Tim Gajser: Vesel, da sem zmagal tu zase, za Slovenijo, za vse navijače

Motokrosist Tim Gajser je na peti dirki svetovnega prvenstva MXGP 2025 še tretjič zmagal, od mogočih 300 točk jih je v prvi četrtini sezone osvojil kar 274. Nedeljska zmaga je bila nekaj posebnega, saj jo je dosegel pred več tisoč slovenskimi navijači na veliki nagradi Trentina v Pietramurati oziroma pri Arcu ob Gardskem jezeru. "Res sem vesel, da sem zmagal tu zase, za Slovenijo, za vse navijače, ki so prišli." V pogovoru s slovenskimi novinarji na prizorišču je tudi opisal premišljen načrt, kako je v prvi vožnji prehitel Romaina Febvra in si tako tlakoval pot do svoje 52. zmage v svetovnem prvenstvu.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim, odločilni trenutek dirke je bilo prehitevanje Romaina Febvra v prvi vožnji. Kako vam je uspelo?

Rekel bi, da sem se res dobro počutil na motorju. V soboto smo se še malo lovili z nastavitvami. Proga ni bila klasični Arco, bila je trda, ni bilo linij. Na dirki pa mi je proga bolj ustrezala, saj je bilo dopoldne malo dežja in je bila malo mehkejša, več je bilo linij. Štart je bil dober, soliden. Hitro sem prišel za Romaina in sva imela nato kar visok ritem do konca. Proučeval sem njegove linije. Nisem ga želel prehitro prehiteti, saj sva bila enako hitra. Ko bi šel jaz naprej, bi on videl moje linije. Čakal sem do konca in sem stisnil pet minut do konca. Ko sem začel pritiskati nanj, je delal napake. Videl sem, da je nervozen, ko sem bil zelo blizu. In mi je uspelo lepo prehitevanje, po notranji strani. In je šel tisti zavoj zelo naokoli. Nato pa sem zadnje štiri kroge pritisnil do konca.

Febvre je bil v soboto res izjemno hiter, na treningih tudi sekundo na krog. Kaj se je spremenilo?

Ni skrivnost, da sem na treningih težko postavil dober krog. Na treningu na čas sem bil komaj sedmi. Lovil sem se. Za kvalifikacije smo že naredili nekaj sprememb nastavitev. Šli smo v pravo smer. Za dirko pa smo naredili še nekaj sprememb. In motor je bil super (smeh, op. p.).

Tim Gajser je VN Trentina osvojil z maksimalnimi 50 točkami. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji pa sta bila sprva spredaj z ekipnim kolegom Rubenom Fernandom, ki vam je, lahko bi rekli, ščitil hrbet.

Ruben je letos že pokazal, da dobro štarta. Ima že nekaj najboljših štartov. Ima hitrost, da se lahko vozi spredaj. V drugi vožnji sem štartal tretji, a sem ju hitro prehitel. Potem sem ustvaril varno razliko in nadzoroval tekmo. Super.

V zadnji tretjini se vam je sicer Febvre približal na pet sekund. Ste se preveč sprostili?

Niti ne. Videl sem, koliko krogov je še do konca. Ujel sem tudi zaostale za krog, ki so me kar precej zaustavili in sem izgubil nekaj časa. A me ni to vrglo iz tira. Videl sem, da se približuje, ampak je bila to še varna razdalja. Vse je bilo pod nadzorom.

Zdaj imate na tej progi že …

Šest zmag (smeh, op. p.).

Po dirki so navijače spustili na progo in pod oder za zmagovalce. Foto: Matej Podgoršek Nato pa slavje z več tisoč slovenskimi navijači. Kako lepo je bilo na zmagovalnem balkonu?

Zelo, zelo! V Arcu, v Pietramurati je res nekaj posebnega. Po tihem si tu res želim zmagati, a vsi vemo, da se mora v motokrosu sestaviti veliko faktorjev, da res odpelješ vrhunsko oba dneva. Res sem vesel, da sem dal nekaj nazaj slovenskim navijačem, ki so navijali zame in za Jana. Res jih je bilo lepo videti pod odrom, ko smo skupaj peli Zdravljico.

Ste jih slišali že med samo vožnjo?

Da, seveda. Ko so v ogrevalnem krogu prižgali bakle, se je kar malo slabo videlo. Sem vesel, da je bilo v zadnjih krogih vse bolj glasno. V zadnjem krogu sem jih tudi pozdravil. Res sem vesel, da sem zmagal tukaj zase, za Slovenijo, za vse navijače, ki so prišli.

Navijači so zakadili progo v času kroga za ogrevanje. Foto: Matej Podgoršek Zdelo se je, kot da toliko slovenskih navijačev tu še ni bilo. Kako je bilo videti s stopničk?

Zdi se mi, da je bilo letos res nenormalno. Vesel sem, da je tudi vreme zdržalo, samo dopoldne je malo padalo. Ni bilo dežja in so lahko uživali. Vrhunsko.

Letos delujete zares sproščeni. Kot pravi vaš moto: vesel dirkač je hiter dirkač.

Ker je za mano dobra zima, zadovoljen sem z motorjem, dobro sem se tudi fizično pripravil z Boštjanom Renkom. Vse je bilo, kot smo si želeli. Komaj čakam tekme, vsako naslednjo. Komaj čakam naslednji konec tedna in dirko v Švici. Sem zelo vesel. Vse klika, kot mora.

Ta sproščenost pomaga tudi pri tem, da toliko navijačev ne postane pritisk, breme? Vemo, kaj si želijo.

Pritisk je vedno, saj že sam od sebe pričakuješ, saj veš, česa si sposoben. A moraš najti neko ravnotežje. Ko si tekmovalec na taki ravni, ko zmaguješ, ko imaš za sabo toliko naslovov, se je težko sprijazniti z manj, kot so zmage in naslov. A iz izkušenj vem, da se prvenstva zmagujejo s konstantnostjo. Ni ti treba zmagati na vsaki tekmi, pomembno je, da si ves čas zraven, da si ves čas med prvimi tremi. Marsikaj sem se naučil in izkušnje so zelo pomembne.

In konstantnost letos zares imate. Petnajst voženj in samo enkrat niste bili med prvimi tremi. Od 300 mogočih točk s prvih petih dirk ste jih osvojili kar 274!

V Rioli sem bil v prvi vožnji peti, to je bilo najslabše, da. To je dobro, to je dobro (smeh, op. p.).

Vse bolj se zdi, da bo Romain Febvre glavni ali morda celo edini tekmec Timu Gajserju za naslov prvaka v razredu MXGP v sezoni 2025. Foto: Guliverimage Po četrtini sezone imate 39 točk prednosti pred Febvrom. Dovolj velika?

Je velika, zagotovo. Vedno je lepo, da imaš prednost, nekaj rezerve. Ampak vsi vemo, da je to šele peta dirka, da jih je še 15 do konca. Ni še čas za taktiziranje. Cilj je, da grem na vsako tekmo odpeljat, kot znam. Rad bi še malo izboljšal štarte. Saj so boljši, so dobri, a pika na i, kakšen "hole shot" bi bil dobrodošel. Trdo delati naprej in poskusiti zmagati čim več tekem.

O naslovu prvaka še ne razmišljate toliko, greste dirko po dirko?

Ni še čas, da bi razmišljal o tem. Sem pa na dobri poti. Do tja je še dolga pot. Tekma po tekmo. Poskušal si bom narediti še boljšo razliko, voziti po pameti, ne iti z glavo skozi zid, čim manj napak, čim boljši štart, da v prvih krogih nisi v gneči in gre lahko marsikaj narobe, sploh če je polna rampa voznikov, kot je bila tokrat. Cilj je, da ne bo napak, da bom konstanten čez celo sezono, da bom vozil, koz znam.

Kaže, da bodo glavni konkurenti bolj izkušeni vozniki, Febvre, Coldenhoff. Tudi vi ste že med njimi.

Že nekaj let nekako vemo, s kom se borimo. Letos je zraven še novinec Lucas Coenen. Je zelo hiter na vsaki tekmi, a dela preveč napak. A to prinesejo izkušnje. V naslednjih letih se nam bo zagotovo pridružil tudi on.

Še gasilska fotografija Hondine tovarniške ekipe Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Vaš uspeh je s sedmim mestom dopolnil Jan Pancar.

Sedmi je bil? Super, lepo! Jan je pokazal, da ima hitrost. Na začetku sezone je imel malo smole, ko je bil v Argentini bolan. Ne vem, kaj je bilo na Sardiniji, a ni bil tisti pravi. Tukaj v Arcu pa vemo, da mu proga ustreza. Tukaj je bil dober že v MX2 in lani. Mislim, da bo Jan kar močen. Ko se sezona razvije, on proti koncu še malo bolj stisne.

Naslednja dirka sledi že prihajajoči konec tedna, torej tretja v treh tednih. Vam to ustreza?

Je kar v redu. Jaz sem "perajt". Mislim, da sem v red dobri kondicijski formi. Sem navajen tega, saj je bilo že večkrat tako, da so bile tri dirke, prost konec tedna, tri tekme.