Za uvod lokalni spopad, vse oči uprte v Maribor in Ljubljano

Glavno dogajanje tretjega kroga 1. SNL bo v nedeljo, ko bosta na sporedu dva derbija. Za uvod bo Maribor gostil Koper, oba tekmeca sta med tednom izpadla iz kvalifikacij konferenčne lige, zatem pa bo sledila še poslastica v Stožicah med Olimpijo in Celje. Krog se bo začel danes z lokalnim obračunom med Radomljami in Domžalami. V soboto se bo Mura pomerila z Aluminijem, Primorje pa z Bravom.

Za uvod lokalni spopad

Avgustovski spored prvoligaške konkurence bodo z občinskim derbijem odprli nogometaši Radomelj in Domžal. V prejšnji sezoni so prav vsi štirje sosedski dvoboji pripadli mlinarjem, tako Radomljani kot Domžalčani so v sezono zakorakali z dvema porazoma. Rumeno-črni po 180 minutah sezone 2025/26 še čakajo na prvi zadetek katerega od svojih nogometašev, edini zadetek je namreč v dvoboju s Kidričani dosegel gostujoči branilec Filip Kosi. Pred tretjo preizkušnjo sezone so pri rumeno-črnih predstavili naslednjega novinca. Angleški druogligaš Stoke City je Radomljam posodil 21-letnega krilnega napadalca Nikolo Jojića. Petkov obračun bo že 25. medsebojni, Domžale pa so s skupno 11 zmagami še vedno uspešnejše od Radomelj, ki so dobile devet lokalnih derbijev. Možnost za nastop bosta v tem krogu imela tudi novinca v Domžalah Senegalec Fallou Faye in Patrik Klančir.

Mura je v letošnji sezoni še brez točk, dvakrat je bila prekratka v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Sobotni spored se bo začel v Murski Soboti, kjer bo Mura gostila Aluminij. Mura se bo tako po dveh gostovanjih v Stožicah predstavila še pred tribunami domače Fazanerije. Črno-beli bodo prve zadetke in točke tega poletja napadali proti Aluminiju, ki se lahko po dveh preizkušnjah pohvali s polovičnim točkovnim izkupičkom. Mura na sedmih ligaških tekmah pod taktirko srbskega strokovnjaka Ivana Kurtušića še ni slavila zmage, soboški zmagovalni post pa se vleče že 12 tekem. Jura Arsić bo lahko v zasedbi Aluminija po prestani kazni zaradi rdečega kartona znova računal na vratarja Matjaža Rozmana, za katerim je že 351 nastopov v prvi ligi.

Primorje proti Bravu prvič pod reflektorji

Sobotni spored sklepamo v Ajdovščini, kjer se bo Primorje pomerilo z Bravom. Ajdovci so v prejšnji sezoni proti ljubljanski ekipi dobili oba domača obračuna, obe ekipi pa sta v letošnji sezoni pri polovičnem izkupičku. Zasedba Aleša Arnola bo igrala brez Nemanje Jakšića, ki bo kariero nadaljeval v Bosni in Hercegovini pri Borcu iz Banjaluke.

Obračun z Bravom se bo ne glede na razplet zapisal v anale ajdovskega nogometa, saj bo Primorje prvič zaigralo pod reflektorji. "Upam, da se bo zbralo čim več ljudi, kajti to je za Ajdovščino zares velika pridobitev," je ob tem dejal trener Anđelković.

Nedeljski spored se začenja v Mariboru Maribor bo po izpadu iz Evrope vse sile uprl v domače tekmovanje. Foto: Jure Banfi

V nedeljo bosta še dve poslastici. Ob 17.30 bo pestro v Ljudskem vrtu, kjer bo Maribor gostil Koper. Obe zasedbi se bosta skušali pobrati po izpadih iz Evrope. Koper je bil v okviru drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige na obeh tekmah brez možnosti proti norveškemu Vikingu, Maribor pa je bil v seštevku dveh srečanj za gol prekratek proti madžarski zasedbi Paksi. Koprčani bodo v Ljudskem vrtu skušali nadaljevati brezhiben uvod v 1. SNL, saj so dobili obe dozdajšnji tekmi, potem ko so najprej ugnali Bravo, nato pa še Primorje. Na drugi strani je Maribor pri polovičnem izkupičku. V prvem krogu so po preobratu morali priznati premoč Celju (1:2), v prejšnjem krogu pa so za prvo zmago ugnali Domžale.

Za konec še derbi v Stožicah

Tretji krog prvoligaškega tekmovanja se bo sklenil v nedeljo v Stožicah, kjer bo ob 20.15 gostovalo Celje z nekdanjim trenerjem Olimpije Albertom Riero. Olimpija in Celje sta po izpadu Maribora in Celja še edina predstavnika Slovenije v evropskih tekmovanjih, oba čakata nastopa v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Olimpija je bila v drugem krogu kvalifikacij boljša od andorskega Interja Escaldesa, Celje pa je bilo v seštevku dveh tekem kvalifikacij za ligo Europa prekratko proti AEK iz Larnake, tako da jih za "tolažilno nagrado" čaka boj za konferenčno ligo, kjer so lani prišli vse do četrtfinala.

Albert Riera se vrača v Stožice. Foto: Jure Banfi

V Ljubljani bo v nedeljo potekal boj dveh izmed treh še neporaženih ekip v 1. SNL v tej sezoni. Prvak Olimpija je ugnal Muro in Olimpijo ter je po dveh tekmah še brez prejetega zadetka, Celjani pa so ugnali Maribor in Radomlje. Na zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh tekmecev se je srečanje konec aprila končalo z remijem (3:3), pred tem pa sta dve srečanji pripadli Olimpiji.

