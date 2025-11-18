Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
18. 11. 2025,
12.15

Slovenski prvaki bodo zmago v Kragujevcu lovili v sredo

ACH Volley se ne želi še enkrat znajti v podobno zahtevnem položaju, kot se je proti Romunom

ACH Volley : Dinamo Bukarešta | Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so pretekli teden po preobratu in drami izločili Dinamo Bukarešto, v zadnjem krogu kvalifikacij pa so odločeni, da že v gosteh pridejo do zmage. | Foto Filip Barbalić

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so pretekli teden po preobratu in drami izločili Dinamo Bukarešto, v zadnjem krogu kvalifikacij pa so odločeni, da že v gosteh pridejo do zmage.

Foto: Filip Barbalić

Pred odbojkarji ACH Volley Ljubljana je še zadnja stopnica na poti do skupinskega dela lige prvakov. Zasedba trenerja Igorja Kolakovića bo tretji krog kvalifikacij, v katerem se meri s srbskim prvakom Radničkim, odprla v sredo ob 18. uri v Kragujevcu. Povratna tekma bo prihodnji četrtek ob 20. uri v Ljubljani.

ACH Volley : Dinamo Bukarešta
Sportal Po velikem preobratu: "Takšne tekme smo si lahko le želeli"

Za slovenskimi prvaki je pestra kvalifikacijska pot za tako želeno vstopnico, ki prinaša nastop v skupinskem delu lige prvakov. Za to morajo izločiti tri tekmece. Dva so že. Najprej so bili boljši od nizozemskega Orion Stars, nato pa so po pravi drami in zlatem nizu tudi z izdatno pomočjo kapetana Tineta Urnauta, ki je igral prvič po vrnitvi v oranžni dres, izločili še romunskega prvaka Dinamo Bukarešta

Naslednja ovira bo srbski prvak Radnički iz Kragujevca, kamor so ACH-jevci že pripotovali. Gostitelji so v prvem kolu kvalifikacij dvakrat s 3:0 premagali prvaka Azerbajdžana Azerrail Baku, v drugem kolu pa najprej v gosteh s 3:2, nato pa še doma s 3:0 avstrijskega prvaka TSV Reiffeisen Hartberg. Srbi tako v domači dvorani Jezero v Kragujevcu, ki sprejme 3.500 gledalcev, v kvalifikacijah še niso izgubili niza.

Calcit Volley - Alpacem Kanal
Sportal Na velikem derbiju prvi poraz Kamničanov

"Ne želimo se še enkrat znajti v podobno težki situaciji, zato smo motivirani in odločeni, da na povratni tekmi v Ljubljani ne rešujemo situacije, temveč potrdimo ligo prvakov," pravi trener Kolaković. | Foto: Filip Barbalić "Ne želimo se še enkrat znajti v podobno težki situaciji, zato smo motivirani in odločeni, da na povratni tekmi v Ljubljani ne rešujemo situacije, temveč potrdimo ligo prvakov," pravi trener Kolaković. Foto: Filip Barbalić

Moštvo iz Kragujevca je letos tretjič osvojilo naslov srbskega prvaka, prvega po letu 2010. Jedro ekipe sestavljajo izkušeni srbski odbojkarji, vodi jih domači strateg Aleksa Brđović, v prvih dveh kolih kvalifikacij pa so največ točk prispevali 39-letni korektor Mladen Bojović, 25-letni srednji bloker Vladimir Gajović in 27-letni sprejemalec Ivan Ćirović. Manjšo prednost na strani Ljubljančanov bi lahko predstavljal strokovni štab, saj je bil ljubljanski trener Igor Kolaković nekoč selektor srbske reprezentance, njegov pomočnik Dragan Kobiljski pa trener Radničkega, menijo pri ACH Volley.

"Popolnoma smo osredotočeni na sredino tekmo, na kateri si želimo prikazati pravi obraz in se iz gostovanja v Srbiji vrniti s pozitivnim rezultatom. Kljub preobratu in veliki zmagi v četrtek v Tivoliju proti Romunom si ne želimo še enkrat znajti v podobno težki situaciji, zato smo motivirani in odločeni, da na povratni tekmi v Ljubljani ne rešujemo situacije, ampak potrdimo napredovanje v skupinski del lige prvakov," je pred odhodom na gostovanje v klubski mikrofon dejal Kolaković.

"Zmaga je edini cilj za sredino tekmo v Srbiji. Spoštujemo nasprotnike in se zavedamo njihove kakovosti, vendar moramo že na prvi tekmi priti do dobrega izhodišča. Imamo kakovost in prav tako veliko željo po zmagi že v Kragujevcu," pa je ob tem dodal Jani Kovačič.

"Spoštujemo nasprotnike in se zavedamo njihove kakovosti, vendar moramo že na prvi tekmi priti do dobrega izhodišča." | Foto: Filip Barbalić "Spoštujemo nasprotnike in se zavedamo njihove kakovosti, vendar moramo že na prvi tekmi priti do dobrega izhodišča." Foto: Filip Barbalić

Kdo čaka zmagovalca v skupini?

Povratna tekma bo v dvorani Tivoli prihodnji četrtek ob 20. uri. Skupni zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del lige prvakov, kjer nanj že čakajo močne ekipe Itas Trentino, Ziraat Bank Ankara in Tours VB.

OK i-vent Maribor
Sportal Mariborčani v Podgorici zanesljivo v glavni del
Gen-i Volley
Sportal Zanesljivi zmagi vodilnih, Kamničanke postavljajo stvari na svoje mesto
Rok Možič
Sportal Možič in Planinšič do nove zmage, Mujanović blesti, Sillah se odlično znajde v Italiji
Radnički Kragujevac ACH Volley odbojka odbojkarska liga prvakov
Ne spreglejte
