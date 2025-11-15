Derbi kroga v Kamniku, ACH Volley gosti Novomeščane

Peti krog odbojkarskega državnega prvenstva se bo začel v Tivoliju, kjer bo ACH Volley Ljubljana, ki še lahko upa na nastop v ligi prvakov, gostil Krko. Fužinar bo gostil triglavane, derbi kroga pa bo v Kamniku – stoodstotni calcitovci bodo gostili aktualnega podprvaka iz Kanala. Krog bodo v nedeljo končali Mariborčani, ki so bili sredi tedna uspešni v pokalu CEV Challenge, in Panvita Pomgrad.