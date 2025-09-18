Dan senzacij na SP! Po olimpijskih prvakih izpadli še Brazilci.

Odbojkarji Srbije, ki jih vodi nekdanji selektor Slovenije Gheorghe Cretu, so na zadnji tekmi skupinskega dela morali nujno premagati Brazilijo, če so želeli ohraniti upe na napredovanje. Priredili so veliko presenečenje, južnoameriško odbojkarsko velesilo so premagali s kar 3:0 in si priigrali osmino finala. Brazilci so le nekaj ur pozneje doživeli popoln šok, saj je Češka brez izgubljenega niza ugnala Kitajsko in na lestvici prehitela Brazilijo. Tako so nepričakovano brez izločilnih bojev ostale tretja (Brazilija), peta (Francija) in sedma reprezentanca (Japonska) na svetu. Dvakratni zaporedni olimpijski prvaki Francozi so namreč izgubili po petih setih proti Argentini in se poslovili. Branilka naslova Italija je upravičila vlogo favoritov, prepričljivo ugnala Ukrajino in napredovala med najboljših 16.

Svetovno prvenstvo, sedmi dan

Četrtek, 18. september

Presenečenja na svetovnem prvenstvu se nadaljujejo. Tokrat so se pod veliko podpisali Srbi pod selektorsko taktirko Gheorgeja Cretuja. Prvenstvo so odprli z nepričakovanim gladkim porazom proti Čehom, nato pa brez izgubljenega niza premagali Kitajsko.

Zadnji dan skupinskega dela so morali nujno premagati Brazilce, da bi še lahko upali na osmino finala. To jim je uspelo v velikem slogu, brez oddanega niza, kar pomeni, da se je južnoameriška odbojkarska velesila, pri kateri je trener Bernardo Rezende pred dvobojem izvedel, da mu je umrla mama, znašla v težavah.

Ko so Čehi nekaj ur pozneje s 3:0 premagali Kitajce, so s tem Brazilce, ene od favoritov za odličje, pahnili na tretje mesto. Brazilija je tako nepričakovano hitro končala prvenstvo. Če bi Kitajci osvojili proti Čehom vsaj en niz, bi južnoameriška velesila vendarle napredovala, a ji odbojkarji bogovi niso bili naklonjeno. Kitajci so bili še najbližje uspehu proti Čehom v uvodnem nizu, ki so ga izgubili na razliko 24:26.

Iran po trilerju gostiteljem preprečil napredovanje

Skupina H se bo v osmini finala križala s skupino A, v kateri so imele pred zadnjim krogom vse štiri reprezentance še možnost za napredovanje. Kot prvi so si ga z zmago nad Egiptom priigrali Tunizijci, na drugi tekmi pa so po pravem trilerju Iranci po petih setih strli odpor gostiteljev Filipincev in napredovali.

Francija Andree Gianija se poslavlja

Pestro je še v skupinah C in F. Finci so v skupini C s 3:1 premagali Južno Korejo in dosegli drugo zmago. Severnjaki so nato pogledovali na drugo tekmo med Argentino in Francijo.

Francozi so po porazu z Argentino izgubili možnosti za napredovanje in prvenstvo končali še pred izločilnimi boji. Foto: Guliverimage

Le en scenarij, zmaga Francije nad Argentino po petih setih, bi Fincem preprečil napredovanje, Francoze pa bi v osmino finala peljala le zmaga. Argentinci so vodili z 2:0, galski petelini so izenačili in izsilili peti set, po katerem so se zmage in napredovanja razveselili Argentinci. Ti so osvojili prvo mesto, Finci pa drugo. Za Francoze je prvenstva konec še pred osmino finala.

Belgijci potrdili prvo mesto, Italija zaprla vrata Ukrajini

Skupina C se bo križala s skupino F, v kateri je bilo zanimivo vse do zadnje tekme. Belgijci so po zmagah nad Ukrajino in Italijo premagali še Alžirce in bodo napredovali s prvega mesta.

Za drugo vstopnico za izločilne boje so se v medsebojnem spopadu udarili branilci naslova Italijani in Ukrajinci. Slovenski zahodni sosedi so bili boljši, zmagali so s 3:0 in napredovali v osmino finala.

Italijani so se izkazali proti Ukrajincem. Foto: Volleyball World

Slovenci v ponedeljek za četrtfinale proti ZDA

Osmina finala bo potekala od sobote do torka. Slovenci so v svoji skupini zasedli drugo mesto in se bodo v ponedeljek ob 14. uri zoperstavili ZDA, prva Bolgarija pa bo igrala s Portugalsko.

Zmagovalca teh parov se bosta nato med seboj pomerila v četrtfinalu, tako da je mogoč nov boj Slovencev in Bolgarov, a pot do tja je še dolga.

Svetovno prvenstvo, sedmi dan

Četrtek, 18. september

Lestvice:

Pari osmine finala Sobota, 20. september

9.30 Turčija – Nizozemska

14.00 Poljska – Kanada Nedelja, 21. september

Argentina – Italija

Belgija – Finska Ponedeljek, 22. september

9.30 Bolgarija – Portugalska

14.00 ZDA – Slovenija Torek, 23. september

Tunizija – Češka

Iran – Srbija