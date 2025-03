Teden dni po svoji 50. zmagi v svetovnem prvenstvu v motokrosu ima Tim Gajser že 51. Dobil je obe vožnji na veliki nagradi Evrope v francoskem Saint Jeanu in tako zmagal z maksimalnimi 50 točkami. V prvi vožnjo je vodil od štarta do cilja, v drugi pa po slabšem štartu mojstrsko prehiteval in bil znova številka 1. Drugo mesto je osvojil Romain Febvre, tretjega pa Lucas Coenen. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP je bil 16. in 13., kar je pomenilo, da je na tretji dirki sezone s 13 točkami osvojil 13. mesto.

Tim Gajser je na tej progi zmagal že trikrat. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na progi pri vasici Saint Jean d'Angely je lani na blatni dirki zmagal Tim Gajser (Honda), ki si je pred tednom dni s svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu (v Cozarju v Španiji) priboril rdečo tablico vodilnega v MXGP. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Franciji je bil drugi, pred njim pa Lucas Coenen (KTM). Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je po izvrstnem štartu končal na devetem mestu. V soboto so dirkali v dežju in na blatni progi, v nedeljo pa so jih kljub oblakom pričakale lažje razmere na poravnani podlagi. Vsaj tako so mislili. Tik pred štartom prve vožnje močnejšega razreda je namreč začelo znova deževati.

V prvi vožnji vodstvo od štarta do cilja

Gajser je v prvi vožnji dobro potegnil z rampe, odpeljal prvi zavoj po notranji liniji in tako tudi povedel. Drugi je bil Coenen, tretji pa Romain Febvre (Kawasaki). Toliko slabša sta bila na štartu Maxime Renaux (Yamaha) in Pancar, ki sta bila sredi prvega kroga na 18. in 26. mestu. V naslednjih krogih sta pridobivala. Medtem si je Gajser do četrtega kroga privozil dokaj varne tri sekunde prednosti pred Coenenom. Dež ni bil premočan. Po 12 minutah dirkanja je Febvre prehitel Coenena in šel s petimi sekundami zaostanka v lov na Gajserja. Neuspešno. Tim je nadzoroval pet sekund prednosti. V zadnjih treh krogih, ko sta prehitevala zaostale za krog, se mu je Francoz približal na dve sekundi, čeprav se mu je iz motorja valil bel dim.

"Končno mi je uspel dober štart. Prvi sem bil iz prvega zavoja. Res sem vesel. Ker je začelo pred štartom deževati, sem si želel biti v ospredju. Proga je težka, kanali so globoki, za zavoji pa grbine. Težko je bilo prehitevati zaostale za krog," je po prvi vožnji povedal Gajser. Dobil jo je tri sekunde pred Febvrom in že 30 pred Coenenom. Renaux je končal na desetem mestu, a s skoraj dvema minutama zaostanka. Pancar je bil s krogom zaostanka 16.

V drugi vožnji nekaj izvrstnih prehitevanj

Tim Gajser je na mokrem težko premagljiv. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji smo videli slabši štart Gajserja, boljši pa Pancarja, ki je bil skozi prvi zavoj peti, tik pred rojakom. Povedel je Glenn Coldenhoff (Fantic). Zvezdnik na Hondi je imel torej v drugo nekaj več dela, a je z vrhunsko vožnjo in drugačnimi linijami, tudi zunanjimi, prehitel enega za drugim in tako v šestem krogu (v 10. minuti vožnje) že vodil. Istočasno se je po napaki Lucasa Coenena na tretje mesto prebil Febvre. Medtem je bil Renaux osmi, Pancar pa je zdrsnil na 12. mesto. V naslednjih treh krogih je Gajser pospešil in odprl prednost pred najbližjima tekmecema na 10 sekund. V zaključku vožnje je Coldenhoff popustil in prek cilja so bili prvi trije isti kot v prvi vožnji. Gajser, Febvre in Coenen. Renaux je ostal peti, Pancar pa je vožnjo končal na 13. mestu.

Gajser je v točkovnem seštevku z vsemi možnimi 50 točkami zmagal drugič zapored. To je njegova 46. zmaga v MXGP in 51. v svetovnem prvenstvu. Febvre je bil s 44 točkami drugi, Coenen s 40 tretji. Renaux jih je osvojil samo 27 in bil sedmi, tako je Gajser še povečal prednost v skupnem seštevku sezone. V prvi izjavi po dirki je povedal: "Res dobra vožnja. Užival sem. Je bilo pa nenavadno, saj je v obeh vožnjah občasno deževalo. V drugi vožnji sem moral prehitevati, nato pa sem naredil razliko in samo še nadzoroval tekmece." Pancar je bil s 13 točkami 13.

MXGP Evrope:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 44

3. Lucas Coenen (KTM) 40

4. Mattia Guadagnini (Ducati) 32

5. Pauls Jonass (Kawasaki) 30

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 28

7. Maxime Renaux (Yamaha) 27

8. Kevin Horgmo (Honda) 25

…

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 13



MXGP, skupni seštevek (3/20):



1. Tim Gajser (Honda) 167 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 138

3. Maxime Renaux (Yamaha) 121

4. Lucas Coenen (KTM) 107

5. Glenn Coldenhoff (Fantic) 107

6. Pauls Jonass (Kawasaki) 86

7. Mattia Guadagnini (Ducati) 84

8. Kevin Horgmo (Honda) 81

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 37

Adamo po letu in pol znova zmagal v MX2

Andrea Adamo je bil leta 2023 prvak, lani ni zmagal niti enkrat. Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 (250-kubični motorji), kjer tekmujejo mladeniči mlajši od 23 let, je v prvi vožnji dolgo vodil Liam Everts (Husqvarna), nakar sta ga prehitela Simon Längenfelder in Andrea Adamo (oba KTM). Branilec naslova prvaka Kay de Wolf (Husqvarna), ki je kot zadnji izbiral štartno rampo, je bil šesti. V drugi vožnji smo bili priča številnim prehitevanjem, na koncu pa jo je z nekaj dolžinami motorja dobil Adamo pred Thibaultom Benistantom (Yamaha). Längenfelder je karirasto zastavo prečkal kot tretji, pred De Wolfom in Evertsom. Tako je s 47 točkami VN Evrope dobil Adamo, kar je njegova tretja zmaga v MX2 in prva po letu in pol. Drugi je bil Längenfelder (45 točk) in tretji Benistant (38). V skupnem seštevku sezone vodi tokrat četrti Evarts.

Čez dva tedna se prvenstvo nadaljuje na Sardiniji, čez tri tedne pa sledi "slovenska" dirka v Trentinu pri Gardskem jezeru, kamor vsako leto pride več tisoč slovenskih navijačev.