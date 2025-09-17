Slovenci strli nemški odpor in napredovali v izločilne boje

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tretji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu premagala Nemčijo s 3:1 (21, -17, 29, 22). Slovenski odbojkarji so dosegli drugo zmago v skupini E in z drugim mestom napredovali v osmino finala, v katerem se bodo merili z ZDA.

Slovenske odbojkarje je po prepričljivi zmagi nad Čilom in tesnim porazom proti Bolgariji danes čakala še najpomembnejša tekma v skupinskem delu SP. Današnja zmaga Bolgarije proti Čilu je potrdila pričakovanja, da bo tekma med Slovenijo in Nemčijo odločala še o drugem potniku v osmino finala iz te skupine.

Z neugodno Nemčijo so se Slovenci na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na SP. Leta 2022 so jih pred domačimi navijači premagali sprva v skupinskem delu tekmovanja in nato še v osmini finala. Lani je bila slovenska zasedba od nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem.

Foto: Volleyball World

Slovenci so tudi zadnjo tekmo skupinskega dela začeli v enaki postavi kot uvodna dvoboja. Začetek uvodnega niza je nakazoval na izenačen obračun, ekipi sta kar nekaj časa igrali točko po točko. Točko ali dve prednosti so si sicer večkrat priigrali Nemci, a so Solijevi varovanci s štirimi zaporednimi nato prvi ušli na prednost +3 pri 13:10.

Vse za Slovenijo ni teklo gladko, napake so se vmes tudi prikradle, a so bili dovolj zanesljivi, da so držali vodstvo. Nemci so ostajali blizu, vmes prišli le na točko minusa, a so v odločilnih trenutkih niza Slovenci pobegnili na štiri točke prednosti in na krilih teh trenutkov prednost varno zadržali do konca niza.

Dober zaključek uvodnega niza se je poznal v nekaj prvih točkah drugega, Slovenci so povedli 3:1 in 4:2. V nadaljevanju pa so Nemci nanizali pet zaporednih točk, po katerih so ušli na pet točk naskoka (12:7). Slovenci so za trenutek strnili vrste in po svojih zaporednih točkah prišli na točko zaostanka (11:12).

Foto: Volleyball World

Nato jim je zopet padla zbranost, Nemci pa so tudi po zaslugi dobrih servisov z novim paketom točk spet pobegnili na +5 (16:11). Slovencem v teh trenutkih igra ni stekla, Nemci so vodstvo povišali na sedem točk (20:13) in poravnali izid na 1:1.

Težave so se prenesle tudi v začetek tretjega niza, ko so Nemci uvodoma ušli na +3 (5:2). Slovenci so jih hitro ujeli in prvič v nizu povedli pri 12:11. Sledil je izenačen obračun za vsako točko, nobena ekipa pa dolgo ni povedla za več kot točko. Slovenci so proti koncu ušli na 21:19. A v ključnih trenutkih, Soli je poskušal tudi z več menjavami, je Nemčija poravnala na 23. točki in celo povedla 24:23, preden so Slovenci izsili podaljšano igro. V tej so Nemci zapravili nekaj zaključnih žog, Slovenci pa unovčili svojo drugo.

Dobro je Slovenija začela četrti niz in hitro prišla do prednosti štirih točk pri 8:4. Solijevi varovanci so igrali precej bolje in po asu Nika Mujanovića ušli na +5 (14:9), po nemški minuti odmora pa na +6 (15:9). A očitno so se Slovenci preveč sprostili in prednost zapravili, ko so Nemci izenačili na 17:17. Podobno kot v tretjem nizu so tudi v tem Slovenci povedli za dve točki pri 21:19 in 23:21, a v nasprotju s prejšnjim so tokrat zdržali do konca in izkoristili drugo žogo za osmino finala.

V ponedeljek se bodo pomerili z Američani. Foto: Volleyball World

V slovenski vrsti je bil danes znova najbolj učinkovit Tonček Štern, ki je vpisal 18 točk. Nik Mujanović in Žiga Štern sta jih pristavila po 16, Jan Kozamernik pa deset. Pri Nemcih je bil z 22 točkami najboljši Erik Röhrs.

Bolgari so s tremi zmagami in z osmimi točkami osvojili prvo mesto v skupini in se bodo v osmini finala pomerili s Portugalci, ki so v skupini D osvojili drugo mesto. Slovence v ponedeljek čaka težka naloga, merili se bodo z neporaženimi Američani. V skupini E so Nemci s tremi točkami osvojili tretje mesto, Čilenci pa so bili brez osvojene točke in niza zadnji.