Tim Gajser na kvalifikacijski dirki samo za dobrim prijateljem

Tim Gajser je od prejšnje nedelje znova lastnik rdeče tablice vodilnega v skupnem seštevku prvenstva MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na sobotni kvalifikacijski dirki v Franciji je odločil štart. Dobil ga je Lucas Coenen (KTM). Najstnik je tako dobil prvo vožnjo v elitnem razredu MXGP. V prvi zavoj je za njim kot drugi zapeljal Maxime Renaux (Yamaha), na tretjem mestu pa Tim Gajser (Honda). A je Gajser francoskega tekmeca, ki je dobil prvo dirko letošnjega leta, kmalu prehitel in s Coenenom sta se odpeljala naprej. Belgijec, ki je sicer dober Timov prijatelj in se na dirkah pogosto družita, je 13 krogov dolgo vožnjo dobil s prednostjo dveh sekund. Tretji Ruben Fernandez (Honda) je zaostal že 22 sekund, Renaux je bil na kocu četrti, Romain Febvre (Kawasaki) pa peti. Tako je Gajser še za nekaj točk povečal prednost v skupnem seštevku sezone pred Renauxjem in Febvrom. Rdečo tablico si je slovenski as priboril minulo nedeljo, ko je na VN Kastilje La Manče dosegel svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu.

Drugi Slovenec v 450-kubičnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je kvalifikacijsko vožnjo končal na devetem mestu. Bil je 41 sekund za prvima dvema. Tako je dobil dve točki, saj jih na kvalifikacijah dobi prvih deset. Je 17. v skupnem seštevku sezone. Mladi slovenski up Jaka Peklaj (Husqvarna) v razredu MX2 (250-kubični motorji) tudi ta konec tedna ne nastopa, potem ko je pred dvema tednoma grdo padel na dirki italijanskega prvenstva. Kvalifikacijsko vožnjo v šibkejšem razredu je sicer dobil Thibault Benistant (Yamaha).

MXGP, VN Evrope, kvalifikacijska dirka:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Romain Febvre (Kawasaki)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

7. Isak Gifting (Yamaha)

8. Pauls Jonass (Kawasaki)

9. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (2/20):



1. Tim Gajser (Honda) 117 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 94

3. Romain Febvre (Kawasaki) 94

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 79

5. Lucas Coenen (KTM) 67

6. Ruben Fernandez (Honda) 61

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 56

8. Pauls Jonass (Kawasaki) 56

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 24