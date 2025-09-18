Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Četrtek,
18. 9. 2025,
10.28

44 minut

odbojka i-Vent Maribor Carlos Charles Santana

Četrtek, 18. 9. 2025, 10.28

44 minut

Maribor končal kadrovanje: na Štajersko se seli Carlos Charles Santana

R. Sp.

ACH Volley : i-vent Maribor, Sebastijan Škorc | "Gre za zelo agresivnega odbojkarja, ki je fizično na izjemno visoki ravni. Verjamemo, da bo imel dobro sezono in da se bo odlično vklopil v našo sredino," je v klubski mikrofon dejal trener Sebastijan Škorc. | Foto Aleš Fevžer

"Gre za zelo agresivnega odbojkarja, ki je fizično na izjemno visoki ravni. Verjamemo, da bo imel dobro sezono in da se bo odlično vklopil v našo sredino," je v klubski mikrofon dejal trener Sebastijan Škorc.

Foto: Aleš Fevžer

Ekipo i-Vent Maribor bo v letošnji sezoni na mestu korektorja okrepil 200 centimetrov visoki kubanski odbojkar Carlos Charles Santana, so sporočili iz kluba. Santana je lani uspešno nastopal za avstrijsko ekipo Aich/Dob, letos pa se seli v Maribor, s katerim bo prvič zaigral v slovenskem prvenstvu.

"Santano smo spremljali že sezono prej, a takrat se dogovor ni zgodil. Letos pa je bilo drugače, vesel sem, da se nam je pridružil. Gre za zelo agresivnega odbojkarja, ki je fizično na izjemno visoki ravni. Verjamemo, da bo imel dobro sezono in da se bo odlično vklopil v našo sredino," je v klubski mikrofon dejal trener Sebastijan Škorc.

"Zelo sem vesel, da sem prišel v Maribor, mesto je lepo, klub pa zelo pomemben. Vem, da bom tukaj veliko napredoval in se učil, saj imamo dobrega trenerja in odlično ekipo. Dal bom vse od sebe, da pokažem najboljše predstave in pomagam ekipi do najboljših mogočih rezultatov. Moja pričakovanja so velika in verjamem, da nas čaka uspešna sezona z lepimi rezultati," pa je dodal občasni kubanski reprezentant Santana.

