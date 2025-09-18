Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
18. 9. 2025,
16.57

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,26

Natisni članek

Natisni članek
Brazilija Srbija Gheorghe Cretu odbojka SP v odbojki 2025

Četrtek, 18. 9. 2025, 16.57

21 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, sedmi dan

Dan senzacij na SP! Po olimpijskih prvakih izpadli še Brazilci.

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,26
srbska odbojkarska reprezentanca | Srbija, ki jo vodi Gheorghe Cretu, je s 3:0 odpravila Brazilijo in napredovala v osmino finala. | Foto Volleyball World

Srbija, ki jo vodi Gheorghe Cretu, je s 3:0 odpravila Brazilijo in napredovala v osmino finala.

Foto: Volleyball World

Odbojkarji Srbije, ki jih vodi nekdanji selektor Slovenije Gheorghe Cretu, so na zadnji tekmi skupinskega dela morali nujno premagati Brazilijo, če so želeli ohraniti upe na napredovanje. Priredili so veliko presenečenje, južnoameriško odbojkarsko velesilo so premagali s kar 3:0 in si priigrali osmino finala. Brazilci so le nekaj ur pozneje doživeli popoln šok, saj je Češka brez izgubljenega niza ugnala Kitajsko in na lestvici prehitela Brazilijo. Tako so nepričakovano brez izločilnih bojev ostale tretja (Brazilija), peta (Francija) in sedma reprezentanca (Japonska) na svetu. Dvakratni zaporedni olimpijski prvaki Francozi so namreč izgubili po petih setih proti Argentini in se poslovili. Branilka naslova Italija je upravičila vlogo favoritov, prepričljivo ugnala Ukrajino in napredovala med najboljših 16.

Rezende
Sportal Žalostna novica pred tekmo Brazilcev, trener na robu solz #video
slovenska odbojkarska reprezentanca, Fabio Soli
Sportal Selektor izpostavil iskanje ravnotežja ob drugačni igri, v katero so bili primorani #video

Svetovno prvenstvo, sedmi dan

Četrtek, 18. september

Presenečenja na svetovnem prvenstvu se nadaljujejo. Tokrat so se pod veliko podpisali Srbi pod selektorsko taktirko Gheorgeja Cretuja. Prvenstvo so odprli z nepričakovanim gladkim porazom proti Čehom, nato pa brez izgubljenega niza premagali Kitajsko.

Zadnji dan skupinskega dela so morali nujno premagati Brazilce, da bi še lahko upali na osmino finala. To jim je uspelo v velikem slogu, brez oddanega niza, kar pomeni, da se je južnoameriška odbojkarska velesila, pri kateri je trener Bernardo Rezende pred dvobojem izvedel, da mu je umrla mama, znašla v težavah. 

Ko so Čehi nekaj ur pozneje s 3:0 premagali Kitajce, so s tem Brazilce, ene od favoritov za odličje, pahnili na tretje mesto. Brazilija je tako nepričakovano hitro končala prvenstvo. Če bi Kitajci osvojili proti Čehom vsaj en niz, bi južnoameriška velesila vendarle napredovala, a ji odbojkarji bogovi niso bili naklonjeno. Kitajci so bili še najbližje uspehu proti Čehom v uvodnem nizu, ki so ga izgubili na razliko 24:26.

Iran po trilerju gostiteljem preprečil napredovanje

Skupina H se bo v osmini finala križala s skupino A, v kateri so imele pred zadnjim krogom vse štiri reprezentance še možnost za napredovanje. Kot prvi so si ga z zmago nad Egiptom priigrali Tunizijci, na drugi tekmi pa so po pravem trilerju Iranci po petih setih strli odpor gostiteljev Filipincev in napredovali.

Francija Andree Gianija se poslavlja

Pestro je še v skupinah C in F. Finci so v skupini C s 3:1 premagali Južno Korejo in dosegli drugo zmago. Severnjaki so nato pogledovali na drugo tekmo med Argentino in Francijo.

Francozi so po porazu z Argentino izgubili možnosti za napredovanje in prvenstvo končali še pred izločilnimi boji. | Foto: Guliverimage Francozi so po porazu z Argentino izgubili možnosti za napredovanje in prvenstvo končali še pred izločilnimi boji. Foto: Guliverimage

Le en scenarij, zmaga Francije nad Argentino po petih setih, bi Fincem preprečil napredovanje, Francoze pa bi v osmino finala peljala le zmaga. Argentinci so vodili z 2:0, galski petelini so izenačili in izsilili peti set, po katerem so se zmage in napredovanja razveselili Argentinci. Ti so osvojili prvo mesto, Finci pa drugo. Za Francoze je prvenstva konec še pred osmino finala.

Belgijci potrdili prvo mesto, Italija zaprla vrata Ukrajini

Skupina C se bo križala s skupino F, v kateri je bilo zanimivo vse do zadnje tekme. Belgijci so po zmagah nad Ukrajino in Italijo premagali še Alžirce in bodo napredovali s prvega mesta.

Za drugo vstopnico za izločilne boje so se v medsebojnem spopadu udarili branilci naslova Italijani in Ukrajinci. Slovenski zahodni sosedi so bili boljši, zmagali so s 3:0 in napredovali v osmino finala.

Italijani so se izkazali proti Ukrajincem. | Foto: Volleyball World Italijani so se izkazali proti Ukrajincem. Foto: Volleyball World

Slovenci v ponedeljek za četrtfinale proti ZDA

Osmina finala bo potekala od sobote do torka. Slovenci so v svoji skupini zasedli drugo mesto in se bodo v ponedeljek ob 14. uri zoperstavili ZDA, prva Bolgarija pa bo igrala s Portugalsko.

Zmagovalca teh parov se bosta nato med seboj pomerila v četrtfinalu, tako da je mogoč nov boj Slovencev in Bolgarov, a pot do tja je še dolga.

Svetovno prvenstvo, sedmi dan

Četrtek, 18. september

Lestvice:

Pari osmine finala

Sobota, 20. september
9.30 Turčija – Nizozemska
14.00 Poljska – Kanada

Nedelja, 21. september
Argentina – Italija
Belgija – Finska

Ponedeljek, 22. september
9.30 Bolgarija – Portugalska
14.00 ZDA – Slovenija

Torek, 23. september
Tunizija – Češka
Iran – Srbija

Slovenske tekme,

Izločilni boji:

Osmina finala, ponedeljek, 22. september:

14.00 ZDA – Slovenija

Skupinski del:

Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)

Ponedeljek, 15. september
Slovenija : Bolgarija 2:3 (–19, –14, 18, 23, –13)

Sreda, 17. september
 Slovenija : Nemčija 3:1 (21, –17, 29, 22)

slovenska odbojkarska reprezentanca : Nemčija, svetovno prvenstvo
Sportal Slovenci strli nemški odpor in napredovali v izločilne boje
Brazilija Srbija Gheorghe Cretu odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.