Trentino je slovenski! Gajser ga je osvojil šestič! Pancar sedmi.

Ni več dvoma, velika nagrada Trentina je slovenska! Pred več tisoč slovenskimi navijači opremljenimi z barvnimi baklami in predelanimi motornimi žagami je Tim Gajser zmagal z maksimalnimi 50 točkami. To je njegova šesta zmaga v Pietramurati, 13. uvrstitev na zmagovalni balkon (16 dirk) ter 52. zmaga v svetovnem prvenstvu in 123. stopničke. Drugo mesto je na peti dirki letošnjega prvenstva MXGP osvojil Romain Febvre. Jan Pancar je dirko končal na sedmem mestu, v obeh vožnjah je prehitel Jeffreyja Herlingsa.

Že šest ur pred štartom prve vožnje pete dirke letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu so se začeli na prizorišče pod strmimi pečinami v Pietramurati zgrinjati navijači, številni med njimi iz Slovenije. Ker je tu težko najti parkirno mesto (najlažje kar med vinogradi) in da si izborijo čim boljše mesto za spremljanje dirke ob tej legendarni progi Ciclamino. Prav zaradi vzdušja, ki ga naredijo Slovenci, veliki nagradi Trentina pogosto tečemo kar domača slovenska dirka. In Tim Gajser (Honda) se na njej odlično znajte. Na prejšnjih 15 nastopih je bil kar 12-krat na zmagovalnem balkonu, od tega petkrat na najvišji stopnički.

Oblačno nedeljsko jutro pod pečinami v PIetramurati Foto: Matej Podgoršek In Gajser se dobro znajte tudi v zahtevnih blatnih pogojih. V Španiji in Franciji je letos tako že dobil dve dirki. Pred VN Trentina je imel na prvem mestu skupnega seštevka 34 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), po sobotni kvalifikacijski vožnji pa še 33. Francoz je bil namreč prvi, slovenski as pa drugi. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) jo je končal na devetem mestu. V soboto je bilo še sončno, proga pa suha in zbita, v nedeljo pa smo se v Pietramurati prebudili v deževen dan. "Rad imam blato, a letos je bil skoraj na vsaki tekmi dež, razen na Sardiniji. Želim si suhe tekme, da pokažem, da se znam peljati tudi na suhem," je po kvalifikacijah dejal Gajser. Prva želja se mu ni povsem izpolnila. Dopoldne je rahlo deževalo, do štarta prve vožnje pa že pojenjalo. Teren je bil sicer spolzek, ne pa zares blaten, pravzaprav idealno namočena podlaga.

Antonio Cairoli Foto: Guliverimage Za eno dirko se je vrnil Cairoli

To je bila že 279. velika nagrada za 39-letnega Antonia Cairolija, ki je na tovarniškem Ducatiju vsaj za eno dirko zamenjal poškodovanega Mattio Guadaginija. Devetkratni svetovni prvak ima 94. zmag, tekmovalno kariero je uradno končal po sezoni 2021. Za primerjavo: Gajser v svetovnem prvenstvu ta vikend nastopa na 205. dirki. To je bila že 279. velika nagrada za 39-letnega, ki je na tovarniškem Ducatiju vsaj za eno dirko zamenjal poškodovanega. Devetkratni svetovni prvak ima 94. zmag, tekmovalno kariero je uradno končal po sezoni 2021. Za primerjavo: Gajser v svetovnem prvenstvu ta vikend nastopa na 205. dirki.

Kako tu izbrati položaj na štartni rampi

Tim Gajser Foto: Guliverimage Ker je na tej ozki progi težko prehitevati, je štart še pomembnejši. Izbira štartne rampe pa kar izziv. Najboljši so se na kvalifikacijski vožnji postavljali med 15. in 20. položajem (gledano od znotraj). Sledi namreč ozek 180-stopinjski zavoj v levo. "Če greš bolj na noter, je v redu samo, če ti uspe res dober štart. Če pa se 'zaštrikaš' na štartu, te pa zaprejo in moraš počakati, da vsi priletijo okoli. Bolje je, da greš malo bolj naokoli, da imaš večji zavoj, da lahko priletiš z večjo hitrostjo. Vsekakor pa moraš dobro skočiti z rampe," je razmišljal Tim. Izbiral jo bo kot drugi, Jan pa kot deveti. "Večina boljših je šla na kvalifikacijah bolj zunaj od mene. Mislim, da sem bil na 12. ali 13. rampi od znotraj. Bom videl, kam se bodo postavili drugi. Ne mislim iti preveč na noter, ker se noter zelo zoži. Če nisi povsem prvi, si lahko potem zadnji. Poskušal bom biti od 12. rampe do 20. Tam je najbolje za dober štart."

MXGP Trentina:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 44

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 36

4. Lucas Coenen (KTM) 35

5. Ruben Fernandez (Honda) 32

6. Maxime Renaux (Yamaha) 32

7. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 25

8. Kevin Horgmo (Honda) 23

Prva vožnja: Slovenci zadimili progo, Gajser ugnal Febvra

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V krogu za ogrevanje so dimne bakle zakadile progo, predelane motorne žage so rohnele. Ko so se postavljali na štartno rampo, sta najglasnejši aplavz dobila Cairoli in Gajser. Res je prišlo več tisoč Slovencev! Tim se je v prvi vožnji postavil na najbolj notranjo rampo od favoritov (12.), Pancar pa na sredino ob Febvra. Francoz je dobil štart, Gajser pa potegnil solidno in v nekaj zavojih prišel na drugo mesto. Tekmecu na Kawasakiju je uspel slediti, iskal je drugačne linije, a dosegala sta podobne čase krogov in razlika med njima je ostajala nekaj več kot sekunda. Lucas Coenen (KTM) je sredi vožnje za njima zaostajal že 10 sekund.

Cairoli in povratnik po težki poškodbi Jeffrey Herlings (KTM) sta odlično potegnila s štarta in se prvo polovico dirke vozila v prvi deseterici. Bila sta pred Pancarjem, ki je bil po štartu 12. A veterana takega ritma nista mogla držati do konca. Jan je najprej prehitel Cairolija, v 25. minuti vožnje pa v dvoboju za 10. mesto še zmagovalca 107 dirk.

Gajser je dirkal vse bolj agresivno, v 27. minuti vožnje smo dočakali napad! Uspešen! Pa je na tej ozki progi zelo težko prehitevati. Tim je povedel, Slovenci ob progi pa so ponoreli od navdušenja. Dirkač na Hondi si je hitro pridirkal dve sekundi prednosti, v zadnjem krogu pa je Febvre še padel. Tako je Tim prvo vožnjo dobil 17 sekund pred Francozom, tretji Coenen je zaostal že 35 sekund. Pancar je osvojil deveto mesto, tik pred Herlingsom. Cairoli je bil 13.

Romain Febvre je na tej progi zelo dober, saj zna dobro drseti skozi zavoje. Dobil je sobotno kvalifikacijsko vožnji. Foto: Guliverimage

Druga vožnja: simultanka Tima Gajserja

Slovenski navijači so zadimili Pietramurato. Foto: Matej Podgoršek Druga vožnja se je razpletala po slovenskih željah. Na štartu sta bila najboljša dirkača Hondine tovarniške ekipe, Ruben Fernandez pred Gajserjem. A Tim je Španca prehitel še pred koncem prvega kroga in si nato privozil varno prednost. Febvre je bil po prvem krogu osmi, čas je tekel, ko je pridobival mesta. Sredi vožnje je bil peti, a že 12 sekund za Gajserjem. Znova je dobro dirkal Pancar in znova prehitel Herlingsa, sredi vožnje za osmo mesto.

V zaključku je napet četveroboj za drugo mesto dobil Febvre, Coenen je padel, Coldenhoffa in Fernandeza pa je prehitel. Pet minut in dva kroga pred ciljem je imel Francoz 10 sekund zaostanka za Gajserjem. Febvre je imel nekaj boljši ritem in se je počasi približeval vodilnemu Timu. A časa mu je zmanjkalo. Gajser je dobil vožnjo pred njim in tretjim Coldenhoffom, Pancar je bil osmi.

Gajser: Zelo lepo! Še posebej če zmagaš pred toliko navijači.

Šele na podelitvi se je videlo, koliko Slovencev je zares prišlo v Pietramurato. Več tisoč. Vzdušje je bilo neopisljivo. Foto: Matej Podgoršek Gajser je tako peto dirko sezone osvojil z maksimalnimi 50 točkami in zdaj v skupnem seštevku vodi z 39 točkami prednosti. Febvre jih je za drugo mesto zbral 44, tretji je bil Coldenhoff s 36. Za svojo drugo najboljšo uvrstitev v MXGP, sedmo mesto, je Pancar zbral 25 točk in se v skupnem seštevku z 18. dvignil na 15. mesto.

"Zelo lepo! Še posebej če zmagaš pred toliko navijači. A ni bilo lahko. Včeraj nam ni šlo tako dobro, a smo sklenili glave. Motor je danes bil odličen. Imel sem dva dobra štarta, kar je bilo pomembno, saj na tej stezi ni bilo lahko prehitevati. V prvi vožnji sva bila oba z Romainom hitra, a sem ga uspel prehiteti. V drugi vožnji pa sem hitro prehitel Rubena, naredil razliko in nadzoroval potek dirke," je na novinarski konferenci po veliki zmagi razlagal Gajser. "Ja, je nekaj več pritiska, ker vsi ti navijači pričakujejo zmago. Velika hvala vsem navijačev, ki so prišli na dirko."

MXGP, skupni seštevek (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 274 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 235

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 196

4. Lucas Coenen (KTM) 176

5. Maxime Renaux (Yamaha) 164

6. Ruben Fernandez (Honda) 148

7. Kevin Horgmo (Honda) 137

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 122

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 71

V MX2 veselje za Italije, zmagal je Andrea Adamo

Camden McLellan je ostal brez prve zmage v svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je favorite presenetil Južnoafričan Camden McLellan (Triumph), ki po dobljenem štartu ni več prepustil prvega mesta. V svetovnem prvenstvu zmage še nima. Po slabšem štartu se je z nekaj lepimi prehitevanji na drugo mesto prebil aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Nekaj zavojev pred karirasto zastavo je prehitel še predlanskega prvaka Andreo Adama (KTM).

Še bolj dramatična je bila druga vožnja. Napovedovalec v Pietramurati je skoraj ostal brez glasu, brez sekunde premora se je drl od štarta do cilja. Najprej je padel vodilni Sacha Coenen (KTM), nato še McLellan, ki se je vozil na četrtem mestu. Večji del je vodil Adamo, nakar ga je v zadnjem krogu prehitel Thibault Benistant (Yamaha). De Wolf je neuspešno ogrožal tretjega Simona Längernfelderja (KTM).

V seštevku obeh voženj je z 42 točkami svojo osmo zmago v svetovnem prvenstvu dosegel domačin Adamo. De Wolf je bil s 40 točkami drugi in je tako obdržal rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Benistant je bil tretji, Längernelder pa četrti (oba 34 točk).

Prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko bo na VN Švice dirka na velikonočni ponedeljek (kvalifikacije pa v soboto).

Na Hrvaškem je potekala druga dirka evropskega prvenstva jugozahodne cone za mlade motokrosiste na motorjih s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V EMX85 je bil najvišje uvrščeni Slovenec Taj Golež na 15. mestu (osem točk). Točke je na 22. mestu osvojil še Alex Novak (pet). V EMX65 je bil z osmimi točkami najboljši Slovenec Vid Rus na 16. mestu. Matic Maček je bil 18., Matic Žibek pa 20. (oba sedem točk).