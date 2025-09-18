Žalostna novica pred tekmo Brazilcev, trener na robu solz #video

Odbojkarji Brazilije so zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva brez osvojenega niza izgubili proti Srbom, ki so napredovali v osmino finala, sami pa še čakajo, ali se bodo tja uvrstili. Dvoboj je bil izjemno čustven za južnoameriško reprezentanco, v katero je nekaj ur pred tekmo zarezala žalostna vest. V 91. letu starosti je umrla mati trenerja Bernarda Rezendeja, ki je ob igrišču stežka zadrževal solze.

Srbski odbojkarji so na svetovnem prvenstvu na Filipinih pod vodstvom Ghergheja Cretuja poskrbeli za presenečenje, favorizirane Brazilce premagali s 3:0 in napredovali v osmino finala, medtem ko Brazilijo v izločilne boje vodi vsaj en osvojen kitajski niz proti Češki.

Na družbenih omrežjih je medtem zaokrožil zgovoren videoposnetek z utrinkom izpred tekme, na katerem 66-letni trener Brazilcev Bernardo Rezende težko zadržuje solze.

Razlog za njegovo žalost je bila novica, ki jo je prejel pred tekmo, da je v starosti 91 let umrla njegova mati.

🇧🇷 Brazilian head coach Bernardo Rezende was visibly emotional moments before the match against 🇷🇸 Serbia after receiving heartbreaking news of the passing of his mother at the age of 91.



