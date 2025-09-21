Slovenski junaki vedo, kako lahko pokvarijo načrte ZDA #video

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na svetovnem prvenstvu na Filipinih v ponedeljek ob 14. uri podala v boj za četrtfinale. Pomerila se bo z ZDA, ki so na tem prvenstvu še neporažene. Pred novim vrhuncem slovenske moške odbojke so strnili pričakovanja selektor Fabio Soli ter reprezentanta Sašo Štalekar in Nik Mujanović, v slovenskem taboru pa prevladuje misel, da je ameriška ovira še kako premagljiva.

Slovenski odbojkarji so uspešno odigrali skupinski del svetovnega prvenstva na Filipinih, ki je postregel s številnimi presenečenji, saj so se morali od nadaljnjega tekmovanja posloviti favorizirani Brazilci, Francozi, Japonci, poleg njih pa tudi vselej nevarni Kubanci in Nemci. Slovenci so se z zmagama nad Čilom in Nemčijo ter s tesnim porazom proti Bolgariji uvrstili v izločilne boje, v osmini finala pa jih bodo pričakali Američani, ki so v skupini E nanizali zmage nad Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prvo mesto.

Nik Mujanović pred srečanjem z ZDA (video OZS):

Slovenski in ameriški odbojkarji so se letos merili že na uvodnem turnirju elitne lige narodov v Riu de Janeiru, kjer so bili uspešnejši naši fantje. A v Manilo sta obe zasedbi pripotovali nekoliko spremenjeni. V slovensko vrsto sta se vrnila izkušena Gregor Ropret in Alen Pajenk, medtem ko selektor Fabio Soli ne more računati na poškodovanega Roka Možiča, na igrišče v Manili pa doslej še ni stopil niti kapetan Tine Urnaut, tako da vlogo sprejemalca po novem opravlja mladi korektor Nik Mujanović.

Na drugi strani mreže nosilci bronastega odličja z olimpijskih iger v Parizu na Filipine sicer niso prišli z vsemi najboljšimi igralci, a imajo zato v svojih vrstah odličnega podajalca Micaha Christensona, prostega igralca Erika Shojija ter nevarna srednja blokerja Taylorja Averilla in Jeffreyja Jendryka, ki tvorijo jedro ameriške zasedbe, z dobrimi predstavami pa se je v Manili izkazal tudi korektor Gabriel Garcia.

''ZDA igra v tem trenutku najboljšo odbojko''

Slovenci bodo skušali proti Američanom igrati na daljše izmenjave. Foto: VolleyballWorld Kakovosti reprezentance ZDA, ki jo vodi priznani selektor Karch Kiraly, pomaga pa mu Slovenec Luka Slabe, se zaveda tudi slovenski selektor Fabio Soli, ki pa je deloma že razkril, kakšne vrste odbojko bodo morali igrati njegovi varovanci, če se želijo uvrstiti v četrtfinale:

''Pred nami bomo imeli ekipo, ki, vsaj glede na potencial igralcev, v tem trenutku verjetno igra najboljšo odbojko. V primerjavi z lansko sezono imajo prenovljeno ekipo, pa tudi nekaj igralcev iz olimpijske sezone. Skušajo igrati izjemno hitro, nam pa se je za zdaj še težko soočati s takim načinom igre in s takim podajalcem, kot je Micah Christenson, saj se bomo v bloku in obrambi precej namučili. Razliko lahko naredi predvsem naš dober servis, ki bi njihovega podajalca oddaljil od mreže. Prav tako pa se nam lahko obrestuje, če bomo uspeli igrati na daljše izmenjave in imeli dobro obrambo. Na to moramo čakati in na tak način moramo igrati proti ZDA.''

Štalekar: Moramo jih oddaljiti od mreže

Podobno razmišlja tudi naš srednji bloker Sašo Štalekar, ki je pred jutrišnjim dvobojem takole ocenil tekmece: ''Obe ekipi igrata v malo drugačnem sistemu kot v ligi narodov. Mi z dvema korektorja, oni z malo več izkušenimi igralci. Zelo pomembno bo, da se bomo nanje dobro pripravili. Vemo, kje so njihove dobre točke, vemo, od kod preti nevarnost z njihove strani in mislim, da si lahko, če se držimo vseh napotkov, za katere se bomo dogovorili pred tekmo, obetamo dober izid. Vemo, da sta servis in sprejem zelo pomembna, da je pomembno, da jih oddaljimo od mreže in s tem zaustavimo njihovo hitro igro. Čim bolje moramo organizirati naš napad, da bo Ropretu lažje izbrati najboljšo rešitev.''

Sašo Štalekar pred srečanjem z ZDA (video OZS):

Glede na dosedanje rezultate se na prvenstvu lahko zgodi vse. S tem se strinja tudi naš mladi reprezentant Nik Mujanović: ''Vsaka ekipa je premagljiva, če mi delamo to, kar znamo na najboljšem nivoju. Težko komentiram, koliko smo ali pa nismo pripravljeni na tekmo z Američani. To je namreč odvisno tako od dnevne forme kot od videoanaliz, ki nas še čakajo. Mislim, da smo v dobri formi. Imamo sicer nekaj poškodb, a jih imajo tudi Američani. A na take stvari se ni preveč dobro osredotočati. Moramo samo delati svoje. Imamo še dva treninga v sistemu šest na šest, ki ju moramo dobro opraviti in bo vse v redu. Naše najmočnejše orožje bo servis. Če bomo dobro servirali, lahko katerakoli ekipo dosti lažje premagamo, le da jo spravimo od mreže,'' je še poudaril mladi Slovenec.

Nik Mujanović verjame v uspeh proti ZDA. Foto: VolleyballWorld

Dvoboj osmine finala med Slovenijo in ZDA se bo začel v ponedeljek ob 14. uri v dvorani Mall of Asia v Manili.