Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
15. 11. 2025,
10.58

Osveženo pred

1 dan

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Calcit Volley MOK Krka i-Vent Maribor Alpacem Kanal ACH Volley odbojka 1 DOL

Sobota, 15. 11. 2025, 10.58

1 dan

1. DOL za moške, 5. krog

Derbi kroga v Kamniku, ACH Volley gosti Novomeščane

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Calcit Volley | Kamničani gostijo Kanalce. | Foto Jan Uršič

Kamničani gostijo Kanalce.

Foto: Jan Uršič

Peti krog odbojkarskega državnega prvenstva se bo začel v Tivoliju, kjer bo ACH Volley Ljubljana, ki še lahko upa na nastop v ligi prvakov, gostil Krko. Fužinar bo gostil triglavane, derbi kroga pa bo v Kamniku – stoodstotni calcitovci bodo gostili aktualnega podprvaka iz Kanala. Krog bodo v nedeljo končali Mariborčani, ki so bili sredi tedna uspešni v pokalu CEV Challenge, in Panvita Pomgrad.

OK i-vent Maribor
Sportal Mariborčani v Podgorici zanesljivo v glavni del
ACH Volley : Dinamo Bukarešta
Sportal Po velikem preobratu: "Takšne tekme smo si lahko le želeli"

1. DOL, moški, 5. krog

Sobota, 15. november

Nedelja, 16. november

Lestvica:

Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborske odbojkarice brez lige prvakinj
OK i-Vent Maribor
Sportal Maribor do gladke zmage, Krka tesno izgubila
odbojkarska žoga
Sportal Radovljičanke prekinile niz porazov
Gen-i Volley
Sportal V Hočah tekma vrha in dna lestvice, Mariborčanke v Šempetru
 
Calcit Volley MOK Krka i-Vent Maribor Alpacem Kanal ACH Volley odbojka 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.