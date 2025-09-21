Predsednik SD Matjaž Han je na tradicionalnem druženju stranke v ljubljanskem Mostecu opozoril na nezaupanje v politiko, ki da je posledica nerazumevanja težav ljudi. Izrekel se je proti nepremišljenim obljubam in pri tem namignil na obvezno božičnico ter se zavzel za dialog politike, socialnih partnerjev, civilne družbe. Pri tem verjame v moč SD.

Matjaž Han je v današnjem nagovoru zbranim dejal, da nezaupanje v politiko "izvira iz preprostega dejstva, da ljudje niso slišani, da so spregledani, da politika preprosto ne razume njihovih težav in njihovih potreb, da je politična agenda daleč stran od skrbi in strahov slovenske družine". Sam bi rad to nezaupanje odpravil.

Ljudje po njegovih besedah ne bodo več verjeli novim obljubam, če se ne bo načrtno in sistematično poskrbelo za drugačno izkušnjo z državo in javnimi storitvami.

Kot je ocenil, je zato včasih bolje v javnost dati kakšen predlog manj, tistega, ki se ga da, pa mora biti premišljen in utemeljen z družbenimi potrebami. "Naloga politike ni, da jezi ljudi, ampak da umirjeno in razumno rešuje njihove probleme," je poudaril in s tem namignil na razburjenje, ki ga je s predlogom uvedbe obvezne božičnice ta teden povzročil premier Robert Golob.

V zvezi z davčno politiko je izpostavil, da je treba videti celotno sliko, potrebe države na eni in zmožnosti gospodarstva na drugi strani. SD se po njegovih besedah zavzema za davčno razbremenitev dela, "a ne z nekimi nepremišljenimi ukrepi, ki ne bodo usklajeni s socialnimi partnerji".

Pravično obdavčiti vse, tudi premoženje

Najprej je potreben dogovor, da se pravično obdavči vse, tudi premoženje, pri tem pa upa na progresivno obdavčitev, je povedal. To bi omogočilo, da bi lahko ljudje bolje živeli, verjame.

Kot gospodarski minister se je ob zahtevnih razmerah zavzel tudi za zavarovanje delovnih mest z inovacijami, s proaktivno gospodarsko politiko, spodbujanjem zagonskih podjetij, krepitvijo sektorjev z največjim globalnim potencialom. Pomembno je pridobiti gospodarstvo, je podčrtal.

"Naloga socialnih demokratov je, da Slovenijo varno peljemo skozi zelo zahtevne okoliščine, tu pa je seveda pomemben tudi način, da bomo delovali umirjeno, brez arogance, brez napada, z veliko mero spoštovanja, upoštevanja drugače mislečih, občutka za to, da bo politika sposobna graditi, in ne razgrajevati," se je zavzel.

Ob domačih in mednarodnih izzivih si želi močnega družbenega dogovora politike, socialnih partnerjev, civilne družbe.

Socialna demokracija po njegovih besedah še "kako hudičevo živi". Moč SD je v tovarištvu in jim je ne bo vzel nihče, je še zatrdil na tradicionalnem srečanju stranke, ki je predstavljalo uvod v obdobje pred naslednjimi državnozborskimi in lokalnimi volitvami.