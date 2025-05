Navdušenci nad formulo 1 boste ta konec tedna pokonci nekoliko dlje, na sporedu je namreč četrta velika nagrada Miamija s sobotnim šprintom in nedeljsko dirko, ki bo ob 22. uri po srednjeevropskem času. Pogosto pa bo odslej bedel Max Verstappen, štirikratni svetovni prvak bo ali pa je že prvič postal očka, zato izpušča medijske obveznosti pred začetkom šestega dirkaškega konca tedna letos. Do petka naj bi prispel na Florido.

Na prvi maj se spominjamo legendarne formule 1 Ayrtona Senne, trikratni svetovni prvak se je smrtno ponesrečil na dirki v Imoli leta 1994.

Dirkalnik ekipe Racing Bulls bo ta konec tedna roza barve. Foto: Red Bull Content Pool Velika nagrada Miamija, ki je na sporedu četrtič, ta konec tedna prinaša kar nekaj presenečenj. Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton bosta dirkala z kombinezonih modre barve, tudi na rdečem dirkalniku bo del prednjega krilca in pokrov motorja obarvah rdeče. V roza barvni smehi bo na stezi speljani okrog stadiona ekipe Miami Dolphins nastopala ekipa Racing Bulls. Za sončno Florido sta bolj žive barve kombinezona dobila tudi Mercedesova aduta George Russell in Andrea Kimi Antonelli. Nekoliko drugače zeleno obarvan bo tudi Sauberjev dirkalnik. Sicer pa bomo v Miamiju spremljali drugi od šestih letošnjih šprinterskih koncev tedna, torej en sam petkov trening, petkove kvalifikacije za šprint, pa sobotno kratko dirko in kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki bo v nedeljo ob 22.00.

A new look for Miami! 🔵⚪️ pic.twitter.com/K1KCwaRrw2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025

Časovnica VN Miamija:



Petek, 2. 5.

18.30 trening

22.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 3. 5.

18.00 šprint

22.00 kvalifikacije



Nedelja, 4. 5.

22.00 dirka

Verstappen izpušča četrtkove medijske obveznosti

Max Verstappen in Kelly Piquet (bo)sta postala starša. Foto: Guliverimage Še eno prijetno presenečenje pa očitno že ta četrtek čaka aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). Njegova ekipa ga je opravičila četrtkovih medijskih obveznosti, njegovo dekle Kelly Piquet, hčerka legende formule 1 Nelsona Piqueta, naj bi ali pa je že povila prvega otroka. Poročajo, da je Verstappnovo zasebno letalo v četrtek dopoldne sicer poletelo iz Nice. V petek bo Nizozemec že pripravljen za dirkanje. "Na poti je mini Verstappen-Piquet," je lani na družbenih omrežjih zapisala brazilska manekenka. "Maxa ne bo na medijskih aktivnostih, saj pričakuje otroka. Vse je v redu in bo v petek že na dirkališču. Dodatnih komentarjev ne bomo dajali, spoštujmo zasebnost Maxa in njegove družine," so zapisali v sporočilu za javnost v ekipi Red Bull Racing.

Dosedanji zmagovalci VN Miamija:



2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

Lani Miami osvojil Norris, letos vodi Piastri

Lani je v Miamiju zmagal Lando Norris. Foto: Guliverimage Verstappen je dobil dve od dosedanjih treh dirk v Miamiju, lani pa je tu svojo prvo zmago v formuli 1 dosegel Lando Norris (McLaren). Ta je dolžnik s prejšnjih dveh dirk, potem ko je bil v Bahrajnu tretji, v Savdski Arabiji pa prvič letos brez stopničk na četrtem mestu. Tako ga je za 10 točk v skupnem seštevku prvenstva prehitel ekipni tekmec Oscar Piastri, ki je letos zmagal že na treh dirkah. Oba imata zdaj v kraljici avtomotošporta po pet zmag. Na stezi, ki je dirkači sicer ne marajo preveč, sta favorita tudi ta konec tedna.

Skupni seštevek pred VN Miamija (5/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 99 točk

2. Lando Norris (McLaren) 89

3. Max Verstappen (Red Bull) 87

4. George Russell (Mercedes) 73

5. Charles Leclerc (Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8. Alexander Albon (Williams) 20

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 188

2. Mercedes 111

3. Red Bull Racing Honda 89

4. Ferrari 78

5. Williams Mercedes 25

6. Haas Ferrari 20

Svoje barve bo predstavil Cadillac

V Miamiju naj bi prvič svoje barve pokazala tudi nova ekipa formule 1 Cadillac, ki v formulo 1 v lastništvu koncerna General Motors in pod okriljem družine Andretti vstopa prihodnjo sezono. Poseben dogodek napoveduje za soboto, na katerem naj ne bi manjkalo tudi zvezdnikov iz Hollywooda. Ob barvah dirkalnika vsi nestrpno pričakujejo, ali bodo razkrili tudi ime kakšnega od svojih dveh dirkačev. Omenja se pri Red Bullu odpuščenega Sergia Pereza in trikratnega prvaka ameriške serije indycar Alexa Palouja. Mario Andretti je nedavno dejal, da je Perez ena od njihovih možnosti.