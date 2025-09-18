Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
18. 9. 2025,
12.12

12 minut

Bruno Rezende odbojka Brazilija SP v odbojki 2025

Trener Brazilcev pred tekmo izvedel, da je umrla njegova mati

Žalostna novica pred tekmo Brazilcev, trener na robu solz #video

R. Sp.

Trener Brazilcev Bernardo Rezende je pred tekmo s Srbijo, ki so jo izgubili z 0:3, izvedel, da je umrla njegova mati.

Trener Brazilcev Bernardo Rezende je pred tekmo s Srbijo, ki so jo izgubili z 0:3, izvedel, da je umrla njegova mati.

Odbojkarji Brazilije so zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva brez osvojenega niza izgubili proti Srbom, ki so napredovali v osmino finala, sami pa še čakajo, ali se bodo tja uvrstili. Dvoboj je bil izjemno čustven za južnoameriško reprezentanco, v katero je nekaj ur pred tekmo zarezala žalostna vest. V 91. letu starosti je umrla mati trenerja Bernarda Rezendeja, ki je ob igrišču stežka zadrževal solze.

srbska odbojkarska reprezentanca
Sportal V živo: senzacija v režiji Cretujeve Srbije. Se bo poslovila še ena velesila?

Srbski odbojkarji so na svetovnem prvenstvu na Filipinih pod vodstvom Ghergheja Cretuja poskrbeli za presenečenje, favorizirane Brazilce premagali s 3:0 in napredovali v osmino finala, medtem ko Brazilijo v izločilne boje vodi vsaj en osvojen kitajski niz proti Češki.

Na družbenih omrežjih je medtem zaokrožil zgovoren videoposnetek z utrinkom izpred tekme, na katerem 66-letni trener Brazilcev Bernardo Rezende težko zadržuje solze.

Razlog za njegovo žalost je bila novica, ki jo je prejel pred tekmo, da je v starosti 91 let umrla njegova mati.

 
slovenska odbojkarska reprezentanca, Fabio Soli
Sportal Selektor izpostavil iskanje ravnotežja ob drugačni igri, v katero so bili primorani #video

Bruno Rezende odbojka Brazilija SP v odbojki 2025
