Na Sardiniji se nadaljuje svetovno prvenstvo v motokrosu. Na sredozemski otok je kot vodilni MXGP prišel Tim Gajser, ki je v tej sezoni dobil dve od prejšnjih treh dirk. V Rioli Sardu nastopa tudi Jan Pancar. Na štartni rampi pa bosta tudi dva povratnika: zmagovalec rekordnih 107 dirk Jeffrey Herlings, ki je okreval po poškodbi, in upokojeni devetkratni prvak Antonio Cairoli, ki menja poškodovanega Mattio Guadagninija.

Zadnja novica iz Sardinije – dirkal bo tudi Cairoli

Antonio Cairoli je lani z Ducatijem dirkal na Nizozemskem. Foto: Guliverimage Antonio Cairoli. Devetkratni svetovni prvak bo na tovarniškem Ducatiju zamenjal poškodovanega rojaka Mattio Guadaginija, ki si je pred dnevi na treningu zlomil šest reber. Cairoli bo letos dopolnil 40 let. Po dolgoletni karieri pri ekipi KTM, s katero je bil nazadnje prvak leta 2017, je od predlani testni voznik Ducatija. Kariero je končal po sezoni 2021. Lani je z Ducatijem odpeljal dirko na Nizozemskem in bil 18. Ducati v svoji prvi celotni sezoni v svetovnem prvenstvu še ni navdušil. Guadagnini je na treh dirkah za sedmo mesto v skupnem seštevku zbral 83 točk, Jeremy Seewer samo 58. Motokrosisti so v petek popoldne v Riolu opravili trening štartov. Na prizorišču pa se je pojavil tudi legendarni.

Tim Gajser je vse bolj prepričljiv na vrhu seštevka. Sezono je v Argentini začel s tretjim mestom, potem pa zmagal tako na izjemno težkem terenu v Španiji kot pred 14 dnevi v francoskem St. Jean d'Angelyju.Na dirkah v Španiji in Franciji je dobil skupno 119 od 120 možnih točk, do popolnega izkupička mu je manjkala le zmaga v kvalifikacijah v Franciji, ko je bil drugi. Na obeh terenih se je daleč najbolje znašel v težavnih razmerah, blatu in dežju. Zdaj je Gajser pri 167 točkah, 29 točk zaostaja Francoz Romain Febvre, že 46 pa rojak slednjega Maxime Renaux.

Tim Gajser se počuti dobro. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Tekmovalce v Rioli Sardu čakajo povsem drugačne razmere; prvič v sezoni se bodo dirkači spopadli z mivkasto podlago, ki sicer Gajserju manj ustreza, a je prav prizorišče na Sardiniji tisto, kjer opravi tudi veliko zimskih priprav.

"Zmagal sem na zadnjih štirih vožnjah, zato se pred Sardinijo počutim zelo dobro. Zavedam se, da bo izziv zahteven, v preteklosti je bilo tam že nekaj težkih dirk. A lani mi je šlo tam dobro, pozimi smo tam tudi trenirali in verjamem, da se bo to delo obrestovalo. Najbolj pomembno je, da bom poskušal nadaljevati za niz, pa tudi, da bom užival," je napovedal Gajser.

Jan Pancar je na prejšnji dirki prvič letos osvojil točke tudi v kvalifikacijah, bil je deveti. Na dirki pa je bil v prvi vožnji 16., v drugi pa je v uvodnih krogih vozil tik za najboljšimi in ob Gajserju. Pozneje je nekoliko popustil, vseeno pa končal na 13. mestu, kar je bila tudi njegova uvrstitev na dirki.

V SP je drugi slovenski voznik v elitnem razredu zdaj 17. s 37 točkami.

Po poškodbi se vrača Nizozemec Jeffrey Herlings

Gajser in Pancar pa bosta imela na Sardiniji še enega tekmeca več. Na sceno se namreč po poškodbi vrača Nizozemec Jeffrey Herlings, ki si je oktobra lani poškodoval koleno in izpustil uvod v novo sezono. Za tovarniškega dirkača ekipe KTM bo Sardinija prvi izziv v sezoni 2025. Pridružil se bo novincu v tem razredu v svoji ekipi Lucasu Coenenu, Belgijec se je na letošnjih dirkah že nekajkrat izkazal in je trenutno četrti v SP.

V soboto bodo kvalifikacije razreda MXGP ob 17.15, v nedeljo bo prva vožnja ob 14.15, druga pa ob 17.10.