McLaren). V desetem zavoju je prek steze tekla "reka". In vodstvo dirke je po dveh ogrevalnih krogih sklenilo, da štartno proceduro prekine in zamakne štart 18 krogov dolge dirke.

Zmagovalec šprinta v Miamiju je Lando Norris. Foto: Reuters S pol ure zamude se je šprinterska dirka vendarle začela (dolga le 16 krogov). Najbolje je speljal Piastri in bil po nekaj deset metrih že kolo ob kolesu z Antonellijem. In bil je na notranji liniji in tako je prvi zapeljal v prvi zavoj, mladi Italijan pa široko in izven steze, da ni trčil in izgubil je tri mesta. Piastri je tako v prvi polovici šprinta vodil pred Norrisom in Maxom Verstappnom (Red Bull).

Max Verstappen je v boksih zadel v Antonellija. Foto: Reuters Nato pa se je začelo zapletati. Steza se je osušila in začeli so se postanki v boksih, med prvimi je po pnevmatike za suho stezo zapeljal Hamilton. Ko je bil v boksih Verstappen, so ga mehaniki neprevidno izpustili in zadel je v Antonellija. Oba sta sicer lahko peljala naprej, a Kimi je moral na še en postanek, Max pa je dobil 10 sekund kazni. Medtem se je v najpočasnejši šikani zavrtel Carlos Sainz (Williams), a s predrto pnevmatiko lahko pripeljal v bokse. Tri kroge pred ciljem je Liam Lawson (Racing Bulls) zadel v Fernanda Alonsa (Aston Martin) in veteran je v zidu pošteno razbil svoj dirkalnik. Na stezo je zapeljal varnostni avto (še zadnji so zapeljali po nove gume) in za njim se je dirka tudi končala.

Postanki so tako premešali vrstni red: zmagal je Norris, ki je menjal gume dva kroga za Piastrijem, Hamilton pa se je prebil na tretje mesto. Verstappen je po kazni s četrtega padel na zadnje, 17. mesto. Točke od osem do ena je prejelo prvih osem.

VN Miamija, šprinterska dirka:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Alex Albon (Willims)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Juki Cunoda (Racing Bulls)

10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Nico Hülkenberg (Sauber)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Gabriel Bortoleto (Sauber)

16. Jack Doohan (Alpine)

17. Max Verstappen (Red Bull)*

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari)



*Dobil je 10 sekund kazni, ker so ga v boksih nevarno izpustili in je zadel v Antonellija.

To soboto ob 22.00 sledijo še kvalifikacije za nedeljsko osrednjo dirko. Tudi ta bo na sporedu ob 22. uri. To bo šesta od 24 letošnjih velikih nagrad.