Odbojkarji ACH Volleyja bodo v četrtek odigrali prvo domačo tekmo v ligi prvakov. Po pričakovanem porazu proti favoritu skupine Trentinu bodo gostili turški Ziraat Bankkart Ankaro, proti kateremu bodo lovili prvo zmago v skupini A.

Oranžni zmaji so prvo tekmo v novem letu odigrali v državnem prvenstvu. Proti i-Vent Mariboru so sicer zmagali, a niso blesteli, v ligi prvakov v polnem Tivoliju pričakujejo boljšo predstavo. "Proti Mariboru smo bili še praznični, proti Turkom bomo boljši," je po tekmi v štajerski prestolnici obljubil organizator igre Gregor Ropret.

Kolaković: Čeprav bo naš tekmec ena najboljših evropskih ekip, razmišljamo samo o zmagi

Z njim se strinja tudi trener Igor Kolaković: "Državnega prvenstva ne moremo primerjati z ligo prvakov. Fantje dobro trenirajo, menim, da smo v dobri formi, mlajši igralci so storili korak naprej, čeprav bo naš tekmec ena najboljših evropskih ekip, razmišljamo samo o zmagi," je dejal na novinarski konferenci pred tekmo.

Turki so sicer stari znanci slovenskih prvakov. V zadnjih štirih sezonah sta še drugič v isti skupini. V sezoni 2022/23 so Ljubljančani na medsebojnih tekmah dvakrat izgubili z 2:3, lani pa sta se ekipi merili v četrtfinalu pokala Cev, v Ljubljani je bilo 3:0, za Ziraat, ki je nato s 3:2 dobil še povratno tekmo.

Štern: Mi moramo razmišljati predvsem o sebi

Ekipi sta letos spremenjeni, predvsem to velja za ACH Volley, za slovenske ljubitelje odbojke je najbolj pomembna sprememba, da je slovenski reprezentant Tonček Štern Ziraatov dres zamenjal z dresom ljubljanske ekipe.

"Težko rečem, ali so boljši ali slabši, kot smo bili lani. Menim, da velike razlike ni, vprašanje je, v kakšni formi so. Z nekaterimi igralci sem v stikih, smo se tudi videli, a o naši medsebojni tekmi se nismo veliko pogovarjali. Vem, da imajo visoka pričakovanja, vem, da so kakovostni, a tudi mi imamo svoja pričakovanja. Taktično se je na njih težko pripraviti, imajo več sistemov, lahko igrajo na različne načine. A mi moramo razmišljati predvsem o sebi. Že lani, ko sem igral za Ziraat, sem občutil energijo Tivolija, tako da verjamem, da nam navijači lahko olajšajo pot do zmage," pa se na energijo kultne ljubljanske dvorane zanaša Štern.

Na njegovo korektorsko mesto je k Ziraatu prišel nizozemski zvezdnik Nimir Abdel-Aziz, eden od štirih tujcev v ekipi, poleg njega pomembno vlogo igrata tudi francoski reprezentant Trevor Clevenot in poljski reprezentant Tomasz Forlan, prav tako novinec v moštvu, ki z le enim porazom vodi v turškem prvenstvu.

Urnaut še ne ve, ali bo igral

Slovenska ekipa ima nekaj manjših zdravstvenih težav, še vedno največjo predstavlja kapetan Tine Urnaut, ki ni povsem prepričan, da bo stopil na igrišče. "Z mojo osnovno poškodbo, zaradi katere nekaj časa nisem igral, je vse v redu. Sem pa malo pretiraval. Vsi vemo, da sem se želel čim prej vrniti, v tej želji pa so nastale nekatere druge težave, tako da ne vem, kaj bo jutri," ni povsem prepričan o svojem nastopu kapetan ACH Volleyja.