Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tekmi za biti ali ne biti svetovnega prvenstva na Filipinih po hudi bitki s 3:1 (21, -17, 29, 22) strla odpor Nemcev in si zagotovila napredovanje v izločilne boje, za Nemčijo pa je prvenstva konec. Slovenci so v skupini E končali na drugem mestu, kar pomeni, da jih v ponedeljkovi osmi finala čaka prva reprezentanca skupine D ZDA, pri kateri kot pomočnik trenerja dela nekdanji slovenski selektor Luka Slabe. Iz slovenske skupine napreduje še prva Bolgarija, ki se bo za četrtfinale pomerila s Portugalsko. Osmina finala SP bo potekala od sobote do torka.

Poročilo s tekme:

Slovenija : Nemčija 3:1 (21, -17, 29, 22) * Dvorana Mall of Asia, gledalcev 2969, sodnika: Sarikaya (Turčija) in Choi (Južna Koreja).

* Slovenija: T. Štern 18 (3 bloki), Pajenk 7 (1 blok), Kozamernik 10 (5 blokov), Marovt, Bračko 2 (1 blok), Štalekar 1, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 16 (2 asa, 1 blok), Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut, Mujanović 16 (2 asa), Kržič, Najdič.

* Nemčija: Graven, Reichert, John 3, Grozer 8 (2 bloka), Brehme 11 (2 asa, 2 bloka), Peter, Zimmermann 2 (2 bloka), Krage-Brewitz, Röhrs 22 (3 asi, 1 blok), Krick 10 (1 blok), Brand 14 (2 asa, 1 blok), Burggräf, Mohwinkel, Torwie.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Filipinih za uvod odpravila Čile, nato pa se po anemičnem začetku proti Bolgarom vrnila v igro, a po petih setih izgubila. V zadnjo, odločilno tekmo skupinskega dela je, tako kot njena tekmica Nemčija, vstopila z eno zmago na računu.

Slovenci so tako za napredovanje nujno potrebovali zmago nad Nemci, v nasprotnem primeru bi se poslovili od SP prej od pričakovanj, in jo na koncu tudi dobili. Selektor Fabio Soli je tokrat že od samega začetka dočakal pristop, ki ga zahteva in ki ga proti Bolgarom ni videl.

Foto: Volleyball World

Njegovi varovanci so uvodni niz dobili s 25:21, v drugem so se vrstile slovenske napake, tekmeci pa so, tudi na račun odličnega servisa, večji del niza Slovence držali na varni razdalji in s 25:17 izenačili. V tretjem nizu so bolje začeli Nemci, a so Slovenci uspeli priključiti in poskrbeli za dramatičen zaključek. V tem so imeli Nemci pet zaključnih žog za zmago, a so Solijevi varovanci vse ubranili, sami pa izkoristili drugo in slavili z 31:29.

Slovenci so bolje odprli četrti niz, vseskozi vodili, tudi za +6, pa so se Nemci vrnili in z izenačenjem na 17:17 začinili zaključek, ki pa je po dveh urah trdega boja pripadel Slovencem. Ti se bodo v ponedeljek v osmini finala pomerili z Američani.

V ponedeljkovi osmini finala se bodo pomerili z Američani, pri katerih kot pomočnik trenerja dela Luka Slabe. Foto: Volleyball World

V slovenski vrsti je bil danes znova najbolj učinkovit Tonček Štern, ki je vpisal 18 točk, Nik Mujanović in Žiga Štern pa 16, pri Nemcih je bil z 22 točkami najboljši Erik Röhrs.

Kovačič: Takšna igra proti ZDA ne bo dovolj. Ž. Štern: Nismo še pokazali vsega.

Slovenci, ki imajo kar nekaj težav s poškodbami, so bili po zmagi zelo realni, zavedajo se, da bo treba proti Američanom prikazati boljšo predstavo in dvigniti raven igre.

"Borba je bila, manjkalo pa je nekaj kakovosti v tej predstavi, a zelo smo veseli zmage. Verjetno pa taka igra ne bo dovolj v osmini finala proti ZDA. Treba bo popraviti nekatere stvari, kakovost v vseh elementih. To bo recept," je po zmagi za nacionalno televizijo dejal Jani Kovačič.

Žiga Štern je bil tudi tokrat razigran, a se zaveda, da bodo morali v izločilnih bojih kot ekipa pokazati več. Foto: Volleyball World

Žiga Štern, ki je ob koncu tretjega niza poskrbel za pomembno točko, poudarja, da še niso pokazali vsega: "Zelo sem vesel, da nam je uspelo izvleči rezultat, v katerega smo verjeli in smo si ga želeli. Pozitivna stvar je, da smo tekmo končno začeli bolje kot v preteklosti, nato pa smo padli. Spet smo pokazali dva različna obraza, a na koncu, ko je bilo najpomembnejše, smo bili pravi. Verjamem, da še nismo pokazali vsega."

Bolgari po novi zmagi potrdili prvo mesto v skupini, Slovenci v ponedeljek proti Američanom

Že pred slovensko-nemškim obračunom so Bolgari odpravili odpisane Čilence in potrdili prvo mesto v skupini E, kar pomeni, da bodo za četrtfinale igrali proti Portugalcem. Drugouvrščene Slovence pa čakajo zmagovalci skupine D Američani.

Bolgari so za konec skupinskega dela premagali Čile in potrdili prvo mesto v "slovenski" skupini. Foto: Volleyball World

Turkom in Poljakom prvo mesto v skupini, Japonci se poslavljajo

V skupini B sta se za prvo mesto pomerili Poljska in Nizozemska, s 3:1 so zmagali evropski prvaki Poljaki, tako da v osmino finala štartajo s prvega mesta. V skupini G pa je o prvem mestu odločala tekma med Turčijo in Kanado, s 3:0 je zmagala prva.

Poljaki se bodo za četrtfinale pomerili s Kanadčani, Turki pa z Nizozemci.

Še zadnjič na prvenstvu so bili na delu Japonci, ki so poskrbeli za razočaranje prvenstva, saj se poslavljajo že po skupinskem delu. Za konec so premagali Libijo.

Katarci so ob slovesu premagali Romune in prišli do prve zmage na prvenstvih.

