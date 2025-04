Motokrosist Tim Gajser ta konec tedna dirka za svojo 52. zmago v svetovnem prvenstvu in 123. stopničke. Prizorišče je njegovo najuspešnejše, kjer je zmagal že petkrat. Proga mu sicer ni najljubša, je pa vzdušje najboljše na svetu, pravi 28-letnik. Čas je za veliko nagrado Trentina v Pietramurati, kamor prihaja več tisoč slovenskih navijačev. S predelanimi motornimi žagami in hupami bodo navijali tudi za Jana Pancarja.

Tim Gajser ima v Pietramurati vedno številčno podporo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z dirko, ki jo Slovenci najtežje pričakujemo, z VN Trentina v Pietramurati nedaleč od Gardskega jezera, kamor že vrsto let prihaja več tisoč slovenskih navijačev v podporo Timu Gajserju in zdaj še Janu Pancarju. Petkratni svetovni prvak je na tej progi zmagal petkrat, prvič leta 2015 v razredu MX2 in nato še štirikrat v kraljevem MXGP, nazadnje v sezoni 2022. Skupaj ima Tim na tej progi kar 12 uvrstitev na stopničke. Je pa tu odpeljal kar 15 dirk, saj so bile v covid-19 sezonah 2020 in 2021 na progi, imenovani Ciclamino, po tri dirke (zaradi poškodbe je izpustil samo dirko leta 2024).

Gajser je v Pietramurati zmagal že petkrat in bil 12-krat na stopničkah. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Ni moja najljubša proga, je pa vzdušje, ki ga naredijo navijači, eno najboljših na svetu. Proga je za 450-kubični motor preozka in preveč zavita in je težko uporabiti vso moč, ki jo motor proizvede. Veliko je zdrsov, pazljiv moraš biti v zavojih, da ne zdrsne prvo ali zadnje kolo. Ne uživaš v vožnji tako kot na primer v Matterley Basinu, kjer so odprta proga, veliki skoki, podlaga je idealna, dober oprijem. Mi je pa to prizorišče všeč zaradi navijačev," je petkovo druženje s slovenskimi novinarji, ki smo zbrani v Pietramurati, začel Gajser.

Petek popoldne v Pietramurati. Pod zasneženimi dvatisočaki trening štartov. Sončno bo še v soboto, za nedeljo pa je napovedano oblačno vreme, morda tudi nekaj dežja. Foto: Matej Podgoršek

Prvi zavoj nevaren, ozek in za 180 stopinj

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo "Letos so na vrhu nasuli kar nekaj mivke. Bomo videli, kako hitro bomo to predrli, da pridemo do tistega trdega kamnitega materiala spodaj. Proga je videti dobro," je po petkovem treningu štartov dejal Gajser. Pred nekaj leti so tu naredili eno večjo spremembo, obrnili so smer vožnje. Tako je prvi zavoj zdaj 180-stopinjski v levo. "Glede štarta mi je bil ljubši prejšnji, ki je bil 90-stopinjski, saj je bil bolj odprt in smo šli navzgor. Zdaj pa je 180 nazaj in smo vsi zelo močno na zavorah. Glede proge pa mi bolj ustreza nova različica."

"Nekaj pritiska je, a to skušam dati na stran"

Gajser ima rdečo številko vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je z 215 točkami vodilni v prvenstvu MXGP. Dvakrat je zmagal in dvakrat bil tretji. Če štejemo še kvalifikacijske vožnje, jih je dobil šest od 12, samo na eni je bil slabši kot tretji. "Uvod v sezono je bil super, sploh dirki, ki sem ju zmagal. Tudi v Rioli sem se dobro počutil, a sem v prvi vožnji naredil napako z nastavitvami motorja in se zato nisem najbolje počutil. Za drugo vožnjo smo šli nazaj na stare nastavitve in je bilo dosti bolje. Da, po štirih tekmah moram biti zadovoljen."

In zato je tudi na peti veliki nagradi letošnje sezone prvi favorit. "Ko se dobro počutim, ko je vse urejeno, sem lahko najhitrejši. Nekaj pritiska je, a to skušam dati na stran. Skušam se osredotočiti predvsem na štarte, ki so zelo pomembni. Sploh na tej progi, ki je zaprta, kjer ni toliko linij in je težje prehitevati. Jaz bom dal vse od sebe in upam, da bom naredil dobre vožnje, dobre štarte."

Pancar: Rezultati niso bili slabi, niso bili pa tudi najboljši

Jan Pancar v pogovoru s slovenskimi novinarji Foto: Matej Podgoršek Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je po štirih dirkah s 44 točkami 18. Najboljši rezultat je dosegel na tretji dirki v Franciji, ko je bil 13. V Pietramurati želi doseči boljšega. "Tak je cilj. Konkurenca je letos res močna. Vsi se dobro vozijo. Sestaviti moram vse skupaj. Štarti so že boljši, prvih deset minut moram peljati bolje. Rezultati niso bili slabi, niso bili pa tudi najboljši. Imeli smo kar dosti smole z vremenom." Ob omembi vremena se je Jan ozrl v nebo: "Je brez oblačka, za nedeljo pa kaže, da bo dež. Upajmo, da bo začelo padati po drugi vožnji." Lani je Jan na VN Trentina, ko je prvič tu dirkal na 450-kubičnem motorju, osvojil 13. mesto. "Progo dobro poznam. Rekel bi, da mi ustreza. Podlaga je trda, sicer malo mehkejša kot včasih. A bo dobra za dirkanje." O prvem zavoju pa je povedal: "Ne stara ne nova nista najboljši. Je kar nevarno. Na hitro se zelo zoži. Mogoče je ta 180-stopinjski boljši, ker je hitrost manjša. Če pride do trkov, so manjši padci." Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP(TEM JP253 KTM) je po štirih dirkah s 44 točkami 18. Najboljši rezultat je dosegel na tretji dirki v Franciji, ko je bil 13. V Pietramurati želi doseči boljšega. "Tak je cilj. Konkurenca je letos res močna. Vsi se dobro vozijo. Sestaviti moram vse skupaj. Štarti so že boljši, prvih deset minut moram peljati bolje. Rezultati niso bili slabi, niso bili pa tudi najboljši. Imeli smo kar dosti smole z vremenom." Ob omembi vremena se je Jan ozrl v nebo: "Je brez oblačka, za nedeljo pa kaže, da bo dež. Upajmo, da bo začelo padati po drugi vožnji." Lani je Jan na VN Trentina, ko je prvič tu dirkal na 450-kubičnem motorju, osvojil 13. mesto. "Progo dobro poznam. Rekel bi, da mi ustreza. Podlaga je trda, sicer malo mehkejša kot včasih. A bo dobra za dirkanje." O prvem zavoju pa je povedal: "Ne stara ne nova nista najboljši. Je kar nevarno. Na hitro se zelo zoži. Mogoče je ta 180-stopinjski boljši, ker je hitrost manjša. Če pride do trkov, so manjši padci."

Vrnil se je stari Timov tekmec Cairoli

Vsaj za to dirko se je iz upokojitve vrnil stari Timov tekmec Antonio Cairoli. Devetkratni svetovni prvak na novem Ducatiju menja poškodovanega Mattio Guadagninija. Le kdo se ne spomni dirke leta 2019, ko sta se do zadnjega kroga borila za zmago. "Res je bila lepa borba. Tona je še vedno zelo hiter, a po mojem mnenju ni tako dobro pripravljen kot takrat. Ni ga za odpisati. Dobro zna štartati in držati nekaj krogov, ko bo še imel moč."

Poglejte Timov dvoboj s Cairolijem leta 2019:

"Na progi ni prijateljstev, vsak želi zmagati"

Tim v paddocku v Pietramurati Foto: Matej Podgoršek Na prvih dirkah se je že pokazalo, kdo so glavni Timovi izzivalci za zmage in naslov prvaka. A samo Romain Febvre (Kawasaki) je ta hip enako konstanten kot Gajser. Maxime Renaux (Yamaha) je dobil prvo dirko, zdaj pa vozi poškodovan. Lucas Coenen (KTM) je zelo hiter, a kot novinec dela napake. Jeffrey Herlings (KTM) se je pretekli konec tedna vrnil po težki poškodbi, a še ni pripravljen za napore po 35 minutah dirkanja. "Febvre je vsako leto močan, tudi lani je bil do tiste poškodbe. On sodi v ožji vrh. Lucas je zelo hiter. Potem so tukaj še veterani, na primer Coldenhoff. Tekom sezone bodo šele prihajali v pravo formo. Seznam voznikov, ki se bomo borili za zmage, se bo povečal."

Preteklo nedeljo je prvo vožnjo dobil novinec Coenen, sicer Timov dober prijatelj, ki zdaj postaja tudi tekmec. "Voženj ne analizirava več skupaj, sva vseeno tekmeca (smeh, op. p.). Prijatelja pa sva še naprej. A na progi ni prijateljstev, vsak želi zmagati. Je pa ogromno spoštovanja, ni umazane igre. Skupaj imamo parkirane avtodome, tako da po dirkah rečemo kakšno besedo."

Proga Mladina v podnožju naravnega parka Žumberak na Hrvaškem bo ta konec tedna gostila drugo preizkušnjo evropskega prvenstva jugozahodne cone za motokrosiste na motorjih s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Z licencami AMZS bo na njej vozilo tudi šest slovenskih voznikov. V šibkejšem razredu se bodo s tekmeci merili Vid Rus, Matic Žibek, Matic Maček in Vit Planko, v močnejšem razredu pa bodo tekmovali Alex Novak, Taj Golež in Leo Gajser.