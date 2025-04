Misteriozne težave Norrisa in napoved epske ekipne bitke

VN Bahrajna z dogajanjem ni razočarala. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se zapleta že po četrti dirki sezone. A ne kot bi si kdo mislil pred začetkom. Prvi favorit Lando Norris še vodi v skupnem seštevku, a samo še tri točke pred ekipnim kolegom in zdaj vse bolj tudi tekmecem v McLarnu Oscarjem Piastrijem, ki je kot prvi letos dobil dve dirki. Britanec se v kokpitu ne počuti dobro, Avstralcu se je okrepila samozavest. Čeprav v McLarnu ves čas ponavljajo, da imata oba dirkača enake možnosti, je doslej vendarle veljalo prepričanje, da je Norris številka ena. A to se utegne spremeniti. Kot tudi to, kdo bo oziroma je že McLarnov prvi izzivalec. Red Bull nič več, Suzuka je bila z zmago Maxa Verstappna izjema. Vsi so pričakovali, da bo to Ferrari, a je drugi Mercedes, že 36 točk pred ponosom Italije.

Skupni seštevek (4/24):



1. Lando Norris (McLaren) 77 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 74

3. Max Verstappen (Red Bull) 69

4. George Russell (Mercedes) 63

5. Charles Leclerc (Ferrari) 32

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 25

8. Alex Albon (Williams) 18

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 151 točk

2. Mercedes 93

3. Red Bull Honda 71

4. Ferrari 57

5. Haas Ferrari 20

6. Williams Mercedes 19

Norris: V dirkalniku se res počutim slabo

Lando Norris govori o misterioznem slabem počutju v dirkalniku. Foto: Reuters Lando Norris je kot edini vse štiri dirke končal na zmagovalnem balkonu, a bil po zmagi v Avstraliji in nato dveh drugih mestih to nedeljo v Bahrajnu tretji. Nad rezultatom niti ni bil tako zelo razočaran, bolj s svojo vožnjo in počutjem. "Glede na počutje sem presenečen, kaj sploh dosegam. Ne počutim se dobro, ni mi prijetno v dirkalniku. Nekaj ni v redu," je razlagal po VN Bahrajna. In tega ne zna razložiti. "Ne gre za to, da ne bi imel hitrosti, ritma. Imam ju. A iz nekega razloga tega ne morem pokazati. Ne morem voziti, kot bi želel. Presenečen sem, da dosegam take rezultate, ker se v dirkalniku res počutim slabo." Morda tudi zato dela napake. V nedeljo je dobil pet sekund kazni, saj se je na štartu prezgodaj premaknil. Že po kvalifikacijah, ko je bil samo šesti, je bil samokritičen. "Imam občutek, kot da ne bi še nikoli vozil dirkalnika formule ena. Imam veliko težav. Ne vem, zakaj."

Stella o Piastriju: Odpeljal je popolno dirko

Oscar Piastri je dosegel svojo četrto zmago v formuli ena. Foto: Reuters Medtem je leto mlajši Oscar Piastri, ki ima 50 nastopov v formuli 1 (Norris že 132), dosegel svojo četrto zmago. Dobil je tudi dva prosta treninga in kvalifikacije ter dirko s prednostjo 16 sekund pred drugouvrščenim. Bil je v svojem svetu, za njim pa prehitevanj ni manjkalo, George Russell (Mercedes), Norris in Charles Leclerc (Ferrari) so bili v razmaku vsega štirih sekund. "Odpeljal je popolno dirko, rekel bi, da je bil popoln konec tedna," je Avstralca pohvalil vodja ekipe Andrea Stella. "Smo v zelo dobrem položaju v obeh prvenstvih."

"Mislim, da bomo videli epsko bitko med njima"

Direktor ekipe Zak Brown bo Norrisu in Piastriju dovolil ostro dirkanje drug proti drugemu, čeprav je lani Britanec v dvoboju za prvaka z Verstappnom prav zato, ker niso imeli ekipnih ukazov, izgubil nekaj pomembnih točk. "Prepričan sem, da bo še zelo zanimivo. Dirkata čisto in se lahko prehitevata. O vsem smo se pogovorili. Mislim, da bomo videli epsko bitko med njima. Samo vprašanje časa je, kdaj."