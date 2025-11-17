Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Della Casa ter predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović so danes v Ljubljani podpisali pogodbo o organizaciji evropskega prvenstva v Sloveniji, ki bo na sporedu med 3. in 7. oktobrom naslednje leto.

Evropska kolesarska zveza (UEC) je konec septembra razkrila, da bo Slovenija leta 2026 gostila najboljše kolesarje stare celine, naslov pa bo na domačih cestah predvidoma branil Tadej Pogačar.

Danes tudi podpisi

Kandidaturo je sicer že nekaj tednov prej napovedala Kolesarska zveza Slovenije s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč po soglasju ministrskega zbora za možnost sofinanciranja dogodka. Danes si vse strani še slovesno obeležile trenutek na podpisu pogodbe o organizaciji tekmovanja.

To se bo drugače kot v zadnjih letih začelo s cestnimi dirkami in končalo z vožnjami na čas, potem ko se bodo številni vrnili s SP v kanadskem Montrealu, ki bo med 20. in 27. septembrom.

Zahvala in priznanje vsem delavcem v kolesarstvu

"Vesel sem in ponosen, da smo v Slovenijo pripeljali EP v kolesarstvu." Foto: Filip Barbalić Predsednik Kolesarska zveza Slovenije Pavel Marđonović je ob podpisu pogodbe z ministrstvom znova poudaril, da želja po organizaciji v krovni zvezi tli že dlje časa, potem ko slovensko cestno kolesarstvo doživlja svetle trenutke enega za drugim zavoljo zvezdnikov, kot so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in drugi.

"Vesel sem in ponosen, da smo v Slovenijo pripeljali EP v kolesarstvu. Imeli bomo možnost spremljati napete boje najboljših kolesark in kolesarjev na svetu, saj večina teh prihaja iz Evrope. Še posebej pa sem vesel, da bomo lahko naše najboljše kolesarje in kolesarke spremljali v domačih zelenih dresih. Kolesarsko prvenstvo je zahvala in priznanje vsem delavcem v kolesarstvu, ki že več kot stoletje gradijo uspešno slovensko kolesarsko zgodbo," je po podpisu pogodbe poudaril Marđonović.

Minister se veseli prihoda slovenskih zvezdnikov

"Vesel bom, ko bomo na slovenskih cestah videli vse te izjemne kolesarje s Pogačarjem, Rogličem, Mohoričem in ostalimi vrhunskimi športnicami in športniki ostalimi na čelu." Foto: STA "S tem podpisom smo naredili veliko stvar za slovensko kolesarstvo. Slovenija je športni narod, v kolesarstvu pa smo v zadnjih letih napravili preboj, ki si ga niti v sanjah nismo znali predstavljati. Vesel bom, ko bomo na slovenskih cestah videli vse te izjemne kolesarje s Pogačarjem, Rogličem, Mohoričem in ostalimi vrhunskimi športnicami in športniki ostalimi na čelu," pa je dodal minister Matjaž Han.

"To bo priložnost, da se znova pokažemo kot dober organizator in da pokažemo lepote naše Slovenije. Država bo z velikim veseljem prispevala sredstva za Kolesarsko zvezo Slovenije. Več kot 30 let že znamo organizirati dirko po Sloveniji in veselim se dobrih dirk ter verjamem, da bodo slovenske zastave visoko plapolale," je še dodal Han.

"Prvenstvo bo na sporedu teden dni po koncu SP"

Zadovoljstvo je izrazil tudi predsednik krovne evropske zveze Enrico Della Casa. "Pravkar smo podpisali pomemben dokument, s katerim začenjamo skupno pot proti EP 2026. Prvenstvo bo na sporedu teden dni po koncu SP, zaradi česar bodo v Sloveniji prisotni najboljši kolesarji in vi, Slovenci, imate kar nekaj dobrih kolesarjev," je slovenskemu kolesarstvu laskal prvi mož evropske zveze.

"To bo veliko tekmovanje, zato nas čaka še veliko dela. Moramo pripraviti trase, hotele, tehnična navodila, a začetek je bil pred tedni zelo dober, saj smo že začeli delati na logističnih in organizacijskih vidikih tekmovanja. Niti malo me ne skrbi za odlično organizacijo tekmovanja," je še dodal Della Casa.