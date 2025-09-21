Izjemna predstava slovenskih sosedov na SP presenečenj

Dan po koncu skupinskega dela svetovnega prvenstva, v katerem se je poslovilo več pretendentov za odličja, tudi Brazilija in Francija, se je na Filipinih vse skupaj začelo znova. Na sporedu je osmina finala, ki bo razpotegnjena do torka. V soboto sta se med najboljših osem uvrstili Turčija in Poljska, danes pa se jima je v četrtfinalu pridružila Italija. Slovenski zahodni sosedi so prepričljivo s 3:0 ugnali Argentino, ki je pred tem v skupinskem delu pokvarila načrte olimpijskim prvakom Francozom. Slovenci se bodo za napredovanje borili v ponedeljek ob 14. uri, ko bodo njihovi tekmeci Američani.

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih so se začeli izločilni boji. Med reprezentancami, ki se potegujejo za naslov, je tudi Slovenija, ki je na uvodni tekmi premagala Čile s 3:0, nato po petih nizih izgubila proti zmagovalcem svoje skupine Bolgarom, na odločilnem obračunu za napredovanje pa s 3:1 domov poslala Nemce.

Zasedbo italijanskega stratega Fabia Solija v osmini finala tako čakajo ZDA, pri katerih vlogo pomočnika opravlja nekdanji slovenski selektor Luka Slabe. Če bodo Slovenci v ponedeljek popoldne preskočili ameriško oviro, jih v četrtkovem četrtfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Bolgarijo in Portugalsko.

Slovenci se pripravljajo na ponedeljkovo tekmo z Američani. Foto: Volleyball World

V soboto sta bili podeljeni uvodni četrtfinalni vstopnici. Prvo je osvojila Turčija, ki je s 3:1 ugnala Nizozemsko. Slednja je bolje začela dvoboj in v tesni končnici dobila prvi niz. Tudi v drugem je vseskozi pretila tekmecem, a bila v končnici prekratka. To je sprostilo Turke, ki so zanesljivo dobili tako tretji kot četrti niz in se s tem že razveselili najboljše uvrstitve na SP v zgodovini. Pred tremi leti so na prvenstvu, ki sta ga gostili Poljska in Slovenija, zasedli končno 11. mesto.

V turški izbrani vrsti je bil daleč najboljši posameznik Adis Lugumdžija s 28 točkami, pri Nizozemcih pa Michiel Ahyi z 21. Foto: Reuters

Evropski prvaki Poljaki so vlogo favorita upravičili proti Kanadčanom. Čeprav je to prvenstvo jasno pokazalo, da favoriti ne zmagujejo vedno, tako so se od prvenstva že poslovili olimpijski prvaki Francozi, Brazilci, pa Japonci, Poljaki, ki so na zadnjih treh svetovnih prvenstvih osvojili dve zlati in srebrno kolajno, v soboto vseeno niso imeli pretirano težkega dela.

Prvi niz je Poljska dobila zanesljivo, dolgo ji je dobro kazalo tudi v drugem, saj je vodila do končnice. Kanadčani so jo ujeli na 21. točki, prvič povedli s 24:23, nato pa izkoristili že prvo zaključno žogo. Slabo odigrana končnica drugega niza pa je zdramila favorite. V nadaljevanju ni imela več težav, zanesljivo so prišli do zmage in dvoboja s Turčijo.

Kamil Semeniuk je dosegel 18 točk, Bartosz Kurek 15, Alfredo Leon pa 14, od tega tri z asi, servis je bil nasploh močno orožje Poljakov. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 23 točkami Kanadčan Sharone Vernon-Evans.

Prva reprezentanca sveta Poljska se je v četrtfinale prebila prek Kanade. Foto: Volleyball World

Branilci naslova Italijani, ki so v skupini končali na drugem mestu za Belgijci, so v prvem nedeljskem dvoboju osmine finala premagali Argentince. Slovenski zahodni sosedi so zmagali s 3:0. V drugem nedeljskem srečanju osmine finala se bosta ob 14. uri pomerili Belgija in Finska.

Za konec osmine finala bodo v torek Tunizijci igrali s Čehi. Srbi, ki jih vodi Gheorghe Cretu in ki so poskrbeli za veliko zmago nad Brazilijo, bodo četrtfinale iskali proti Iranu. Ta je bil že na robu izpada proti gostiteljem Filipincem, a se je izvlekel.

