Pred edinim prostim treningom na uličnem dirkališču v Miamiju so organizatorji in vodstvo formule 1 sporočili, da bo dirka za veliko nagrado Miamija na koledarju vsaj do leta 2041. Trening je nato v petek opoldne dobil Oscar Piastri, ob 22.30 po srednjeevropskem času pa sledijo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko.

Sodelovanje med prireditelji v Miamiju, podjetjem South Florida Motorsports, in vodstvom formule 1 je še za dodatnih deset let zagotovilo dirkaške užitke navijačem na tem prizorišču, sedanja pogodba se bo iztekla leta 2031. Obenem to pomeni, da je Miami prizorišče z najdaljšo pogodbo v karavani formule 1. Miami je v koledarju najmočnejšega avtomobilskega športa od leta 2022, med dirkači steza, ki je speljana na ulicah in po parkirišču ob stadionu Miami Dolphinsov, ni najbolj priljubljena.

Charles Leclerc. Ferrari ta konec tedna nastopa z dirkalnikom, ki ima pokrov motorja in del prednjega krilca modro obarvan. Foto: Reuters Kot so v vodstvu tekmovanja zapisali v sporočilu za javnost, je dirka poskrbela tudi za močan gospodarski vpliv v lokalnem okolju, saj je finančni promet, povezan z njo, v zadnjih treh sezonah presegel milijardo evrov. "V samo treh letih se je Miami uveljavil kot eden najpomembnejših prirediteljev z eno najbolj spektakularnih dirk v sezoni. Gre za izjemen primer vizije in kakovosti izvedbe, ki odraža naše načrte v ZDA," je dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali. "Podaljšanje do 2041 je za nas strateški mejnik izjemne vrednosti, saj se bo še povečala naša prisotnost v ZDA in nam omogočila pristnejši stik z navijači."

Edini trening dobil Piastri, Bearman razbil haasa

Vodilni v prvenstvu Oscar Piastri je dobil edini trening. Foto: Reuters V Miamiju ta konec tedna poteka šesta od 24 letošnjih velikih nagrad. Odpeljali bodo še drugo od šestih šprinterskih dirk. V petek je bil tako najprej na sporedu edini trening, ob 22.30 pa sledijo kvalifikacije za šprint. Trening je dobil zmagovalec treh letošnjih dirk in vodilni v prvenstvu Oscar Piastri (McLaren). Drugi je bil Charles Leclerc (Ferrari) in tretji novopečeni očka Max Verstappen (Red Bull). Nekaj minut pred koncem je bil trening prekinjen, ko je zavrtelo Oliverja Bearmana (Haas), ki je z dirkalnikom končal v betonskem zidu. Z njim je bilo vse v redu, kar nekaj dirkačev pa zato ni moglo dokončati svojega najhitrejšega kroga. Med temi sta bila Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Ferrari), ki sta bila 12. in 13. En sam prosti trening pomeni, da so večji del testirali dirkalnik za dirko, za kvalifikacije pa samo v zadnjih minutah.

Oliver Bearman je nekaj minut pred koncem treninga zavrtel svojega haasa in parkiral v zaščitnem zidu. Foto: Reuters

VN Miamija, prosti trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:27,128

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,356

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,430

4. Carlos Sainz (Williams) +0,550

5. Alex Albon (Williams) +0,827

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,840

7. George Russell (Mercedes) +0,930

8. Juki Cunoda (Red Bull) +1,027

9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,099

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,115

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,263

12. Lando Norris (McLaren) +1,263

13. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,428

14. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,445

15. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,643

16. Oliver Bearman (Haas) +1,868

17. Pierre Gasly (Alpine) +1,956

18. Esteban Ocon (Haas) +2,051

19. Jack Doohan (Alpine) +2,229

20. Lance Strool (Aston Martin) +2,234

Šprinterska dirka bo v soboto ob 18. uri po srednjeevropskem času, nakar bodo od 22. uri sledile kvalifikacije za glavno dirko, ki pa bo v nedeljo ob 22. uri.