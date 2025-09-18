V boj za odbojkarski pokal 77 ekip

Oktobra se bo začela nova sezona odbojkarske pokala Slovenije, v kateri bo nastopilo 43 ženskih in 34 moških ekip. Pokalni lovoriki bosta branila Calcit Volley v ženski in ACH Volley Ljubljana v moški konkurenci. Pokal Slovenije se bo za ženske začel 8. oktobra, moški pa se bodo v boj za lovoriko podali teden kasneje, so danes sporočili iz krovne zveze.

V primerjavi z lansko sezono, ko so imele določene ekipe status nosilcev, letos tega sistema ni, zato je razpored medsebojnih obračunov določil žreb.

Pri odbojkaricah se bo pokal začel z drugim krogom. Po treh uvodnih krogih se bodo v osmini finala, 29. oktobra, boju za lovoriko pridružile tudi prvoligaške ekipe OTP banka Branik, Ankaran, Luka Koper Volley, SIP Šempeter, AFM Volley, GEN-I Volley, Formis in Calcit Volley.

Nadaljevanje bo prineslo četrtfinalne obračune 23. decembra in polfinalne 21. januarja. Pokalne zmagovalke bodo znane 1. februarja.

ACH Volley je slavil v lanski sezoni. Foto: Aleš Oblak

Moški bodo pokal začeli teden kasneje, ko bodo štiri ekipe - Penca Celje, KORveteraniVOLLEY, Korvolley Mislinja in OK Križevci - odigrale uvodni drugi krog. Po četrtem krogu, 29. oktobra, se bodo v boj za pokal vključili še prvoligaši Calcit Volley, Panvita Pomgrad, Fužinar Ravne, Merkur Triglav Kranj, OK i-Vent Maribor, Alpacem Kanal, Krka ter ACH Volley.

Osmina finala v moški konkurenci bo 17. decembra, četrtfinale 23. decembra in polfinale 14. januarja. Moški pokalni prvak bo tako kot ženski znan 1. februarja 2026.