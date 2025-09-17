"Danes smo bili priča kar nekaj vzponom in padcem. Takšen je trenutno naš stil igre. Na igrišču še iščemo ravnotežje, saj smo imeli le nekaj dni, da se navadimo igrati z dvema korektorjema. Vesel sem za današnji rezultat, čeprav nismo igrali najboljše odbojke. Uspelo se nam je vrniti v igro tudi po tistem slabšem drugem nizu," je po zmagi s 3:1 nad Nemčijo in uvrstitvi v izločilne boje svetovnega prvenstva za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Fabio Soli. Slovenski odbojkarji bodo osmino finala igrali v ponedeljek ob 14. uri proti ZDA.

Alen Pajenk po zmagi nad Nemčijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Filipinih prestala prvi test za biti ali ne biti. Po zmagi nad Čilom in porazu z Bolgari jo je v izločilne boje svetovnega prvenstva peljala le zmaga nad Nemci.

Po dveh urah tekme so Slovenci, ki jim težave s poškodbami in odpovedmi v tej sezoni ne prizanašajo, po več nihanjih igre strli nemški odpor, zmagali s 3:1 in si zagotovili osmino finala. Selektor Fabio Soli, ki je po olimpijski sezoni prevzel vodenje slovenskega kolektiva, še vedno ne more računati na vse varovance, ki jih je odpeljal v Azijo.

"Še naprej moramo poskušati z novimi zamislimi, kar zagotovo ni lahko, še posebej za Nika Mujanovića, ki ima zdaj povsem drugačno vlogo," pravi selektor Fabio Sioli. Foto: Volleyball World Kapetan Tine Urnaut je tudi na tokratni tekmi soigralce spremljal ob robu igrišča, pred prvenstvom je z istega igralnega mesta sprejemalca odpadel poškodovani Rok Možič, že po olimpijskih igrah pa je reprezentančni premor napovedal sprejemalec Klemen Čebulj.

Soli je bil primoran v spremembo načrta, tako da igra z dvema korektorjema, pri čemer je moral Nik Mujanović sprejeti novo vlogo. Prav to je po zmagi med drugim izpostavil 45-letni Italijan na slovenski klopi.

"Danes smo bili priča kar nekaj vzponom in padcem. Takšen je trenutno naš stil igre. Na igrišču še iščemo ravnotežje, saj smo imeli le nekaj dni, da se navadimo igrati z dvema korektorjema. Za nami je liga narodov, kjer smo poskušali igrati drugačno igro v primerjavi s to, ki jo igramo zdaj. Še naprej moramo poskušati z novimi zamislimi, kar zagotovo ni lahko, še posebej za Nika Mujanovića, ki ima zdaj povsem drugačno vlogo. Mujanović opravlja res dobro delo, moramo pa, če želimo ostati na takšni ravni in čez nekaj dni premagati Američane, še naprej garati in dati še kaj več v našo predstavo. Vesel sem za današnji rezultat, čeprav nismo igrali najboljše odbojke. Uspelo se nam je vrniti v igro tudi po tistem slabšem drugem nizu," je po zmagi in preboju v osmino finala za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli.

Žiga Štern po zmagi (video: OZS):

Pajenk: Osredotočeni moramo biti do zadnje točke

"Prvi niz smo dobro začeli in ga zanesljivo tudi dobili, nato pa je v drugem nizu po nepotrebnem sledil padec. Nemci namreč niso pritiskali s servisi, nam pa se je uspelo nekako zmesti. V naslednjih dveh nizih smo prav tako vodili, ko pa sta šla proti koncu, smo zadeve zapletli, kar je bilo nepotrebno. To se nam ne sme več dogajati, tudi če imamo pet ali deset točk prednosti. Osredotočeni moramo biti do zadnje, 25. točke," je po tekmi razmišljal Alen Pajenk.

"Celotna tekma je bila zelo težka in fizična. Vedeli smo, kaj nas čaka. Mislim, da smo prvi set zelo dobro začeli, v drugem pa smo imeli tri, štiri minute teme. O tem smo govorili, da si tega ne smemo dopustiti, da pride tekmec do dveh, treh točk prednosti, a se je. Smo pa se nato dobro dvignili in zasluženo zmagali," pa je v izjavi za nacionalno televizijo dejal Tonček Štern.

"V naslednjih dveh nizih smo prav tako vodili, ko pa sta šla proti koncu, smo zadeve zapletli, kar je bilo nepotrebno. To se nam ne sme več dogajati, tudi če imamo pet ali deset točk prednosti," pravi Alen Pajenk. Foto: Volleyball World

Po četrtfinalno vstopnico proti Američanom, nato je možen nov boj z Bolgari, a ...

Slovenski odbojkarji so skupinski del končali na drugem mestu skupine E, tako da se bodo v osmini finala v ponedeljek ob 14. uri merili z zmagovalci skupine D Američani.

Zmagovalce slovenske skupine Bolgare pa v osmini finala čakajo Portugalci. Zmagovalca teh parov osmine finala se bosta med seboj pomerila v četrtfinalu, kar pomeni, da bi se Slovenci v tem lahko srečali z Bolgari, proti katerim so izgubili v skupini. A pot do tja je še dolga ...