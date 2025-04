Zmaga na sobotnem šprintu v Šanghaju je za zdaj edina svetla točka Hamiltonove kariere pri Ferrariju. Foto: Reuters Ko je še pred prvo dirko lanske sezone Lewis Hamilton oznanil, da bo Mercedes, s katerim je nizal zmage in osvajal lovorike, leta 2025 zamenjal za Ferrari, je bila to ena največjih zgodb v zadnjem desetletju prvenstva formule ena. Ko je na začetku leta prvič sedel v rdeči dirkalnik, so tifozi noreli od navdušenja. Po petih dirkah pa je evforija precej pojenjala. Ferrari ni konkurenčen za zmage, ekipa je naredila nekaj napak, Hamilton sam pa tako na kvalifikacijah kot dirkah zaostaja za Charlesom Leclercom. Monačan je zbral 47 točk, bil preteklo nedeljo tretji in tako prvič letos na zmagovalnem balkonu. Britanec ima za zdaj 31 točk, pri čemer jih je osem osvojil z zmago na šprinterski dirki v Šanghaju. A ta ne šteje toliko kot glavne dirke, na katerih pa je bil deseti, dvakrat sedmi in enkrat peti (na Kitajskem sta bila oba z Leclercom diskvalificirana).

Skupni seštevek (5/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 99 točk

2. Lando Norris (McLaren) 89

3. Max Verstappen (Red Bull) 87

4. George Russell (Mercedes) 73

5. Charles Leclerc (Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8. Alex Albon (Williams) 20

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 188 točk

2. Mercedes 93

3. Red Bull Honda 89

4. Ferrari 78

5. Williams Mercedes 25

6. Haas Ferrari 20

"Niti za trenutek se v dirkalniku nisem počutil dobro"

Medtem ko je Charles Leclerc z zmagovalcem Oscarjem Piatrijem slavil tretje mesto v Džedi, se je Hamilton kujal nad sedmim mestom. Foto: Reuters Pretekli konec tedna je bil Hamilton v Džedi tak, kakršnega ga ne poznamo. Že pred začetkom dirkaškega konca tedna je dejal, da potrebuje transplantacijo možganov, da bi razumel Ferrarijev dirkalnik. Po dirki, ki jo je končal na sedmem mestu, pa je bil tako razočaran, da se je njegov intervju z novinarji končal po vsega 32 sekundah. "Niti za trenutek se v dirkalniku nisem počutil dobro," je bilo nekaj njegovih redkih besed. "Dirkalnik je očitno dovolj dober za tretje mesto. Charles je opravil dobro delo. Ne morem kriviti dirkalnika." In ko so ga vprašali, ali pozna razlog, zakaj ima z njim toliko težav, je odgovoril: "Ne."

Vasseur: Dvatisočodstotno stojim za njim

"Ne bom se predal," je po nekaj prespanih nočeh dejal sedemkratni svetovni prvak, ko se je udeležil otvoritve trgovine Fanatics v Londonu, kjer ga je z navdušenjem pozdravila množica navijačev. Zmagovalca rekordnih 105 dirk je podprl tudi njegov šef Frederic Vasseur, ki je bil tisti, ki ga je nenazadnje tudi zvabil k Ferrariju. "Dvatisočodstotno stojim za njim in ga bom podpiral še naprej. Od jutra do večera bomo iskali rešitve, da se bo v dirkalniku počutil bolje," je zatrdil vodja rdeče ekipe. "Pošteno povem, da me sploh ne skrbi. Poglejte, kaj nam je uspelo na Kitajskem in v prvem delu dirke v Bahrajnu. Samo na zadnji dirki mu res ni šlo. Zagotovo ima s tem dirkalnikom potencial."

S Ferrarijem ima Lewis Hamilton na glavnih dirkah štiri uvrstitve: deseto mesto, dve sedmi in eno peto. Foto: Reuters

Po petih dirkah sezone v prvenstvu vodita Oscar Piastri in McLaren. Mladi Avstralec je zmagal trikrat in ima 99 točk oz. deset več od ekipnega tekmeca Landa Norrisa. McLaren ima v seštevku konstruktorjev 188 točk, že 77 več od Mercedesa in kar 110 točk prednosti pred Ferrarijem. Ta konec tedna dirke ni, nakar 4. maja sledi VN Miamija, v drugi polovici maja pa se začenja serija tradicionalnih dirk z Imolo in Monte Carlom.